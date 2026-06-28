52-letnia Penélope Cruz zaskakuje w pastelowo-niebieskiej sukience

Julia P.
@penelopecruzoficial / Instagram

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas premiery swojego nowego filmu „The Invite” w Los Angeles. Na tę okazję zamieniła swoje tradycyjne czarne sukienki na pastelowo-niebieską kreację. Ta olśniewająca zmiana stylu nie pozostała niezauważona.

Sukienka w kolorze pastelowego błękitu

Tego wieczoru Penélope Cruz miała na sobie uszytą na zamówienie suknię w delikatnym, jasnoniebieskim kolorze. Wybór koloru był tym bardziej uderzający, że aktorka najczęściej wybiera czerń na czerwonym dywanie. Ten delikatny, letni odcień wniósł powiew świeżości, idealnie wpasowując się w atmosferę premiery. Delikatne aplikacje przypominające konfetti zdobiły dekolt i talię, dodając całości odrobinę wyrafinowania. Oprócz koloru, suknia wyróżniała się również starannym wykonaniem. Plisowany panel z efektem piór otulał spódnicę, dodając sylwetce tekstury i ruchu.

Występ u boku Olivii Wilde

Wyjście to było częścią promocji filmu „The Invite”. Na czerwonym dywanie Penélope Cruz pozowała u boku swojej koleżanki z planu, irlandzko-amerykańskiej aktorki, producentki, reżyserki i scenarzystki Olivii Wilde, tworząc duet zarówno elegancki, jak i pełen czułości. Była to okazja dla obu kobiet, by pod czujnym okiem fotografów podzielić się tym wyjątkowym momentem związanym z premierą ich filmu.

W tej pastelowo-niebieskiej sukience Chanel Penélope Cruz tworzy stylizację jednocześnie delikatną i elegancką. Odchodząc od swoich tradycyjnych czarnych strojów, aktorka udowadnia, że wciąż ma w zanadrzu wiele niespodzianek. Nic dziwnego, że zachwyca to jej fanów, oczarowanych tym świetlistym, pastelowym akcentem.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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