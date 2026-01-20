Dolly Parton świętuje swoje 80. urodziny w wielkim stylu, ubrana w spektakularną suknię.

Królowa muzyki country udowodniła to po raz kolejny: w wieku 80 lat Dolly Parton promienieje jak zawsze i zachowuje swoje legendarne poczucie humoru. Amerykańska ikona świętowała swoje urodziny 19 stycznia w spektakularnej kreacji – gorsecie z głębokim dekoltem wysadzanym kryształkami – i wielobarwnym torcie w kształcie motyla, równie radosnym, co jej osobowość. Poprzez ten pełen życia występ piosenkarka znana z filmu „Jolene” przekazała swoim fanom mocny przekaz: w wieku 80 lat czuje się „dopiero na początku” nowego rozdziału.

Kolorowa uroczystość

Udostępnione zdjęcia przedstawiają Dolly Parton w lśniącej, patchworkowej sukience z gorsetem, ozdobionej błyszczącymi kamieniami i sznurowaniem, które podkreśla jej kultową figurę. W swoich słynnych blond włosach i charakterystycznym makijażu zdmuchuje świeczki na swoim gigantycznym torcie w kształcie lat 80... gaśnicą! Scena jest zarówno zabawna, jak i typowo „Dolly”, a towarzyszy jej radosna piosenka „Light of a Clear Blue Morning”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dolly Parton (@dollyparton)

„Nie mam czasu się zestarzeć”.

W niedawnym wywiadzie dla magazynu People piosenkarka opowiedziała o swoim stanie psychicznym, wkraczając w nową dekadę. „Ludzie mówią mi: »Skończysz 80 lat«. No i co z tego? Spójrz na wszystko, co osiągnęłam. Czuję, że dopiero się rozkręcam” – powiedziała. Dla niej wiek to tylko liczba: „Jeśli pozwolisz sobie się zestarzeć, to się zestarzejesz. Nie mam czasu się zestarzeć”.

Uspokajające wieści o jego zdrowiu

Po tym, jak w 2025 roku problemy zdrowotne zmusiły ją do przełożenia występu w Las Vegas, Dolly Parton wzbudziła zaniepokojenie wśród fanów, zapewniając ich: „Nic mi nie jest”. Podziękowała nawet fanom za wiadomości pełne miłości i wsparcia, podkreślając jednocześnie, że „nie zamierza zwalniać tempa”.

Artysta zawsze patrzący w przyszłość

Pomiędzy nowymi projektami muzycznymi, występami publicznymi i wystawami sygnowanymi jej nazwiskiem – takimi jak „Dolly Parton: Journey of a Seeker” w Country Music Hall of Fame – Dolly Parton pokazuje, że w wieku 80 lat wciąż inspiruje. Wierna swojej filozofii, podsumowuje: „Nie wiem, co będę robić jutro, ale zawsze dam z siebie wszystko”.

Dolly Parton obchodzi swoje 80. urodziny nie jako kamień milowy, ale jako trampolinę. Swoim humorem, hojnością i niepowtarzalnym stylem uosabia ideę, że talent i pasja nie znają wieku. W wieku 80 lat legenda muzyki country nie kłania się czasowi – ona sprawia, że tańczy.