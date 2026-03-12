Łącząc w sobie muskulaturę i elegancję, ta gimnastyczka olimpijska prezentuje jedną ze swoich najmocniejszych stylizacji.

Łącząc siłę i elegancję, amerykańska gimnastyczka sportowa Jordan Chiles zaprezentowała jedną ze swoich najbardziej efektownych kreacji. Podczas Gali Kobiet Roku TIME 2026 amerykańska medalistka olśniewała w srebrnej sukni Tony Ward Couture, łącząc atletyczną siłę z wyrafinowaniem haute couture.

Sukienka z wycięciem i głębokim przesłaniem

Jordan Chiles miała na sobie srebrną sukienkę kolumnową – model z kolekcji jesień/zima 2023/2024 – na Gali Kobiet Roku TIME 2026. Sukienka miała asymetryczny, bezrękawnik i była w całości pokryta cekinami. Wycięcie w talii zdobił bordowo-czarny haft, przywodzący na myśl „ranę”, która czyniła ją „silniejszą”.

Stylizacja Jasona Remberta podkreśliła sylwetkę Jordan Chiles za pomocą diamentowych kolczyków, eleganckiego suszenia włosów wykonanego przez SherriAnn Cole i olśniewającego makijażu z długimi rzęsami autorstwa Dee Carrion.

Gala pełna emocji

Przed wieczorem amerykańska gimnastyczka sportowa Jordan Chiles wzięła udział w forum TIME Women of the Year Leadership Forum w marynarce-sukience Helsa Studio z dużą białą kokardą. Uczestniczyły w nim również amerykańska koszykarka Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) i amerykańska piłkarka Kelley O'Hara (piłka nożna olimpijska). Dyskusja dotyczyła siły sportu kobiecego. Jej wizerunek był idealnym tłem dla jej nieustępliwej postawy.

Fani oczarowani jego siłą

Fani od czasu wydarzenia zaczęli reagować w następujący sposób: „Mięśnie i elegancja, Jordan, jesteś wojownikiem!” lub „To wycięcie jest potężne, nosisz swoją siłę jak koronę!” , wykrzykują, wielbiąc tego olimpijczyka, który zamienia trudności w modowe triumfy.

Krótko mówiąc, Jordan Chiles łączy elitarny sport i haute couture w stylizacji symbolizującej odporność. Ta „zraniona, ale silniejsza” sukienka doskonale oddaje jej drogę, udowadniając, że prawdziwa elegancja rodzi się ze swobodnie eksponowanej wrażliwości.