Para Maduro: Cilia Flores, Pierwsza Dama w sercu wenezuelskiej władzy?

Cilia Flores, żona Nicolása Maduro, była Pierwszą Damą Wenezueli od 2013 roku aż do ich wspólnego pojmania przez Stany Zjednoczone na początku stycznia 2026 roku. Daleko jej było do czysto ceremonialnej roli, ta prawniczka i polityczka wywierała ogromny wpływ na instytucje kraju, zajmując kluczowe stanowiska w Zgromadzeniu Narodowym i aparacie chavistów.

Wzrost na szczyt chawizmu

Cilia Flores zyskała rozgłos w latach 90., broniąc Hugo Cháveza po jego nieudanym zamachu stanu w 1992 roku, przyczyniając się do jego uwolnienia w 1994 roku. Wybrana do Kongresu w 2000 roku, została pierwszą kobietą przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego. Pełniła tę funkcję w latach 2006-2011, zastępując swojego przyszłego męża, Nicolása Maduro. Mianowana prokuratorem generalnym w latach 2012-2013, umocniła swoją władzę nad systemem sądownictwa, umieszczając bliskich współpracowników i zwolenników na strategicznych stanowiskach, jak wynika z zeznań byłych prokuratorów.

Pierwsza Dama i wszechobecna postać

Cilia Flores, która została Pierwszą Damą po kontrowersyjnym zwycięstwie Nicolása Maduro w 2013 roku, pełniła funkcję dalekiej od symbolicznej. Ponownie wybrana do Zgromadzenia Narodowego w 2015 roku z ramienia swojego rodzinnego stanu Cojedes, a następnie członkini Komisji Prezydenckiej Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2017 roku, broni osiągnięć „rewolucji boliwariańskiej”. Krytykowana za upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości – rzekomo przez ponad dwadzieścia lat pod jej wpływem nie zapadł żaden wyrok przeciwko państwu – jest określana jako „fundamentalna postać” wenezuelskiej władzy.

Ujęcie z Maduro: symbol upadku

3 stycznia 2026 roku, podczas amerykańskich nalotów na Wenezuelę, prezydent Donald Trump ogłosił schwytanie Nicolása Maduro i Cilii Flores, którzy zostali przewiezieni do Nowego Jorku, gdzie mieli stanąć przed sądem. Wiceprezydent Delcy Rodríguez potwierdziła ich zaginięcie i zażądała „dowodu życia”. Ta para, sprawująca władzę przez ponad dekadę, uosabiała połączenie życia osobistego z dominacją polityczną w boliwariańskiej Wenezueli.

Podróż naznaczona kontrowersjami

Oskarżona o nepotyzm za rzekome faworyzowanie szesnastu krewnych w Zgromadzeniu Narodowym, według agencji Reuters , Cilia Flores twierdzi, że uzyskali oni te stanowiska dzięki swoim zasługom. Ukarana przez Kanadę, Panamę i Stany Zjednoczone za rolę w kryzysie wenezuelskim, a także za rzekome wspieranie autorytarnego reżimu męża, otrzymała zakaz wjazdu do Kolumbii.

Cilia Flores, żona Nicolása Maduro od lipca 2013 roku, po związku, który rozpoczął się w latach 90. XX wieku, zapisała się w historii Wenezueli jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet Czwartej Republiki Socjalistycznej. Jej pojmanie wraz z mężem kończy erę, w której para symbolizowała zarówno jedność chawizmu, jak i jego autorytarne ekscesy. Pozostaje pytanie, czy jej postępowanie sądowe w Stanach Zjednoczonych potwierdzi oskarżenia wysuwane pod jej adresem od lat.