Dakota Johnson zachwyciła na paryskim tygodniu mody w stylizacji „bez spodni”

Amerykańska aktorka, producentka i modelka Dakota Johnson na nowo zdefiniowała maksymalizm bohemy lat 70., prezentując się bez spodni na pokazie Valentino Haute Couture wiosna/lato 2026 w Paryżu. Obok Lily Allen pozowała w pierzastej kurtce i prześwitujących rajstopach, przyciągając wzrok wszędzie, gdzie się pojawiła.

Ekstrawagancki hołd

Na ten pierwszy pośmiertny pokaz założyciela Valentino Garavaniego, 28 stycznia, Dakota wybrała bluzkę w panterkę z kokardą i metaliczną brązową kurtkę z pikowanymi ramionami i grubym, piórkowym wykończeniem. Bez spodni, wybrała krótkie, czarno-kremowe, koronkowe szorty i cienkie, rdzawo-koronkowe rajstopy.

Kultowe detale z nutą Y2K

Gwiazda filmu „Materialista” wskrzesiła charakterystyczny styl Valentino: czarne skórzane szpilki z ćwiekami, bestseller na wybiegu w 2026 roku, inspirowane filmem „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Z gładkimi włosami i grzywką, brzoskwiniowym makijażem na policzkach, ustach i powiekach oraz okularami przeciwsłonecznymi w kolorze taupe w kształcie kocich oczu, zawieszonymi na dachu, idealnie połączyła śmiałość z wyrafinowaniem. Błyszczący, limonkowo-zielony portfel dodawał całości koloru.

Maksymalizm w Mieście Świateł

Ta stylizacja „bez spodni” ucieleśnia maksymalistyczny eklektyzm Dakoty: obszerne objętości, pióra, zwierzęce wzory i cieliste, wysokie nogawki. Oddaje hołd dziedzictwu Valentino – zalotnemu, rockowemu i luksusowemu – udowadniając, że Paryż pozostaje idealnym miejscem zabaw dla nieustraszonych fashionistek.

Dakota Johnson przekształca Tydzień Mody w osobisty manifest: odważnie chodzi bez spodni, nosi pióra i akceptuje Y2K w Valentino. Jej „wzmocniony styl bohemy” oddaje hołd nieistniejącemu gigantowi, a jednocześnie dyktuje kody roku 2026, gdzie śmiałość rymuje się z ponadczasową elegancją.