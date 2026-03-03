Występ Teyany Taylor z córką roztapia serca użytkowników mediów społecznościowych.

Na czerwonym dywanie gali SAG Awards 2026 co roku pojawia się mnóstwo spektakularnych kreacji. Tym razem szczególnie wyróżniła się obecność amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki i reżyserki Teyany Taylor z córką.

Godne uwagi wejście na galę rozdania nagród SAG

1 marca w Los Angeles Teyana Taylor wzięła udział w gali rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych (SAG Awards), gdzie została nominowana w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za rolę w filmie „One Battle After Another”. Na tę okazję miała na sobie kreację Thoma Browne'a. Suknia miała graficzny, patchworkowy wzór w odcieniach szarości i kremu na gorsecie, a spódnica, pokryta srebrnymi cekinami, opadała długimi, różowymi wstążkami, tworząc efektowny tren.

Stylizację dopełniła wyrazista biżuteria od Tiffany & Co., a także intensywny makijaż wokół oczu i ust w odcieniu nude, wpisujący się w tematykę wieczoru inspirowaną hollywoodzką elegancją lat 20. i 30. XX wieku.

Rue Rose, bardzo wyjątkowy gość

Obok niej, jej pięcioletnia córka, Rue Rose Shumpert, przyciągała tyle samo uwagi, co sama kreacja. Dziewczynka poprawiała tren swojej mamy przed zrobieniem zdjęć – spontaniczny gest, który natychmiast zachwycił fotografów. Miała na sobie koszulę z kołnierzykiem w stylu Piotrusia Pana pod jasnoniebiesko-białym kardiganem w paski, wzorzystą spódnicę i czarne botki. Uśmiechnięta, pozowała ręka w rękę z mamą, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia z obiektywami.

Sekwencja szeroko udostępniana w Internecie

Zdjęcia duetu na czerwonym dywanie szybko obiegły media społecznościowe. Użytkownicy chwalili spontaniczność tej chwili, podkreślając czułość i radość, jakie towarzyszyły sesji zdjęciowej. Podczas wywiadu na żywo Rue Rose na chwilę wzięła mikrofon, aby wyrazić radość z obecności na ceremonii. Ta krótka interwencja spotęgowała emocje związane z jej pojawieniem się.

Decydujący moment ceremonii

Teyana Taylor, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i reżyserka, zdobywczyni Złotego Globu w styczniu ubiegłego roku, potwierdza swój awans w świecie kina. Jej występ na gali SAG Awards 2026 był tym bardziej godny uwagi, że postanowiła podzielić się tą chwilą z córką.

Poza nagrodami i strojami, ten występ pozostanie jednym z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Prosta chwila, uchwycona w świetle reflektorów, poruszyła publiczność i rozpaliła media społecznościowe.