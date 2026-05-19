Przy basenie Elizabeth Hurley udziela porad, jak robić zdjęcia.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley to niekwestionowana ikona letnich zdjęć. Niedawno podzieliła się na Instagramie swoją najlepszą wskazówką, jak robić świetne zdjęcia przy basenie.

Post na Instagramie, który wywołuje reakcję

Elizabeth Hurley opanowała do perfekcji sztukę selfie w słońcu. Opublikowała na Instagramie serię zdjęć z basenu, na których pozuje, wylegując się w słońcu. Nie tylko udostępniła te zdjęcia, ale dodała do nich przesłanie, które szybko stało się praktyczną wskazówką dla każdego, kto boi się fotografować w stroju plażowym. To przyjazne i pełne humoru podejście natychmiast wywołało falę entuzjastycznych reakcji wśród jej obserwatorów.

Jego najważniejsza rada: połóż się

W podpisie do swojego posta Elizabeth Hurley od razu przechodzi do konkretów: „Fotografowanie może być przerażające, więc oto moja najważniejsza rada: POŁÓŻ SIĘ!!” Aktorka podkreśla skuteczność tej pozycji: w pozycji poziomej ciało naturalnie się rozciąga, a typowe, nieśmiałe ułożenie ciała magicznie znika. Według Elizabeth Hurley to najlepszy trik, dostępny dla każdego, bez potrzeby stosowania filtrów czy oświetlenia studyjnego.

Okulary przeciwsłoneczne – „niezbędni sojusznicy”

Drugi filar metody Hurley: okulary przeciwsłoneczne. Ten letni dodatek odgrywa w jej technice podwójną rolę. Oczywiście chroni oczy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ale jednocześnie dodaje zdjęciu stylowego wymiaru, natychmiast emanując pewnością siebie. W połączeniu z pozycją leżącą, okulary przeciwsłoneczne tworzą proste równanie, według Elizabeth Hurley: eleganckie i udane zdjęcie w kilka sekund, bez zbędnych przygotowań i skomplikowanej inscenizacji.

Wiadomość, którą trzeba uściślić

Elizabeth Hurley ugruntowała swoją pozycję jako prominentna postać w świecie modelingu i filmu, zwłaszcza dzięki rolom w filmach „Austin Powers” i „Zakręcony”, a także dzięki długoletniej współpracy z Estée Lauder. Kieruje również własną marką strojów kąpielowych Elizabeth Hurley Beach. Niniejsza publikacja stanowi zatem kontynuację podejścia, które brytyjska aktorka pielęgnuje od lat.

Należy jednak pamiętać o jednej kluczowej kwestii: nie ma „właściwego” sposobu pozowania, ani ciała, które wymagałoby „optymalizacji” do fotografii. Każdy ma prawo prezentować się takim, jakim jest, bez prób „korygowania” postawy czy „sztuczek” z kątem widzenia. Zdjęcia nie powinny stać się źródłem presji ani porównywania: nie ma potrzeby kłaść się, wyginać ani przestrzegać niepisanych zasad, aby „dobrze wypaść na zdjęciu”. Najważniejsze to czuć się komfortowo, nie zamieniając sesji zdjęciowej w ćwiczenie w perfekcji.

Ostatecznie, choć rady Elizabeth Hurley mogą inspirować do prostych pomysłów na zdjęcia, nie powinny stać się zbiorem zasad do naśladowania ani kryterium oceny. Udane zdjęcie nie musi być ściśle przestrzegane: może po prostu odzwierciedlać moment, nastrój lub spontaniczność, bez żadnej szczególnej inscenizacji.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
W wieku 60 lat ta piosenkarka przyciąga wzrok w metalicznej sukience

