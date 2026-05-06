Margot Robbie w wieku 35 lat zachwyca w mieniącej się złotej sukience

Podczas Met Gali 2026 w Nowym Jorku Margot Robbie po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę. Australijska aktorka i producentka pojawiła się w lśniącej złotej sukni, która natychmiast zachwyciła fotografów na słynnych schodach Metropolitan Museum of Art.

Występ na Met Gali 2026

Dzięki tej eleganckiej i promiennej sylwetce gwiazda „Barbie” potwierdziła swój status ikony mody. Jej strój, w całości pokryty lśniącymi detalami, idealnie wpasował się w spektakularną atmosferę Met Gali, słynącej z odważnych i artystycznych stylizacji.

Szykowna stylizacja przed nieoczekiwaną zmianą stylu. Po tym, jak zrobiła furorę na czerwonym dywanie, Margot Robbie zaskoczyła wszystkich znacznie luźniejszym wyborem na after-party. Wychodząc z wyrafinowaną sukienką: aktorka pojawiła się w luźnych dżinsach w połączeniu z prostym białym T-shirtem. Nieoczekiwany kontrast, który szybko podbił serca internautów. Nawet w tej bardziej minimalistycznej stylizacji Margot Robbie pozostała wierna swojemu stylowi, dodając szpilki i cekinową kurtkę, aby nadać całości odświętny charakter.

Stylizacje, które inspirują fanów

W mediach społecznościowych wielu użytkowników chwaliło to przejście od wyrafinowania do prostoty. Niektórzy szczególnie docenili wybór wygodnego stroju Margot Robbie po tak prestiżowym wydarzeniu. Jeansy podobne do tych noszonych przez gwiazdę również cieszą się rosnącą popularnością, a wiele marek oferuje teraz modele z szerokimi nogawkami inspirowane stylizacjami gwiazd.

Od złotej sukni na czerwonym dywanie, po luźniejszy look na after-party, Margot Robbie po raz kolejny udowodniła, że potrafi wpływać na trendy. Ikona mody, obecna zarówno na czerwonym dywanie, jak i w bardziej swobodnym stylu, Margot Robbie fascynuje każdego dnia podczas swoich publicznych wystąpień.