„Absolutnie oszałamiający”: niebieski strój Victorii Beckham wywołuje sporo szumu w mediach społecznościowych

@victoriabeckham/Instagram

Victoria Beckham niedawno wywołała kontrowersje na ślubie Holly Ramsay, córki znanego szefa kuchni Gordona Ramsaya, zakładając turkusową sukienkę z jej kolekcji. Ta charakterystyczna kreacja wywołała od tego czasu szereg reakcji na Instagramie i X (dawniej Twitterze), od pochwał po ostrą krytykę.

Sukienka w kolorze turkusowym, z podpisem Beckhama

Dopasowana u góry, rozkloszowana u dołu i przewiązana drapowanym wiązaniem, ta elastyczna koszulka z jerseyu zachwyca płynnością i nienagannym krojem. Materiał delikatnie otula ciało, zapewniając jednocześnie absolutny komfort, a subtelny połysk nadaje mu dyskretną, a zarazem wyrazistą elegancję. „Rozcięcie z przodu jest niezwykle twarzowe i wygodne” – wyjaśnia Victoria Beckham w relacji na Instagramie, zapowiadając swoją już wyprzedaną kolekcję.

Brytyjska projektantka bawi się proporcjami i objętością, aby podkreślić sylwetkę z subtelną elegancją. W połączeniu z szalem z mikrofutra, lśniącą srebrną kopertówką, butami na obcasie z odkrytymi palcami i diamentową biżuterią, Victoria Beckham promieniała, idealnie uosabiając połączenie nowoczesnego glamouru i szykownej prostoty. Każdy detal, od kroju po dodatki, zdaje się być zaprojektowany tak, aby uchwycić światło, dzięki czemu ta stylizacja to must-have na eleganckie wieczory.

Kontrowersje: „Przyćmiewanie panny młodej?”

Przybycie Victorii Beckham, w towarzystwie męża Davida i dzieci (Romeo, Harper i Cruz), nie pozostało niezauważone. Ledwie wysiadła z samochodu, projektantka wywołała burzę fleszy… ale i lawinę krytyki. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze: „Próbowała przyćmić pannę młodą”, „Zbyt szykowna jak na ślub”, „Surowy look”. Niektórzy internauci krytykowali jej powagę przed kamerami, uznając ją za chłodną, a nawet wyniosłą; inni uważali, że jej minimalistyczny i ultrawyrafinowany styl przyćmił druhny, ubrane w celowo delikatniejsze i kontrastujące kolory.

Jak to często bywa, kontrowersje rodzą podziw. Instagram pęka w szwach od komentarzy w stylu „Absolutnie cudowna”, „Zimowa perfekcja” i „Boski kolor”, a także drwiących uwag na temat jej „milczącego wyrazu twarzy”, który stał się niemal jej znakiem rozpoznawczym. Film, obejrzany przez miliony internautów, potwierdza jedno: Victoria Beckham opanowała sztukę obrazowania do perfekcji. W ciągu kilku sekund przekształca prosty wygląd w modową deklarację, zamieniając wydarzenie w prawdziwy wybieg – celowo lub nie.

Turkusowy, kontrowersyjny hit 2026 roku

Wszechobecny w całej kolekcji – od strukturalnych modeli na południe po wieczorne sylwetki – ten głęboki błękit z nutą kaczego jaja powraca z impetem, pomimo kontrowersji, jakie wywołał. Uważany przez jednych za zbyt ciemny, przez innych za zbyt odważny, dzieli równie mocno, co urzeka.

Victoria Beckham, daleka od sprzeciwu wobec krytyki, przekształciła go w narzędzie generowania pożądania, organizując niezamierzoną, ale niezwykle skuteczną kampanię reklamową. Rezultat: turkus stał się wyrafinowaną alternatywą dla wszechobecnych pasteli. Uderzający odcień, stworzony dla tych, którzy cenią sobie arogancję ponad dyskrecję.

Krótko mówiąc, Victoria Beckham po raz kolejny potwierdziła swój status ikony stylu, która potrafi wywołać debatę. Jej turkusowa sukienka, pełna podziwu i krytyki, przykuła uwagę wszystkich, udowadniając, że moda może być zarówno formą sztuki, jak i sposobem na wyrażenie siebie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Co za ciało!”: Jennifer Lopez robi furorę w rzeźbiarskiej czerwonej sukience

