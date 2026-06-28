Ta piosenkarka przełamuje tabu pieniędzy w związkach

Czy pieniądze nadal stanowią temat tabu w związkach? Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów country Kelsea Ballerini postanowiła poruszyć ten temat wprost. Jako gość podcastu poświęconego finansom, opowiadała się za większą „uczciwością finansową” przed ślubem, a zwłaszcza za tym, jak ważne jest, aby kobiety dbały o swoją niezależność.

Apel o uczciwość finansową

Dla Kelsei Ballerini transparentność jest kluczowa. „Kiedy kupujesz z kimś dom, otwierasz wspólne konto lub bierzesz ślub, najważniejsza jest transparentność finansowa” – wyjaśnia. Według piosenkarki, kluczowe jest dokładne określenie pochodzenia pieniędzy, sposobu ich podziału i sposobu ich ochrony „jako całość”. To jasne podejście zachęca pary do otwartej rozmowy na temat, który często jest pomijany.

Kobiety coraz częściej na czele dochodów

Kelsea Ballerini kładzie szczególny nacisk na sytuację kobiet. Zwraca uwagę, że obecnie coraz więcej kobiet jest głównymi żywicielkami rodzin lub wnosi równy wkład w ich utrzymanie. „Tym bardziej powinniśmy być szczerzy co do pochodzenia pieniędzy i sposobów ich ochrony” – uważa. Ta obserwacja odzwierciedla ewolucję społeczeństwa i, jej zdaniem, sprawia, że „te rozmowy są tym bardziej konieczne”.

„Przygotuj się na najgorsze”

Poza transparentnością, Kelsea Ballerini zachęca kobiety do planowania z wyprzedzeniem. „Ważne jest, aby przygotować się na najgorsze, dla siebie” – mówi, świadoma, że żadna przyszła panna młoda nie chce brać pod uwagę takiej możliwości. Jej rada: zadbaj o niezależność finansową, „nawet w najszczęśliwszym i najzdrowszym związku”. Bo, jak przypomina, „nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie”. To przestroga, mająca przede wszystkim na celu ochronę.

Słowa oparte na jego doświadczeniu

Kelsea Ballerini mówi z własnego doświadczenia. Wyszła za mąż w 2017 roku po podpisaniu intercyzy, a rozwiodła się w 2022 roku. To osobiste doświadczenie wyraźnie ukształtowało jej podejście do niezależności finansowej. Nie wdając się w szczegóły dotyczące swojego życia prywatnego, woli teraz dzielić się zdobytymi doświadczeniami, mając nadzieję, że pomoże to innym kobietom lepiej się chronić.

Otwarcie poruszając kwestię pieniędzy w związkach, Kelsea Ballerini przełamuje uporczywe tabu. Jej przesłanie, zarówno wnikliwe, jak i pełne współczucia, przypomina nam, jak ważne jest, aby każda kobieta dbała o swoją niezależność finansową. Ten cenny wkład zachęca kobiety do wzięcia odpowiedzialności za temat zbyt często pomijany.