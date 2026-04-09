W satynowej sukience w kolorze czekolady Zendaya nawiązuje do elegancji lat 90.

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Podczas premiery trzeciego sezonu serialu „Euforia” w Los Angeles, aktorka Zendaya po raz kolejny potwierdziła swój status ikony mody. Po siedmiu latach grania Rue w serialu HBO, pożegnała się z serialem w stroju łączącym współczesny minimalizm z odniesieniami do lat 90.

Satynowa sukienka haute couture z wpływami lat dziewięćdziesiątych

Wydarzenie, które odbyło się w chińskim teatrze TCL, zgromadziło całą obsadę popularnego serialu. Na tę symboliczną okazję Zendaya wybrała suknię, która kontynuowała jej charakterystyczny styl z poprzednich premier serialu. Zendaya, wystylizowana przez Lawa Roacha, wieloletniego współpracownika gwiazdy, miała na sobie długą, satynową suknię w kolorze czekoladowym. Kreacja z najnowszej kolekcji haute couture domu mody charakteryzuje się elegancką, kolumnową sylwetką i wysokim dekoltem typu halter, nawiązującymi do kultowych sylwetek z lat 90.

Choć na pierwszy rzut oka krój może wydawać się minimalistyczny, kilka detali wzbogaca całościowy efekt. Odkryte plecy dodają zmysłowości, a delikatnie drapowany tren podkreśla płynną sylwetkę sukienki. Równowaga między prostotą a wyrafinowaniem pozwala sukience przywołać klasyczną elegancję czerwonego dywanu, zachowując jednocześnie wyraźnie nowoczesny charakter. Ta czysta estetyka nawiązuje do powracających inspiracji duetu Zendaya/Law Roach, często inspirowanych modowym dziedzictwem minionych dekad.

Wyrafinowane dodatki dla harmonijnej sylwetki

Aby dopełnić stylizację, Zendaya wybrała pasujące do niej satynowe czółenka z noskiem w szpic, również od Ashi Studio. Ten typ obuwia to nieodłączny element jej publicznych wystąpień. Blasku dodaje biżuteria z białego złota z diamentami. Lśniące kolczyki koła i pasujący do nich pierścionek rozświetlają neutralne tony, tworząc subtelny kontrast z głębokim czekoladowym brązem. Zestaw po raz kolejny dowodzi kunsztu aktorki i jej umiejętności przekształcania minimalistycznej sylwetki w niezapomniany moment modowy.

Konsekwentna ewolucja stylistyczna na przestrzeni sezonów

Wybory modowe Zendayi na premierach „Euforii” świadczą o celowej ewolucji stylistycznej. W 2019 roku pojawiła się w białej mini sukience od Niny Ricci, a w premierze drugiego sezonu zaprezentowała archiwalną suknię Valentino z 1992 roku. W tej ciemnej satynowej sukience aktorka kontynuuje eksplorację neutralnych barw, jednocześnie przyjmując bardziej dojrzałą estetykę. Wybór ten może również odzwierciedlać ewolucję narracji jej postaci, Rue, która zdobyła dwie nagrody Emmy w 2020 i 2022 roku.

W tej czekoladowej satynowej sukience Zendaya po raz kolejny udowadnia swoją umiejętność łączenia ponadczasowej elegancji z nowoczesnością. Jej pojawienie się na premierze trzeciego sezonu serialu „Euforia” ilustruje siłę mistrzowskiego minimalizmu i potwierdza jej trwały wpływ na trendy na czerwonym dywanie.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W klasycznej „pelerynie" Sydney Sweeney przyciąga wzrok na czerwonym dywanie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

