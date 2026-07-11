Krytykowana za wagę, aktorka otwarcie mówi o „wstydzie ciała”, którego doświadczyła

Znana indyjska aktorka Madhuri Dixit, jedna z czołowych postaci Bollywood, opowiedziała w wywiadzie dla News18 o piętnowaniu ciała, którego doświadczyła, szczególnie na początku swojej kariery. Jej świadectwo podkreśla ciągłą presję wywieraną na kobiece ciała, również w branży filmowej.

Na początku uznano go za „zbyt chudego”

Kiedy Madhuri Dixit zaczynała karierę w latach 80., szybko spotkała się z komentarzami na temat swojego wyglądu. Uważano ją wówczas za „zbyt chudą”. „Uważali, że jestem za chuda. Mówili: »Dajcie jej coś do jedzenia«” – wspomina. Według Madhuri Dixit, status osoby publicznej niestety nieuchronnie naraża na tego typu komentarze: „Ludzie bardzo szybko oceniają”.

Stały osąd, w obu kierunkach

Dla aktorki pułapka polega na tym, że żadna opcja nie wydaje się oszczędzać kobiet. „Jesteś oceniana, jeśli przytyjesz, jesteś oceniana, jeśli schudniesz” – podsumowuje. Madhuri Dixit wskazuje na szczególnie powszechny problem w jej kraju, gdzie uwagi na temat wizerunku ciała są wypowiadane bez ogródek od pierwszej chwili kontaktu. Ta brutalna szczerość, podkreśla, „nie pozostawia wiele miejsca na życzliwość”.

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Media społecznościowe – czynnik pogarszający sytuację

Madhuri Dixit uważa jednak, że w pewnym sensie była chroniona przez swoją epokę. W jej początkach brak mediów społecznościowych i kultura „trolli” sprawiły, że te osądy były mniej słyszalne. „Krytyka już istniała, ale nie słyszeliśmy jej, bo nie było sieci społecznościowych” – wyjaśnia. Dziś, jak ubolewa, „anonimowość pozwala każdemu powiedzieć wszystko, co zechce, co potęguje zasięg tych ataków”.

Miłość własna jako odpowiedź

W obliczu tej presji aktorka proponuje proste rozwiązanie: poczucie własnej wartości. Według niej lepiej skupić się na tym, co się kocha i na swoich pasjach, niż na opiniach innych. „Chodzi o to, żeby kochać siebie” – twierdzi. Sama stosuje się do tej rady, skupiając się na swojej pracy i odrzucając złośliwe komentarze z dystansem.

Kariera, która zawsze jest na szczycie

To świadectwo pojawia się w momencie, gdy Madhuri Dixit zbiera pochwały za swój najnowszy film, komedię dostępną na platformie streamingowej, której humorowi towarzyszy krytyka osądów, z jakimi spotykają się kobiety. Rola ta rezonuje z jej własnymi doświadczeniami i potwierdza długowieczność kariery, która rozpoczęła się ponad czterdzieści lat temu.

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Dzieląc się swoim doświadczeniem, Madhuri Dixit przypomina nam, że body shaming dotyka wszystkie kobiety, niezależnie od statusu czy sławy. Jej przesłanie jest jednak zdecydowanie pozytywne: nie daj się definiować przez spojrzenie innych i uczyń z miłości do siebie prawdziwą tarczę. To mocne przesłanie, które rezonuje daleko poza granicami indyjskiego kina.