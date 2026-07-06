Ubrana w cukierkowy róż Reese Witherspoon oddaje hołd kultowej postaci

Amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon świętowała jedną z najbardziej kultowych ról w swojej karierze. Z okazji 25. rocznicy filmu „Legalna blondynka” pojawiła się w cukierkowo-różowej sukience, co stanowiło wyraźne nawiązanie do jej postaci, Elle Woods. Był to elegancki i wzruszający występ na wydarzeniu, na którym ponownie spotkali się członkowie oryginalnej obsady.

Różowa sukienka

Na ten wieczór Reese Witherspoon wybrała jaskraworóżową satynową sukienkę. Wybór koloru daleki od przypadkowego: róż to w rzeczywistości charakterystyczny odcień Elle Woods, żywiołowej bohaterki, którą gra na ekranie w filmie „Legalna blondynka”. Reese Witherspoon dopełniła stylizację jasnoróżową satynową kopertówką i czółenkami. Strój idealnie pasował do charakteru bohaterki.

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Wydarzenie z okazji 25. rocznicy filmu

Występ ten był częścią „Elle World”, immersyjnego wydarzenia, które odbyło się w Nowym Jorku 20 czerwca 2026 roku. Wydarzenie to upamiętniło 25. rocznicę premiery kultowego filmu z 2001 roku, a także zapowiedziało premierę spin-offu „Elle”, który będzie dostępny w serwisie Prime Video. Amerykańska aktorka Lexi Minetree, która ponownie wciela się w tę rolę w prequelu, również była obecna na wydarzeniu i postawiła na kolor różowy, co stanowiło wyraźne nawiązanie do uniwersum filmu.

Wyczuwalna emocja

Poza wyglądem, to właśnie emocje Reese Witherspoon naprawdę rezonowały. Na scenie rozpłakała się, opowiadając o dziedzictwie swojej postaci. „Granie tej roli przez 25 lat to przywilej życia” – wyznała. Na Instagramie podziękowała również swoim fanom: „Dziękujemy, że kochacie nasz film przez 25 lat!”. Oddała również hołd wszystkim młodym kobietom, które przez lata utożsamiały się z Elle Woods.

Spotkanie aktorów

Wydarzenie zgromadziło również kilku członków oryginalnej obsady, w tym amerykańską aktorkę Jennifer Coolidge, amerykańską aktorkę, modelkę i producentkę Ali Larter, amerykańską aktorkę Selmę Blair oraz kanadyjskiego aktora Victora Garbera. To ciepłe spotkanie zachwyciło fanów sagi. „Kiedy weszłam i zobaczyłam ten moment, skrystalizowało się wszystko, co czuję, grając tę postać” – powiedziała Reese Witherspoon, wyraźnie poruszona tym wspólnym świętowaniem.

W tej cukierkowo-różowej sukience Reese Witherspoon oddaje hołd Elle Woods, postaci, która stała się prawdziwą ikoną. Łącząc elegancję, nostalgię i autentyczne emocje, przypomina nam, jak wielki wpływ ta rola wywarła na jej karierę – i na kilka pokoleń widzów. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to fanów, z niecierpliwością oczekujących na nowy serial.