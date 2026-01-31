„To jej nie pasuje”: Margot Robbie krytykowana za swój czerwony, skórzany strój

Margot Robbie, zawsze pod lupą na czerwonym dywanie, po raz kolejny wywołała debatę swoim najnowszym publicznym wystąpieniem. Zaproszona do Los Angeles na światową konferencję prasową filmu „Wichrowe Wzgórza”, australijska aktorka wybrała czerwony, skórzany strój od Dilary Fındıkoğlu. Ten modowy wybór podzielił fanów i internautów.

Wygląd, który budzi kontrowersje

Margot Robbie niedawno zaskoczyła wszystkich czerwonym, skórzanym zestawem z imitacją wężowego węża, od stóp do głów, składającym się z rzeźbionego gorsetu i pasującej do niego mini spódniczki. Kreacja, pochodząca z kolekcji jesień/zima 2025 anglo-tureckiej projektantki Dilary Fındıkoğlu, łączy gotycką estetykę z eksperymentalną haute couture. Jednak efekt nie przekonał wszystkich. Reakcje w mediach społecznościowych szybko się mnożyły. Podczas gdy niektórzy użytkownicy określali ją jako „wizualną poezję”, inni kpili z sukienki, uznając ją za niewygodną: „Nie pasuje do niej”, brzmiał jeden z komentarzy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Margot Robbie updates ♡ (@margotrobbiemedia)

Symboliczny strój

Za tym prowokacyjnym lookiem kryje się jednak autentyczny zamysł artystyczny. Margot Robbie, we współpracy ze swoim stylistą Andrew Mukamalem, wybrała tę sukienkę, aby nawiązać do motywów namiętności i pokusy obecnych w filmie Emily Brontë „Wichrowe Wzgórza”, w którym gra Catherine Earnshaw. W szczególności wzór węża symbolizuje pociąg i niebezpieczeństwo, które łączą Catherine z Heathcliffem, granym przez Jacoba Elordiego.

Takie narracyjne podejście do ubioru potwierdza chęć aktorki Margot Robbie, by przekształcić modę w przedłużenie swojego aktorstwa – proces, który rozpoczęła już podczas trasy promocyjnej Barbie w 2023 roku.

Krótko mówiąc, choć czerwony, skórzany strój Margot Robbie podzielił publiczność, po raz kolejny dowodzi jej skłonności do podejmowania ryzyka i symbolicznej interpretacji. Aktorka, pośród podziwu i krytyki, udowadnia, że pozostaje postacią kluczową, zdolną do wywoływania szumu wykraczającego poza jej role filmowe.