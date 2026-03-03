Występ Teyany Taylor z córką roztapia serca użytkowników mediów społecznościowych.

Fabienne Ba.
@teyanataylor/Instagram

Na czerwonym dywanie gali SAG Awards 2026 co roku pojawia się mnóstwo spektakularnych kreacji. Tym razem szczególnie wyróżniła się obecność amerykańskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki i reżyserki Teyany Taylor z córką.

Godne uwagi wejście na galę rozdania nagród SAG

1 marca w Los Angeles Teyana Taylor wzięła udział w gali rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych (SAG Awards), gdzie została nominowana w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa za rolę w filmie „One Battle After Another”. Na tę okazję miała na sobie kreację Thoma Browne'a. Suknia miała graficzny, patchworkowy wzór w odcieniach szarości i kremu na gorsecie, a spódnica, pokryta srebrnymi cekinami, opadała długimi, różowymi wstążkami, tworząc efektowny tren.

Stylizację dopełniła wyrazista biżuteria od Tiffany & Co., a także intensywny makijaż wokół oczu i ust w odcieniu nude, wpisujący się w tematykę wieczoru inspirowaną hollywoodzką elegancją lat 20. i 30. XX wieku.

Rue Rose, bardzo wyjątkowy gość

Obok niej, jej pięcioletnia córka, Rue Rose Shumpert, przyciągała tyle samo uwagi, co sama kreacja. Dziewczynka poprawiała tren swojej mamy przed zrobieniem zdjęć – spontaniczny gest, który natychmiast zachwycił fotografów. Miała na sobie koszulę z kołnierzykiem w stylu Piotrusia Pana pod jasnoniebiesko-białym kardiganem w paski, wzorzystą spódnicę i czarne botki. Uśmiechnięta, pozowała ręka w rękę z mamą, wymieniając porozumiewawcze spojrzenia z obiektywami.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Etalk (@etalkctv)

Sekwencja szeroko udostępniana w Internecie

Zdjęcia duetu na czerwonym dywanie szybko obiegły media społecznościowe. Użytkownicy chwalili spontaniczność tej chwili, podkreślając czułość i radość, jakie towarzyszyły sesji zdjęciowej. Podczas wywiadu na żywo Rue Rose na chwilę wzięła mikrofon, aby wyrazić radość z obecności na ceremonii. Ta krótka interwencja spotęgowała emocje związane z jej pojawieniem się.

Decydujący moment ceremonii

Teyana Taylor, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i reżyserka, zdobywczyni Złotego Globu w styczniu ubiegłego roku, potwierdza swój awans w świecie kina. Jej występ na gali SAG Awards 2026 był tym bardziej godny uwagi, że postanowiła podzielić się tą chwilą z córką.

Poza nagrodami i strojami, ten występ pozostanie jednym z najbardziej wzruszających momentów wieczoru. Prosta chwila, uchwycona w świetle reflektorów, poruszyła publiczność i rozpaliła media społecznościowe.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„To była depresja”: Ice Spice przerywa milczenie na temat utraty wagi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„To była depresja”: Ice Spice przerywa milczenie na temat utraty wagi

Amerykańska raperka Ice Spice niedawno uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej fizycznej metamorfozy, ujawniając, że za jej szczupłą...

Ta rosyjska modelka w wyrzeźbionej sukience modeluje swoją sylwetkę

Rosyjska modelka Irina Shayk niedawno rozbłysła na czerwonym dywanie podczas gali rozdania nagród Actor Awards 2026 w niezwykle...

W obliczu krytyki dotyczącej jej wyglądu, aktorka z „Bridgertonów” odpowiada z pewnością siebie

Nicola Coughlan, gwiazda serialu „Bridgerton”, odrzuca uproszczone etykiety dotyczące swojego ciała i podkreśla swoją promienną pewność siebie. Irlandzka...

Dumna ze swoich siwych włosów Andie MacDowell przyciąga wzrok na Tygodniu Mody

Andie MacDowell nadal uosabia niewymuszoną elegancję dzięki nowej fryzurze na Milan Fashion Week. Amerykańska aktorka i modelka zaskoczyła...

26 lat później Gwyneth Paltrow powraca na czerwony dywan w efektownej sukni

Po ponad dwóch dekadach nieobecności wybrała niezwykle symboliczny wieczór na swój powrót. Gwyneth Paltrow zaliczyła szeroko komentowany powrót...

Demi Moore wzbudziła sensację sukienką z zaskakującego materiału

Na czerwonym dywanie podczas gali SAG Awards 2026 gwiazdy zaprezentowały swoje najodważniejsze stylizacje. Wśród nich Demi Moore zwróciła...