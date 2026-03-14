„Nie ma daty ważności”: 50-letnia aktorka Ali Larter odpowiada na krytykę

W Hollywood kwestia wieku aktorek wciąż powraca do debaty. Amerykańska aktorka, modelka i producentka Ali Larter niedawno wypowiedziała się na ten temat. W wieku 50 lat odpowiedziała na krytykę, która pojawiła się w mediach społecznościowych na temat jej roli w serialu „Landman”, twierdząc, że wiek nie powinien ograniczać sposobu, w jaki kobiety są przedstawiane na ekranie.

Reakcje po jego roli w serialu „Landman”

Ali Larter występuje w serialu „Landman”, produkcji stworzonej przez Taylor Sheridan i emitowanej na kanale Paramount+. Wciela się w Angelę Norris, postać opisywaną jako charyzmatyczna. Po emisji serialu niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych wyrazili zdziwienie, widząc kobietę po pięćdziesiątce przedstawioną jako atrakcyjna w fikcyjnym dziele. Zapytana o to, aktorka odpowiedziała w wywiadzie, że nie rozumie reakcji. „Atrakcyjność nie ma daty ważności” – stwierdziła.

Reakcja na stereotypy związane z wiekiem

W swoich wypowiedziach Ali Larter wyjaśnia, że ta reakcja „wciąż odzwierciedla pewne uporczywe idee panujące w branży rozrywkowej”. Według niej, postrzeganie kobiecego uroku i widoczności jako ograniczonej wiekiem musi ulec zmianie. Podkreśliła również: „Dziwne, że niektórzy ludzie są zszokowani, że kobieta po czterdziestce czy pięćdziesiątce może być uważana za atrakcyjną”.

Kariera trwająca kilka dekad

Ali Larter rozpoczęła swoją karierę w latach 90., początkowo jako modelka, a następnie przeszła do filmu i telewizji. Zdobyła uznanie w kilku popularnych filmach, takich jak „Oszukać przeznaczenie” i „Resident Evil”, a także zagrała w serialu „Heroes” w latach 2000. Przez lata występowała w różnych produkcjach, jednocześnie rozwijając swoją działalność w branży rozrywkowej.

Powtarzająca się debata w Hollywood

Kwestia wieku aktorek niestety wciąż powraca w Hollywood. Wiele badań wykazało, że role kobiece stają się rzadsze wraz z wiekiem, zwłaszcza po czterdziestce. Niektóre aktorki i reżyserki apelują zatem o bardziej zróżnicowaną reprezentację kobiet na ekranie, w każdym wieku. Wypowiedzi Ali Larter wpisują się w szerszą dyskusję na temat miejsca kobiet w branży filmowej i telewizyjnej.

Odpowiadając na krytykę związaną z wiekiem, Ali Larter powtórzyła, że reprezentacja kobiet na ekranie nie powinna być ograniczona stereotypami. W wieku 50 lat potwierdza swoją chęć dalszego „przedstawiania różnorodnych postaci”, podkreślając, że „urok i widoczność nie powinny być kojarzone z datą ważności”.