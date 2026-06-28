Ta piosenkarka przełamuje tabu pieniędzy w związkach

Anaëlle G.
@kelseaballerini / Instagram

Czy pieniądze nadal stanowią temat tabu w związkach? Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów country Kelsea Ballerini postanowiła poruszyć ten temat wprost. Jako gość podcastu poświęconego finansom, opowiadała się za większą „uczciwością finansową” przed ślubem, a zwłaszcza za tym, jak ważne jest, aby kobiety dbały o swoją niezależność.

Apel o uczciwość finansową

Dla Kelsei Ballerini transparentność jest kluczowa. „Kiedy kupujesz z kimś dom, otwierasz wspólne konto lub bierzesz ślub, najważniejsza jest transparentność finansowa” – wyjaśnia. Według piosenkarki, kluczowe jest dokładne określenie pochodzenia pieniędzy, sposobu ich podziału i sposobu ich ochrony „jako całość”. To jasne podejście zachęca pary do otwartej rozmowy na temat, który często jest pomijany.

Kobiety coraz częściej na czele dochodów

Kelsea Ballerini kładzie szczególny nacisk na sytuację kobiet. Zwraca uwagę, że obecnie coraz więcej kobiet jest głównymi żywicielkami rodzin lub wnosi równy wkład w ich utrzymanie. „Tym bardziej powinniśmy być szczerzy co do pochodzenia pieniędzy i sposobów ich ochrony” – uważa. Ta obserwacja odzwierciedla ewolucję społeczeństwa i, jej zdaniem, sprawia, że „te rozmowy są tym bardziej konieczne”.

„Przygotuj się na najgorsze”

Poza transparentnością, Kelsea Ballerini zachęca kobiety do planowania z wyprzedzeniem. „Ważne jest, aby przygotować się na najgorsze, dla siebie” – mówi, świadoma, że żadna przyszła panna młoda nie chce brać pod uwagę takiej możliwości. Jej rada: zadbaj o niezależność finansową, „nawet w najszczęśliwszym i najzdrowszym związku”. Bo, jak przypomina, „nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie”. To przestroga, mająca przede wszystkim na celu ochronę.

Słowa oparte na jego doświadczeniu

Kelsea Ballerini mówi z własnego doświadczenia. Wyszła za mąż w 2017 roku po podpisaniu intercyzy, a rozwiodła się w 2022 roku. To osobiste doświadczenie wyraźnie ukształtowało jej podejście do niezależności finansowej. Nie wdając się w szczegóły dotyczące swojego życia prywatnego, woli teraz dzielić się zdobytymi doświadczeniami, mając nadzieję, że pomoże to innym kobietom lepiej się chronić.

Otwarcie poruszając kwestię pieniędzy w związkach, Kelsea Ballerini przełamuje uporczywe tabu. Jej przesłanie, zarówno wnikliwe, jak i pełne współczucia, przypomina nam, jak ważne jest, aby każda kobieta dbała o swoją niezależność finansową. Ten cenny wkład zachęca kobiety do wzięcia odpowiedzialności za temat zbyt często pomijany.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
52-letnia Penélope Cruz zaskakuje w pastelowo-niebieskiej sukience
Article suivant
Otoczona przez swoje córki Jessica Alba przyciąga wzrok wszystkich na trybunach Pucharu Świata.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Otoczona przez swoje córki Jessica Alba przyciąga wzrok wszystkich na trybunach Pucharu Świata.

Jessica Alba przeżyła coś nowego w życiu rodzinnym. Amerykańska aktorka i bizneswoman pojawiła się na swoim pierwszym meczu...

52-letnia Penélope Cruz zaskakuje w pastelowo-niebieskiej sukience

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz wzbudziła sensację na czerwonym dywanie podczas premiery swojego nowego filmu „The Invite” w Los...

Megan Thee Stallion wywołuje poruszenie swoim nowym wyglądem, łącząc odwagę z elegancją.

Amerykańska raperka Megan Thee Stallion udostępniła na Instagramie filmik w monochromatycznym, niebieskim stroju, który natychmiast przykuł uwagę jej...

„Hiszpańska bogini”: Rosalía stawia na architektoniczną suknię, która bawi się bryłami

Hiszpańska piosenkarka Rosalía udostępniła na Instagramie zdjęcie w spektakularnej, architektonicznej sukni, bawiąc się bryłami i kontrastami. Jej wygląd...

Kaley Cuoco, będąc w ciąży z drugim dzieckiem, pokazała swój ciążowy brzuszek na czerwonym dywanie

Kilka tygodni po ogłoszeniu drugiej ciąży, amerykańska aktorka i producentka wykonawcza Kaley Cuoco po raz pierwszy pojawiła się...

67-letnia Madonna postawiła na koronkę, aby zapewnić sobie szykowny wygląd w Paryżu

Madonna po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z największych ikon mody wszech czasów. Amerykańska piosenkarka wzbudziła sensację...