W wieku 48 lat Shakira zachwyca na scenie w rzeźbiarskiej sukni.

Léa Michel
Shakira niedawno wzbudziła sensację spektakularnym wyglądem, który rozpalił scenę i media społecznościowe. Kolumbijska gwiazda po raz kolejny udowodniła, że ​​jest ikoną stylu i występów.

Spektakularny gorset

Podczas koncertu w Buenos Aires Shakira pojawiła się w niebieskim metalicznym gorsecie zestawionym z efektowną lazurową suknią o kroju syreny. Suknia zdobiły dwa rzeźbione wilki na gorsecie, detal, który zaintrygował i urzekł wielu fanów, zachwyconych tym nawiązaniem do jej wyrazistego stylu wizualnego.

Rzeźbiarska sukienka na scenie

Suknię wyróżniały koncentryczne plisy u dołu, opadające kaskadowo na różnych poziomach, tworząc wrażenie zamrożonego, niemal architektonicznego ruchu. Ta konstrukcja, w połączeniu z intensywnym kolorem sukni, sprawiała, że ​​Shakira wyróżniała się na scenie i wzmacniała efekt „syreny” w kreacji.

Minimalistyczny wybór stylistyczny i nie tylko

Shakira postawiła na bardzo minimalistyczny look, rezygnując z dodatków, aby sukienka i gorset mogły wysunąć się na pierwszy plan. Jedynym dodatkowym akcentem była stonowana czerwona szminka, która dodała jej nuty wyrafinowania, nie umniejszając jej sylwetki.

Poza jej olśniewającym wyglądem, wieczór był tym bardziej niezapomniany, że na scenie dołączyli do niej dwaj synowie, którzy zaśpiewali razem z nią. Ten moment rodzinnej więzi, w połączeniu z siłą jej występu, spotkał się z szerokim uznaniem fanów, którzy uznali go za wzruszający balans między supergwiazdą a dumną matką.

Krótko mówiąc, tym niezwykłym występem Shakira po raz kolejny potwierdza swoją zdolność do zmiany wizerunku, pozostając jednocześnie wierną swojej artystycznej tożsamości. Pomiędzy stylistyczną śmiałością, magnetyczną obecnością sceniczną i dzieleniem się emocjami z dziećmi, piosenkarka przypomina nam, dlaczego pozostaje jedną z najbardziej wpływowych artystek swojego pokolenia.

