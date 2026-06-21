„Jestem głucha w 60% na jedno ucho”: nieoczekiwane wyznanie Olivii Rodrigo

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, muzyk i aktorka Olivia Rodrigo zaskoczyła swoich fanów w niedawnym wywiadzie. Wyjawiła, że jest głucha w 60% na lewe ucho, czym podzieliła się z humorem z okazji premiery swojego nowego albumu.

„Pytanie prowokacyjne”, które otwiera prawdziwą pewność siebie

To właśnie w brytyjskiej stacji radiowej KISS FM Olivia Rodrigo podzieliła się tym odkryciem. Była gościem Tylera Westa i Chloe Burrows, aby omówić swój długo oczekiwany trzeci album, „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”. Wywiad , początkowo skupiony na jej nowym projekcie muzycznym, nabrał bardziej osobistego charakteru, gdy wspomniano o jednym z utworów z albumu, zatytułowanym „What's Wrong with Me?”.

To właśnie ta piosenka zainspirowała Tylera Westa, jednego z prowadzących, do zadania humorystycznego pytania. „Co się z tobą naprawdę dzieje?” – zapytał ze śmiechem piosenkarkę. Zamiast unikać odpowiedzi, Olivia Rodrigo wykorzystała okazję, by poruszyć bardzo osobisty aspekt swojego życia. „Tak naprawdę wiele rzeczy jest ze mną nie tak” – zaczęła żartobliwie. Zanim jednak wyjawiła prawdę, o której wiedziało niewielu jej fanów.

„60% głuchoty” w lewym uchu

„Właściwie jestem głucha w 60% na lewe ucho. Więc gdybyś usiadł po tej stronie [wskazuje na lewe ucho] i próbował mi powiedzieć sekret, nie zrozumiałabym, co mówisz” – wyjaśniła prowadzącym. I dodała figlarnie: „Więc jeśli chcesz mi powiedzieć sekret, podejdź do mojego prawego ucha”. Chloe Burrows, wyraźnie zaskoczona, natychmiast to wychwyciła: „To niesamowite, bo jesteś piosenkarką i zawsze nosisz słuchawki. To szaleństwo!”

Częściowa głuchota odkryta w przedszkolu

Olivia Rodrigo odkryła tę osobliwość dopiero w późniejszym wieku. Dowiedziała się o tym podczas badania słuchu w przedszkolu. Piosenkarka wspomniała o tym odkryciu w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” z grudnia 2023 roku. „To dość nietypowe. Jestem półgłucha na lewe ucho. Dowiedziałam się o tym dopiero w przedszkolu, kiedy wszystkie dzieci były badane. I powiedzieli mi: »Och, masz lekkie problemy ze słuchem«” – wspominała wówczas. To wczesne odkrycie nigdy nie powstrzymało jej przed realizacją artystycznych ambicji.

Anegdota, którą podzieliła się ze swoim przyjacielem fotografem

Aby omówić tę szczególną cechę, Olivia Rodrigo podzieliła się również anegdotą w 2023 roku o jednej ze swoich bliskich przyjaciółek. „Jedną z moich przyjaciółek jest niesamowita fotografka, Petra Collins, która ma bardzo słaby wzrok. Dlatego zawsze żartujemy, że ja tworzę muzykę, bo słabo słyszę, a ona robi zdjęcia, bo słabo widzi” – zwierzyła się. Ta humorystyczna uwaga ilustruje, jak Olivia Rodrigo nauczyła się żyć ze swoją innością – a nawet przekształciła ją w źródło inspiracji.

Temat rzadko poruszany przez artystów

Szczerość Olivii Rodrigo w tej kwestii jest tym bardziej uderzająca, że problem częściowej utraty słuchu pozostaje stosunkowo rzadko poruszany przez artystów, zwłaszcza w branży muzycznej. Dla piosenkarki, która większość dnia spędza w studiu, na scenie lub w słuchawkach na uszach, otwarte mówienie o utracie słuchu jest rzadkością. Decydując się na publiczną i szczerą wypowiedź, Olivia Rodrigo pomaga przełamać milczenie otaczające rzeczywistość, która dotyka znaczną liczbę ludzi na całym świecie.

W kilku humorystycznych zdaniach Olivia Rodrigo zrobiła o wiele więcej niż tylko promocję swojego nowego albumu. Podzieliła się fragmentem swojego życia, omawiając częściową głuchotę, do której publicznie się przyznaje. To odkrycie dowodzi, o ile w ogóle jest to konieczne, że najwybitniejsze głosy popu nie zawsze są tymi, których byśmy się spodziewali – i że można przekształcić cechę osobowości w siłę twórczą.