Search here...

„To mnie niepokoi”: Ikona lat 2000. opowiada o scenie, za którą tęskni

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba krytycznie przygląda się swojej przeszłości jako ikony glamour z lat 2000., szczególnie w kontekście sceny, którą teraz uważa za „upokarzającą”. Ta niezręczna chwila wiele mówi o tym, jak ewoluowało postrzeganie aktorek i głównych bohaterek w kinie.

Scena kultowa… której żałuje

Aktorka wspomina scenę z „Fantastycznej Czwórki”, w której jej postać, Sue Storm, musi się rozebrać, by stać się całkowicie niewidzialną. Przedstawiona wówczas jako „zabawny i pełen uroku moment”, scena ta teraz jawi się jej jako „czysty pretekst do rozebrania się”. Jessica Alba wyjaśnia, że przez tygodnie z przerażeniem oglądała się za zdjęcia, czując się odsłonięta, osądzona i zredukowana do swojego ciała, dalekiego od złożonej bohaterki, którą sobie wyobrażała.

Osobisty dyskomfort i seksistowska branża

Pochodząc z konserwatywnej rodziny i określając siebie jako skromną, wyznaje, że w prawdziwym życiu doświadczyła tego momentu jako „upokarzającego”, z dyskomfortem, który towarzyszy jej do dziś. Za anegdotą kryje się branża zdominowana przez męski punkt widzenia, gdzie sceny odwagi są zarezerwowane dla mężczyzn, a postacie kobiece są seksualizowane. Jej świadectwo ilustruje przepaść między tym, co młoda aktorka akceptuje pod presją systemu, a tym, co myśli o tym później, z perspektywy czasu i z poczuciem siły.

Przemówienie symbolizujące zmieniającą się erę

Jessica Alba wspomina, że podziwiała Sue Storm w komiksach: odważną, macierzyńską, a zarazem asertywną kobietę z silnym kompasem moralnym i prawdziwym głosem w zespole. Uważa, że ten potencjał został stłumiony przez decyzje reżyserskie, które przekształciły bohaterkę z postaci inspirującej w obiekt pożądania. Podkreśla, że na szczęście od tamtej pory kobieca reprezentacja ewoluowała, a coraz więcej superbohaterek jest przedstawianych jako w pełni rozwinięte postaci, a nie tylko jako „wizualne rekwizyty”.

Ostatecznie słowa Jessiki Alby pomagają podważyć normy lat 2000., kiedy status ikony glamour wydawał się nierozerwalnie związany z sukcesem. Dziś Alba domaga się prawa do wyznaczania własnych granic i przypomina nam, że żaden „wizerunek kultowy” nie jest wart ceny długotrwałego upokorzenia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W wieku 48 lat Shakira zachwyca na scenie w rzeźbiarskiej sukni.
Article suivant
Kim jest Hinaupoko Devèze, Miss Francji z Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim jest Hinaupoko Devèze, Miss Francji z Tahiti?

Hinaupoko Devèze pisze nowy rozdział w historii Miss Francji, dumnie reprezentując Tahiti, największą wyspę Polinezji Francuskiej. W wieku...

W wieku 48 lat Shakira zachwyca na scenie w rzeźbiarskiej sukni.

Shakira niedawno wzbudziła sensację spektakularnym wyglądem, który rozpalił scenę i media społecznościowe. Kolumbijska gwiazda po raz kolejny udowodniła,...

Urzekające piękno twarzy tej południowoafrykańskiej modelki

Południowoafrykańska modelka Candice Swanepoel po raz kolejny zachwyciła media społecznościowe, publikując na Instagramie filmik przedstawiający jej twarz skąpaną...

Córka Christiny Aguilery przyznaje, że woli swoją mamę bez makijażu z bardzo konkretnego powodu.

Znana z olśniewającego wyglądu i odważnego makijażu, Christina Aguilera zaskoczyła wszystkich, ujawniając, że jej 10-letnia córka, Summer Rain,...

Lily Allen w wieku 40 lat prezentuje się w bieliźnie, celebrując swoje ciało i burząc stereotypy.

Dzięki kilku efektownym zdjęciom i zadziornej postawie Lily Allen przekształca tę dekadę w deklarację wolności. A przekonacie się,...

Waży 70 kg i uważa się ją za „zbyt ciężką” do uprawiania tego sportu

Viktoria Hansova, mistrzyni świata juniorów w skeletonie z 2024 roku, stoi w obliczu absurdalnego paradoksu: mierząc 178 cm...

© 2025 The Body Optimist