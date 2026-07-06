Ubrana w cukierkowy róż Reese Witherspoon oddaje hołd kultowej postaci

Léa Michel
@reesewitherspoon / Instagram

Amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon świętowała jedną z najbardziej kultowych ról w swojej karierze. Z okazji 25. rocznicy filmu „Legalna blondynka” pojawiła się w cukierkowo-różowej sukience, co stanowiło wyraźne nawiązanie do jej postaci, Elle Woods. Był to elegancki i wzruszający występ na wydarzeniu, na którym ponownie spotkali się członkowie oryginalnej obsady.

Różowa sukienka

Na ten wieczór Reese Witherspoon wybrała jaskraworóżową satynową sukienkę. Wybór koloru daleki od przypadkowego: róż to w rzeczywistości charakterystyczny odcień Elle Woods, żywiołowej bohaterki, którą gra na ekranie w filmie „Legalna blondynka”. Reese Witherspoon dopełniła stylizację jasnoróżową satynową kopertówką i czółenkami. Strój idealnie pasował do charakteru bohaterki.

Wydarzenie z okazji 25. rocznicy filmu

Występ ten był częścią „Elle World”, immersyjnego wydarzenia, które odbyło się w Nowym Jorku 20 czerwca 2026 roku. Wydarzenie to upamiętniło 25. rocznicę premiery kultowego filmu z 2001 roku, a także zapowiedziało premierę spin-offu „Elle”, który będzie dostępny w serwisie Prime Video. Amerykańska aktorka Lexi Minetree, która ponownie wciela się w tę rolę w prequelu, również była obecna na wydarzeniu i postawiła na kolor różowy, co stanowiło wyraźne nawiązanie do uniwersum filmu.

Wyczuwalna emocja

Poza wyglądem, to właśnie emocje Reese Witherspoon naprawdę rezonowały. Na scenie rozpłakała się, opowiadając o dziedzictwie swojej postaci. „Granie tej roli przez 25 lat to przywilej życia” – wyznała. Na Instagramie podziękowała również swoim fanom: „Dziękujemy, że kochacie nasz film przez 25 lat!”. Oddała również hołd wszystkim młodym kobietom, które przez lata utożsamiały się z Elle Woods.

Spotkanie aktorów

Wydarzenie zgromadziło również kilku członków oryginalnej obsady, w tym amerykańską aktorkę Jennifer Coolidge, amerykańską aktorkę, modelkę i producentkę Ali Larter, amerykańską aktorkę Selmę Blair oraz kanadyjskiego aktora Victora Garbera. To ciepłe spotkanie zachwyciło fanów sagi. „Kiedy weszłam i zobaczyłam ten moment, skrystalizowało się wszystko, co czuję, grając tę postać” – powiedziała Reese Witherspoon, wyraźnie poruszona tym wspólnym świętowaniem.

W tej cukierkowo-różowej sukience Reese Witherspoon oddaje hołd Elle Woods, postaci, która stała się prawdziwą ikoną. Łącząc elegancję, nostalgię i autentyczne emocje, przypomina nam, jak wielki wpływ ta rola wywarła na jej karierę – i na kilka pokoleń widzów. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to fanów, z niecierpliwością oczekujących na nowy serial.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Natalie Portman pokazuje się z zaokrąglonym brzuchem na wcześniej niepublikowanym zdjęciu
Article suivant
W wieku 67 lat Madonna zaskakuje fryzurą w stylu retro, która wywołuje reakcje wśród fanów.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kehlani postawiła na efektowny letni look łącząc muszle i kwiaty

Przygotowując się do światowej trasy koncertowej, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Kehlani podzieliła się w mediach społecznościowych żywą,...

W wieku 67 lat Madonna zaskakuje fryzurą w stylu retro, która wywołuje reakcje wśród fanów.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna ujawniła metamorfozę włosów, która przenosi jej fanów w lata 80. Zniknęły złote...

Natalie Portman pokazuje się z zaokrąglonym brzuchem na wcześniej niepublikowanym zdjęciu

Izraelsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Natalie Portman podzieliła się z obserwatorami na Instagramie fragmentem swoich niedawnych urodzin. Wśród...

Rosie Huntington-Whiteley z pewnością wyróżnia się w swoich letnich strojach.

Brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley udostępniła film prezentujący kilka jej letnich stylizacji, wywołując tym samym liczne entuzjastyczne...

Ester Expósito wybrała minimalistyczną białą sukienkę i wywołała sensację

Hiszpańska aktorka Ester Expósito zrobiła niezapomniane wrażenie na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo. Wyróżniała się w efektownej białej...

Malia Obama zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w stylowej szarej marynarce.

Amerykańska filmowiec Malia Obama, najstarsza córka 44. prezydenta USA Baracka Obamy i Michelle Robinson-Obamy, niedawno pojawiła się publicznie...