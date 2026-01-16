Search here...

Ta panna zachwyca koronkową kreacją na czerwonym dywanie

Fabienne Ba.
@hinaupokodevezeoff/Instagram

W ciągu zaledwie kilku tygodni Hinaupoko Devèze stała się kluczową postacią w życiu towarzyskim. Zaproszona na długo oczekiwaną premierę w jednym z największych paryskich kin, zrobiła niezapomniane wrażenie wyjątkowo wyszukaną koronkową kreacją, która spotkała się z uznaniem publiczności.

Uderzający i kontrolowany wygląd

Po pojawieniu się na czerwonym dywanie na światowej premierze serialu „Bridgertonowie” w paryskim kinie Max Linder, Hinaupoko Devèze natychmiast przykuła uwagę. Jej strój, będący połączeniem teatralnych i współczesnych wpływów, wyróżniał się na tle bardziej klasycznych wyborów pozostałych gości. Jej opanowanie, pewna postawa i dbałość o detale urzekły zarówno fotografów, jak i pozostałych gości. Wybrana sylwetka przywoływała na myśl wielkie postaci historyczne, a jednocześnie w pełni odzwierciedlała nowoczesną interpretację stylu.

Sukienka, która bawi się równowagą i kontrastami

Hinaupoko Devèze miała na sobie długą suknię wykonaną w całości z białej koronki, elegancko opinającą jej figurę. Efekt przezroczystości został subtelnie zrównoważony cielistą podszewką. Starannie skrojony gorset dodał odrobinę wyrafinowania, a płynny krój podkreślił jej pełen gracji chód. Całość tworzyła harmonijną równowagę między romantyzmem, nowoczesnością i ponadczasową elegancją.

Prosty wybór akcesoriów i kosmetyków

Hinaupoko Devèze postawiła na stonowaną elegancję, pozwalając, by jej strój mówił sam za siebie, bez przesady. Miała na sobie szarfę Miss Francji 2026, zestawioną z chokerem z koronkowej opaski, pasującej do sukienki. Kolczyki w kształcie kwiatów dodały całości delikatnego akcentu.

Jeśli chodzi o jej urodę, nosiła „naturalny” makijaż, podkreślający cerę i oczy bez zbędnego sztuczności. Jej fryzura, półupięcie z rozpuszczonymi, lekko falującymi włosami, delikatnie oprawiała twarz, jednocześnie podkreślając szyję i sylwetkę.

Młoda kobieta, która już teraz prezentuje swoją wizję stylu

Dzięki temu dopracowanemu wyglądowi Hinaupoko Devèze udowodniła, że potrafi stworzyć kreację, która jest osobista, elegancka i idealnie dopasowana do okazji. Każdy szczegół wydawał się starannie przemyślany, odzwierciedlając prawdziwe mistrzostwo wizerunku i stylu. W ten sposób udało jej się wyróżnić spójnością, subtelnością i pewnością siebie, podkreślając silną tożsamość, jednocześnie szanując zasady czerwonego dywanu.

Reakcje były natychmiastowe: wielu chwaliło „doskonały występ” i już dostrzegło w niej „osobowość, którą warto obserwować w świecie mody i ważnych wydarzeń”.

Potwierdzając swoje wyczucie stylu i mistrzostwo w kreowaniu wizerunku, Hinaupoko Devèze ugruntowała swoją pozycję wschodzącej gwiazdy francuskiego czerwonego dywanu. Ta elegancka i przemyślana kreacja to kolejny krok w jej medialnej karierze, zapowiadający wiele kolejnych, niezwykłych występów. Dzięki tej koronkowej sukni pokazuje, że poza tytułem Miss Francji 2026, uosabia już prawdziwy, estetyczny wizerunek i jest obecna w świecie mody i wydarzeń towarzyskich.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
