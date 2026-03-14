Zendaya wskrzesza jedną z najbardziej kultowych sukienek Carrie Bradshaw i wywołuje sensację

Amerykańska aktorka, producentka i modelka Zendaya, często w towarzystwie swojego stylisty Lawa Roacha, z przyjemnością wznawia historyczne kreacje modowe. Podczas gali Essence Black Women in Hollywood Awards po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę, nosząc kultową sukienkę vintage, którą stworzyła postać Carrie Bradshaw.

Znany występ na wydarzeniu w Hollywood

Gala rozdania nagród Essence Black Women in Hollywood, organizowana corocznie w Los Angeles, celebruje osiągnięcia i wkład czarnoskórych kobiet w branżę filmową i telewizyjną. Podczas tegorocznej ceremonii Zendaya pojawiła się w drapowanej białej sukience mini na jednym ramiączku ozdobionym dużym, trójwymiarowym kwiatem. Kreacja wyróżniała się rzeźbiarskimi detalami, w tym trójwymiarowym kwiatem na ramieniu, z którego spływały złote pióra. Stylizację dopełniły białe szpilki Christian Louboutin i subtelna biżuteria.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez kuratorów popkultury (@deuxmoi)

Sukienka kojarzona z Carrie Bradshaw

Ta sukienka jest znana fanom mody i popkultury. Podobną wersję nosiła Carrie Bradshaw, grana przez Sarah Jessicę Parker, w filmie opartym na słynnym serialu o życiu czwórki przyjaciółek w Nowym Jorku. W kultowej scenie otwierającej film Carrie Bradshaw pojawia się w krótkiej sukience ozdobionej dużym kwiatem na ramieniu. Ten strój stał się od tamtej pory jedną z najbardziej zapadających w pamięć stylizacji tej bohaterki. Wybierając tę kreację, Zendaya ponownie przywróciła blask kultowemu momentowi w modzie ekranowej.

Kreacja inspirowana wyglądem Whitney Houston

Historia tej sukienki sięga jeszcze dalej. Pierwotnie projekt inspirowany był sukienką, którą piosenkarka Whitney Houston miała na sobie podczas sesji zdjęciowej promującej w latach 80. Sukienka, zaprojektowana przez Eugene'a Alexandra, była ozdobiona złotymi kwiatami hibiskusa na ramionach i uosabiała „spektakularny szyk” tamtej epoki. Wiele lat później projektantka kostiumów Patricia Field stworzyła nową wersję dla postaci Carrie Bradshaw, skracając sukienkę i zachowując pojedynczy kwiat jako jej centralny element.

Zendaya i zamiłowanie do stylu vintage

Zendaya i jej stylista Law Roach są regularnie chwaleni za swoje stylizacje vintage na czerwonym dywanie. Duet chętnie wraca do kreacji z archiwów największych domów mody lub projektów związanych z ważnymi momentami w historii mody. Takie podejście pomaga przywrócić historyczne sylwetki do łask i pokazać, jak niektóre projekty mogą przetrwać dekady, zachowując aktualność.

Połączenie dziedzictwa vintage ze współczesną interpretacją pokazuje po raz kolejny, jak pewne kreacje wciąż mogą inspirować czerwone dywany, nawet kilkadziesiąt lat po ich pierwszym pojawieniu się.