Przy basenie Elizabeth Hurley udziela porad, jak robić zdjęcia.

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley to niekwestionowana ikona letnich zdjęć. Niedawno podzieliła się na Instagramie swoją najlepszą wskazówką, jak robić świetne zdjęcia przy basenie.

Post na Instagramie, który wywołuje reakcję

Elizabeth Hurley opanowała do perfekcji sztukę selfie w słońcu. Opublikowała na Instagramie serię zdjęć z basenu, na których pozuje, wylegując się w słońcu. Nie tylko udostępniła te zdjęcia, ale dodała do nich przesłanie, które szybko stało się praktyczną wskazówką dla każdego, kto boi się fotografować w stroju plażowym. To przyjazne i pełne humoru podejście natychmiast wywołało falę entuzjastycznych reakcji wśród jej obserwatorów.

Jego najważniejsza rada: połóż się

W podpisie do swojego posta Elizabeth Hurley od razu przechodzi do konkretów: „Fotografowanie może być przerażające, więc oto moja najważniejsza rada: POŁÓŻ SIĘ!!” Aktorka podkreśla skuteczność tej pozycji: w pozycji poziomej ciało naturalnie się rozciąga, a typowe, nieśmiałe ułożenie ciała magicznie znika. Według Elizabeth Hurley to najlepszy trik, dostępny dla każdego, bez potrzeby stosowania filtrów czy oświetlenia studyjnego.

Okulary przeciwsłoneczne – „niezbędni sojusznicy”

Drugi filar metody Hurley: okulary przeciwsłoneczne. Ten letni dodatek odgrywa w jej technice podwójną rolę. Oczywiście chroni oczy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ale jednocześnie dodaje zdjęciu stylowego wymiaru, natychmiast emanując pewnością siebie. W połączeniu z pozycją leżącą, okulary przeciwsłoneczne tworzą proste równanie, według Elizabeth Hurley: eleganckie i udane zdjęcie w kilka sekund, bez zbędnych przygotowań i skomplikowanej inscenizacji.

