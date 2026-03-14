Zendaya wskrzesza jedną z najbardziej kultowych sukienek Carrie Bradshaw i wywołuje sensację

Fabienne Ba.
Amerykańska aktorka, producentka i modelka Zendaya, często w towarzystwie swojego stylisty Lawa Roacha, z przyjemnością wznawia historyczne kreacje modowe. Podczas gali Essence Black Women in Hollywood Awards po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę, nosząc kultową sukienkę vintage, którą stworzyła postać Carrie Bradshaw.

Znany występ na wydarzeniu w Hollywood

Gala rozdania nagród Essence Black Women in Hollywood, organizowana corocznie w Los Angeles, celebruje osiągnięcia i wkład czarnoskórych kobiet w branżę filmową i telewizyjną. Podczas tegorocznej ceremonii Zendaya pojawiła się w drapowanej białej sukience mini na jednym ramiączku ozdobionym dużym, trójwymiarowym kwiatem. Kreacja wyróżniała się rzeźbiarskimi detalami, w tym trójwymiarowym kwiatem na ramieniu, z którego spływały złote pióra. Stylizację dopełniły białe szpilki Christian Louboutin i subtelna biżuteria.

Sukienka kojarzona z Carrie Bradshaw

Ta sukienka jest znana fanom mody i popkultury. Podobną wersję nosiła Carrie Bradshaw, grana przez Sarah Jessicę Parker, w filmie opartym na słynnym serialu o życiu czwórki przyjaciółek w Nowym Jorku. W kultowej scenie otwierającej film Carrie Bradshaw pojawia się w krótkiej sukience ozdobionej dużym kwiatem na ramieniu. Ten strój stał się od tamtej pory jedną z najbardziej zapadających w pamięć stylizacji tej bohaterki. Wybierając tę kreację, Zendaya ponownie przywróciła blask kultowemu momentowi w modzie ekranowej.

Kreacja inspirowana wyglądem Whitney Houston

Historia tej sukienki sięga jeszcze dalej. Pierwotnie projekt inspirowany był sukienką, którą piosenkarka Whitney Houston miała na sobie podczas sesji zdjęciowej promującej w latach 80. Sukienka, zaprojektowana przez Eugene'a Alexandra, była ozdobiona złotymi kwiatami hibiskusa na ramionach i uosabiała „spektakularny szyk” tamtej epoki. Wiele lat później projektantka kostiumów Patricia Field stworzyła nową wersję dla postaci Carrie Bradshaw, skracając sukienkę i zachowując pojedynczy kwiat jako jej centralny element.

Zendaya i zamiłowanie do stylu vintage

Zendaya i jej stylista Law Roach są regularnie chwaleni za swoje stylizacje vintage na czerwonym dywanie. Duet chętnie wraca do kreacji z archiwów największych domów mody lub projektów związanych z ważnymi momentami w historii mody. Takie podejście pomaga przywrócić historyczne sylwetki do łask i pokazać, jak niektóre projekty mogą przetrwać dekady, zachowując aktualność.

Połączenie dziedzictwa vintage ze współczesną interpretacją pokazuje po raz kolejny, jak pewne kreacje wciąż mogą inspirować czerwone dywany, nawet kilkadziesiąt lat po ich pierwszym pojawieniu się.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Leni Klum zachwyca minimalistyczną, czarną stylizacją w ołówkowej spódnicy
„Nie ma daty ważności”: 50-letnia aktorka Ali Larter odpowiada na krytykę

„Nie ma daty ważności”: 50-letnia aktorka Ali Larter odpowiada na krytykę

W Hollywood kwestia wieku aktorek wciąż powraca do debaty. Amerykańska aktorka, modelka i producentka Ali Larter niedawno wypowiedziała...

Leni Klum zachwyca minimalistyczną, czarną stylizacją w ołówkowej spódnicy

Niemiecko-amerykańska modelka i prezenterka telewizyjna Leni Klum przykuła uwagę na czerwonym dywanie podczas wydarzenia swoim minimalistycznym i szykownym...

Mistrzyni olimpijska świętuje swoje 23. urodziny na TikToku przy basenie

Amerykańska gimnastyczka Suni Lee, mistrzyni olimpijska znana ze swojego talentu i determinacji, zrobiła sobie zasłużony odpoczynek, aby uczcić...

W wieku 50 lat Eva Longoria zaskakuje nową fryzurą

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria pochwaliła się nową fryzurą, którą zestawiła z dopasowaną pastelowo-żółtą sukienką...

W koronkowej sukience ta amerykańska modelka przyciąga uwagę

Na imprezie Vanities w Los Angeles Kaia Gerber po raz kolejny skradła show. Amerykańska modelka i aktorka, córka...

Zaburzenia odżywiania: 38-letnia amerykańska aktorka Hilary Duff mówi o tym publicznie

Odkryta w bardzo młodym wieku w serialu „Lizzie McGuire”, Hilary Duff dorastała w blasku reflektorów. Dziś amerykańska aktorka,...