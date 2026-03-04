„Bardzo elegancka”: Deva Cassel robi wrażenie

Francusko-włoska modelka i aktorka Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela, zachwyciła publiczność w pierwszym rzędzie pokazu Dior Jesień/Zima 2026-2027 podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Jej strój przykuł uwagę, potwierdzając jej status nowej muzy marki.

Wierny fan odświeżonego New Look

W Ogrodach Tuileries Deva Cassel zajęła miejsce, by wyrazić uznanie dla kolekcji zaprojektowanej przez Jonathana Andersona. Wierna Diorowi, uosabiała ultramoderną wersję New Look, tak drogiego Monsieur Diorowi, łącząc dziedzictwo i współczesny styl z niewymuszoną elegancją.

Eleganckie i architektoniczne ubrania biurowe

Miała na sobie niebieską koszulę w paski ze spódnicą przewiązaną paskiem, nawiązującą do kultowej, strukturalnej architektury Diora. Ta „biurowa elegancja”, pomyślana jako odświeżony uniform, stanowiła doskonały kontrast ze swobodnymi stylizacjami na wybiegu. Pewny siebie look, jednocześnie profesjonalny i modny.

Jednomyślna reakcja: „Bardzo eleganckie”

W mediach społecznościowych i prasie pojawiły się komplementy: „Niezwykle elegancka”, „Absolutnie olśniewająca”, „Idealna ambasadorka Diora”. Fani chwalili ją za umiejętność noszenia ubrań w stylu Diora z rzadko spotykaną łatwością, łącząc je ze swoją współczesną osobowością.

Deva, gwiazda pierwszego rzędu Tygodnia Mody

Siedząc swobodnie w pierwszym rzędzie, Deva Cassel pokazała, że równie dobrze czuje się na wybiegu, co jako widz. Mając zaledwie 21 lat, pewnie porusza się między pokazami mody a zaproszeniami VIP, udowadniając, że jej naturalna charyzma sprawia, że jest stałym bywalcem najważniejszych wydarzeń Paryskiego Tygodnia Mody.

Dzięki temu efektownemu występowi w Diorze, Deva Cassel prezentuje nieskazitelny, stylowy look, łączący tradycję z nowoczesnością. „Niezwykle elegancka” w swoim charakterystycznym stroju biurowym, potwierdza swój status nowej francuskiej ikony, rozświetlając Paryż blaskiem tak ponadczasowym, jak New Look, który tak dobrze jej się prezentuje.