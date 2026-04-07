W sukience w kolorze maślanej żółci ta hiszpańska modelka przyciąga uwagę świetlistym wyglądem

Léa Michel
@wolfiecindy / Instagram

Holendersko-hiszpańska modelka Cindy Kimberly wciąż inspiruje świat mody swoją stylizacją, która idealnie oddaje jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Na niedawnym poście na Instagramie pojawiła się w krótkiej, maślano-żółtej sukience – delikatnym i świetlistym odcieniu, który stopniowo staje się nieodłącznym elementem letniej garderoby.

Masłożółty, flagowy kolor od 2025 roku

Sfotografowana na świeżym powietrzu, siedząc na jasnej drewnianej ławce, Cindy Kimberly postawiła na prostą sylwetkę, która podkreśla prostotę kroju. Sukienka, zapinana na rząd guzików i z lekko bufiastymi rękawami, nawiązuje do minimalistycznej estetyki, jednocześnie podkreślając naturalną elegancję stylizacji. Od 2025 roku maślany żółty stał się jednym z najpopularniejszych odcieni w kolekcjach modowych. Subtelniejszy niż jaskrawa żółć, wyróżnia się delikatnością, często kojarzoną z lekkimi i letnimi sylwetkami.

Ten odcień wpisuje się w szerszy trend, który preferuje miękkie, łatwe do dopasowania palety. Masłożółty szczególnie dobrze komponuje się z neutralnymi tonami, takimi jak biel, beż czy krem, tworząc świetliste, a zarazem stonowane stylizacje. Rosnąca obecność tego koloru na wybiegach i w mediach społecznościowych sugeruje, że będzie on nadal silnym trendem przez całe lato 2026 roku. Pasuje do różnych tkanin i równie dobrze prezentuje się na zwiewnych sukienkach, stylizacjach o dopasowanym kroju, jak i dodatkach.

Naturalna estetyka, która podoba się użytkownikom Internetu

Na zdjęciach opublikowanych przez Cindy Kimberly, stylizacja jest celowo prosta: różowy makijaż, upięcie i minimalistyczne dodatki. Takie podejście podkreśla krój sukienki i delikatność koloru, wzmacniając wrażenie wizualnej równowagi. Otoczenie również wpływa na nastrój stylizacji. Naturalne światło i jasne tony otoczenia podkreślają letni charakter sylwetki. Internauci szybko zareagowali na post, chwaląc styl, który jest jednocześnie nowoczesny i ponadczasowy.

Ta maślanożółta sukienka Cindy Kimberly doskonale ilustruje trend na delikatne, świetliste kolory. Ten subtelny odcień, cieszący się ogromną popularnością od 2025 roku, ma utrzymać swoją dominację latem 2026 roku, potwierdzając zainteresowanie eleganckimi i łatwymi w noszeniu paletami barw.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
„Harmonijna twarz”: Esther Expósito fascynuje swoją elegancją

