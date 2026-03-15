„Worek kości”: Modelka Bella Hadid ponownie rozpala debatę na temat „wstydu za szczupłość”

Ciała celebrytów są niestety nieustannie przedmiotem komentarzy w mediach społecznościowych. Amerykańska modelka Bella Hadid niedawno doświadczyła tego na własnej skórze po efektownym występie na czerwonym dywanie. Kilka komentarzy w internecie skrytykowało jej sylwetkę, uznając ją za „zbyt szczupłą”, co ponownie rozpaliło nawracającą debatę na temat „skinny shamingu”, formy stygmatyzacji osób postrzeganych jako „zbyt szczupłe”.

Reakcje po wystąpieniu publicznym

Bella Hadid niedawno zwróciła na siebie uwagę na imprezie w Los Angeles, gdzie pojawiła się w stroju, który szybko stał się viralem w mediach społecznościowych. Choć wielu chwaliło jej styl, niektóre komentarze koncentrowały się na jej sylwetce. Pod niektórymi postami użytkownicy używali określeń takich jak „worek kości” lub „szkieletowy”, opisując modelkę. Reakcje te wywołały szerszą dyskusję na temat tego, jak kobiece ciała są komentowane w sferze publicznej, w tym ciała celebrytów.

Czym jest „skinny shaming”?

Termin „skinny shaming” odnosi się do negatywnych, pełnych nienawiści i kpin uwag skierowanych do osób uważanych za „zbyt szczupłe”. Ta forma body shamingu polega na ocenianiu lub krytykowaniu wyglądu fizycznego danej osoby ze względu na jej szczupłość. Może to objawiać się komentarzami na temat wagi, założeniami dotyczącymi zdrowia lub uwagami na temat wyglądu. Eksperci wyjaśniają, że ta krytyka może mieć wpływ psychologiczny, szczególnie na poczucie własnej wartości i postrzeganie własnego ciała.

Sprzeczne nakazy dotyczące ciał kobiet

Reakcje na Bellę Hadid ilustrują również sprzeczność często wspominaną w dyskusjach o standardach piękna. Kobiety mogą być krytykowane zarówno za to, że są uważane za „zbyt szczupłe”, jak i za to, że nie spełniają pewnych kryteriów szczupłości. Komentarze te przyczyniają się do szerszej formy body shamingu, która polega na publicznym osądzaniu lub ocenianiu czyjegoś ciała. Wielu badaczy wskazuje, że te sprzeczne standardy mogą przyczyniać się do wzmacniania presji społecznej związanej z wyglądem.

Szersza dyskusja na temat standardów piękna

Bella Hadid wypowiadała się już w licznych wywiadach na temat presji związanej z wizerunkiem ciała w branży modowej. Modeling, w szczególności, często kojarzy się z bardzo specyficznymi standardami ciała, co może nasilać komentarze na temat wyglądu modelek. Debaty na temat wstydu za ciało i szczupłość wpisują się zatem w szerszą dyskusję na temat różnorodności ciała w mediach i modzie.

Podsumowując, reakcje wywołane pojawieniem się Belli Hadid pokazują, jak często kobiece ciała pozostają przedmiotem komentarzy w sferze publicznej. Niezależnie od tego, czy krytyka dotyczy szczupłości, czy innych cech fizycznych, dyskusje te regularnie ożywiają debatę na temat standardów piękna i sposobu oceny kobiecego wyglądu, zwłaszcza w mediach i mediach społecznościowych.