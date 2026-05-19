W wieku 60 lat ta piosenkarka przyciąga wzrok w metalicznej sukience

W Las Vegas kanadyjska piosenkarka country Shania Twain dała jeden z najgłośniejszych występów na 61. gali wręczenia nagród Academy of Country Music Awards. Prowadząc galę po raz pierwszy, postanowiła uczcić to wydarzenie olśniewającą kreacją: długą, srebrną suknią z cekinami i połyskującym, zwierzęcym printem. Ta kreacja idealnie odzwierciedlała jej wybory estetyczne: chwyt światła, poruszanie się wraz z nim i kreowanie wizerunku, który był jednocześnie retro i głęboko współczesny.

Srebrna sukienka, cała w świetle

Centralnym punktem tego looku była długa, srebrna suknia, w całości pokryta cekinami, spływająca kaskadą aż do ziemi i odbijająca całe światło na czerwonym dywanie. Suknia bez ramiączek miała prosty krój, który podkreślał biust, a jednocześnie elegancko odsłaniał ramiona Shani Twain. Gęstość cekinów nadała kreacji niemal metaliczny połysk, nawiązujący do złotej ery popu i muzyki country z minionych dekad. Płynny, starannie wykonany drapowany krój nadał sukni niemal rzeźbiarski charakter.

To, co czyni ten strój tak wyjątkowym, to przede wszystkim jego design. Stylizowana sylwetka zwierzęcia została stworzona bezpośrednio z cekinów na całej powierzchni materiału, w subtelnym gradiencie odcieni srebra i szarości. Zwierzęcy wzór, klasyk mody country, został tu odtworzony w graficzny i zdecydowanie nowoczesny sposób: nie jako nałożony na siebie motyw, ale jako prawdziwie świetlista kompozycja, która zdaje się ujawniać z każdym ruchem Shanii Twain.

Skórzane rękawiczki z ćwiekami, śmiały podpis

Aby dopełnić swój look, Shania Twain wybrała czarne rękawiczki w całości pokryte ćwiekami. Ten śmiały i nieoczekiwany wybór kontrastuje z miękkością metalicznej sukienki i umieszcza sylwetkę w fascynującym, stylistycznym napięciu między surowością rocka a olśniewającym widowiskiem. Daleki od anegdoty, ten sartorialny detal nadaje całości strukturę: wydłuża ramię, przyciąga wzrok i dodaje odrobiny śmiałości.

Cenna biżuteria i wykończenia

Shania Twain wybrała wiszące kolczyki w połączeniu z pasującym naszyjnikiem, dodając im odrobinę elegancji, ale nie przytłaczając całości. Wybór idealnie zharmonizowanego zestawu biżuterii, zamiast nadmiaru elementów, odzwierciedla powściągliwość, która znajduje odzwierciedlenie w kolorystyce całej stylizacji. Srebro i szarość dominują w całym zestawie, tworząc chromatyczną jedność, która wzmacnia efekt wizualny, nie powodując wrażenia rozproszenia.

Powrót grzywki, znaku rozpoznawczego piękna

Jeśli chodzi o fryzurę, Shania Twain zaprezentowała na czerwonym dywanie prawdziwą metamorfozę: idealnie wyprofilowana, prosta grzywka, która okala jej twarz i nadaje jej świeży, nowy wygląd. Spod tej nowej grzywki, jej długie, kasztanowe loki opadają kaskadą aż do ramion. Ta zmiana pokazuje, że potrafi nieustannie zmieniać siebie, nie tracąc przy tym swojej tożsamości.

Wygląd pełen obecności

Całe to wystąpienie opowiada historię: Shania Twain, po raz pierwszy w roli prezenterki na gali ACM Awards, chciała uczcić ten moment strojem, który ucieleśnia jej „podwójną tożsamość” – ikony country i gwiazdy popu. Wybór metalicznej sukienki w zwierzęcy print, w połączeniu z graficznymi dodatkami, podkreśla tę podwójną tożsamość z wyjątkową elegancją.

Występ w Las Vegas 17 maja 2026 roku niewątpliwie pozostanie jednym z najbardziej pamiętnych momentów tegorocznej gali ACM Awards. Shania Twain to nie tylko wybór modowy – to pokaz jej wyjątkowego stylu: udowodniła, że błyskotliwość, promienność i śmiałość są ponadczasowe.