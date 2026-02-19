Search here...

Ta modelka prezentuje swoją osobowość na wybiegu i urzeka media społecznościowe.

Fabienne Ba.
@summerdirx/Instagram

Podczas ostatniego New York Fashion Week, ekspresyjny występ na wybiegu przykuł uwagę nie tylko fanów mody. Modelka Summer Dirx wyróżniała się asertywną postawą, która zyskała popularność w mediach społecznościowych. Choć trendy w modzie zawsze są przedmiotem debaty, to właśnie jej występ sceniczny wywołał reakcje zarówno internautów, jak i profesjonalistów z branży.

Podejście wykraczające poza konwencje

Summer Dirx przykuła uwagę pokazem kolekcji 7 For All Mankind jesień/zima 2026/2027 podczas New York Fashion Week. Wzburzenie wywołały nie tylko ubrania inspirowane estetyką lat 2000., ale także sposób, w jaki prezentowała się na wybiegu.

Filmy z jej energicznym i asertywnym krokiem szybko krążyły w sieci, gromadząc liczne udostępnienia i entuzjastyczne komentarze. Użytkownicy chwalili „prawdziwy chód z charakterem”, kontrastujący z bardziej neutralnymi stylizacjami, często spotykanymi na współczesnych pokazach mody.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez @summerdirx

Interpretacja inspirowana latami 2000.

Podejście Summer Dirx jest wyraźnie inspirowane stylem kultowych modelek z lat 2000., kiedy to nastrój na wybiegu był integralną częścią pokazu. Podczas tego pokazu zaprezentowała bardziej teatralny chód, czasami określany jako „nieuporządkowany chód dziewczyny z lat 2000.”, nawiązujący do czołowych postaci tamtej epoki, a jednocześnie emanujący zabawną i prowokacyjną energią.

W wywiadzie dla Vogue'a Summer Dirx wyjaśniła, że nie otrzymała żadnych konkretnych instrukcji, jak poruszać się w ten sposób: inspirację czerpała z atmosfery, muzyki i estetyki Y2K pokazu, aby stworzyć osobiste i ekspresyjne podejście.

Obecność, która fascynuje użytkowników Internetu

Klipy z jej występu były szeroko udostępniane na TikToku, Instagramie i innych platformach społecznościowych, wywołując tysiące reakcji. Niektórzy chwalili „jej pewność siebie i kreatywność”, zauważając, że „tego typu osobowości czasami brakuje w świecie modelingu”. Inni wspominali o „odrobinie nostalgii” za bardziej ekstrawagancką erą wybiegów.

Ta popularność pokazuje, jak ważną rolę odgrywają dziś media społecznościowe w postrzeganiu modowych momentów: wyjątkowe podejście może szybko stać się tematem rozmów wykraczających daleko poza świat zawodowy.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez @summerdirx

Co mówi branża modowa

Szum wokół kolekcji Summer Dirx wpisuje się w szerszy trend, w którym modelki nie są już tylko „anonimowymi wieszakami na ubrania”. Ich osobowość, prezencja, a nawet niepowtarzalne cechy charakteru są obecnie cenione jako istotne elementy narracji kolekcji.

W obecnym kontekście, w którym moda dąży do ponownego nawiązania kontaktu z różnymi estetykami i odnowienia swoich kodów, wpływ silnej postawy na wybiegu ujawnia ewolucję oczekiwań: publiczność chce zobaczyć pojawianie się odrębnych osobowości, zdolnych do wniesienia do pokazów wymiaru narracyjnego.

Ostatecznie Summer Dirx nie tylko przeszła po wybiegu; przywróciła formę ekspresji i charakteru, którą wielu uważało za zapomnienie. Jej spacer, który stał się viralem, podkreśla rosnące znaczenie osobowości w modelingu. Niezależnie od tego, czy jest to powrót do trendu Y2K, czy też oznaka bardziej ludzkiej mody, jej występ pozostanie jednym z najważniejszych wydarzeń tego Tygodnia Mody.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Po swoim występie piosenkarka spotkała się z atakami w internecie, które miały na celu „wyśmiewanie jej otyłości”

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po swoim występie piosenkarka spotkała się z atakami w internecie, które miały na celu „wyśmiewanie jej otyłości”

Była ikoniczna członkini amerykańskiego girlsbandu Fifth Harmony, Lauren Jauregui, spotkała się z falą hejtu w internecie po swoim...

Na swoje urodziny Paris Hilton przybrała wygląd „plażowej Barbie”

Amerykańska bizneswoman i osobowość medialna Paris Hilton świętowała swoje 45. urodziny 17 lutego 2026 r. na wymarzonej plaży...

„To zbyt dziwne”: Ta sesja zdjęciowa z Zendayą i Robertem Pattinsonem jest zaskakująca

Zendaya i Robert Pattinson, duet gwiazd filmu „Dramat”, wywołali kontrowersje ultrakonceptualną sesją zdjęciową dla magazynu „Interview ” (marzec...

W wieku 67 lat Madonna pojawia się ze swoim partnerem na zdjęciach, które wywołują poruszenie.

Madonna nadal przełamuje konwenanse, publikując serię zdjęć z Walentynek ze swoim 29-letnim partnerem, Akeemem Morrisem. Zdjęcia te szybko...

Ta aktorka z „Domku z papieru” ogłasza narodziny swojego pierwszego dziecka

Zdobywszy międzynarodową sławę rolą Tokio w filmie „Dom z papieru” (La Casa de Papel), Úrsula Corberó właśnie rozpoczęła...

Ten aktor potajemnie płaci za leczenie nieznajomych osób.

Kunal Nayyar, twarz znana fanom sitcomów, znany z roli Rajesha Koothrappaliego w „Teorii wielkiego podrywu”, niedawno trafił na...

© 2025 The Body Optimist