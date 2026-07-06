Malia Obama zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w stylowej szarej marynarce.

Fabienne Ba.
@obamawhitehouse / Instagram

Amerykańska filmowiec Malia Obama, najstarsza córka 44. prezydenta USA Baracka Obamy i Michelle Robinson-Obamy, niedawno pojawiła się publicznie w Chicago. Uczestniczyła w inauguracji Centrum Prezydenckiego Obamy wraz ze swoją siostrą Saszą i rodzicami, Barackiem i Michelle Obamami.

Elegancki i minimalistyczny szary zestaw

Wydarzenie to było oficjalnym otwarciem Centrum Prezydenckiego Obamy, ważnym momentem dla rodziny Obamy. Na tę okazję Malia Obama wybrała jasnoszarą marynarkę z głębokim dekoltem w serek, zestawioną z ciemnoszarą minispódniczką. Stylizację dopełniły pasujące do niej czółenka z noskiem w szpic, tworząc wyjątkowo elegancki, monochromatyczny zestaw.

W kwestii urody Malia Obama postawiła na długie, miedziane warkocze, które okalały twarz i były ułożone z przedziałkiem na środku. Stylizacja była jednocześnie nowoczesna i swobodna, wierna jej charakterystycznemu stylowi. Jej siostra Sasha z kolei wybrała białą sukienkę z odkrytymi ramionami, przewiązaną paskiem w talii i ozdobioną dużymi kolczykami.

Kariera za kamerą, która trwa nadal

Od kilku lat Malia Obama poświęca się tworzeniu filmów. W styczniu 2024 roku zaprezentowała film „The Heart” na Festiwalu Filmowym Sundance. Ten krótkometrażowy film opowiada historię mężczyzny zmagającego się ze stratą matki i porusza tematy utraconych przedmiotów, samotności, przebaczenia i żalu. Film został następnie zaprezentowany na Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deauville, gdzie otrzymał pierwszą w historii festiwalu nagrodę Young Spirit Award. Dzięki swoim projektom najstarsza córka Baracka i Michelle Obamy stopniowo wytycza własną ścieżkę artystyczną, z dala od blasku fleszy, który towarzyszył jej w dzieciństwie w Białym Domu.

Rzadko widywana na publicznych wydarzeniach, Malia Obama zrobiła piorunujące wrażenie podczas inauguracji Centrum Prezydenckiego Obamy. W swoim eleganckim szarym stroju i dyskretnej prezencji potwierdziła swoje zamiłowanie do eleganckich sylwetek, kontynuując jednocześnie karierę w branży filmowej, z dala od medialnego szaleństwa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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