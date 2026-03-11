Zendaya zaskakuje wszystkich krótką fryzurą i minimalistycznym wyglądem

Léa Michel
@ernestocasillas/Instagram

Zendaya zaskoczyła wszystkich ultra-szykowną, krótką fryzurą i minimalistycznym lookiem, który urzekł wszystkie oczy. Podczas Tygodnia Mody w Paryżu amerykańska aktorka, producentka i modelka zaprezentowała smukłą sylwetkę, potwierdzając swój status niekwestionowanej ikony mody.

Ultra szykowny, kręcony bob

Podczas Tygodnia Mody w Paryżu Zendaya prezentowała krótkiego, kręconego boba, inspirowanego latami 20. i Betty Boop, z przedziałkiem na boku, który subtelnie zasłaniał jedno oko, nadając mu dramatyczny i wyrafinowany efekt. To ustrukturyzowane cięcie natychmiast unowocześniło jej twarz, dodając jej nuty retro-futuryzmu.

Czysta sylwetka i ślubny szyk

Zendaya wybrała asymetryczną białą suknię ślubną z golfem, krótkimi podwiniętymi rękawami, spódnicą typu „bąbelek” z wysokim stanem i czarnym paskiem podkreślającym talię. Uzupełniona czarnymi szpilkami ze spiczastymi noskami, ta minimalistyczna kreacja grała kontrastami i objętością, tworząc wyrazisty i elegancki look. Jej makijaż – cienka czarna kreska na powiekach, świetlisty brązowy cień do powiek i chłodne, czerwone usta – w połączeniu ze złotą i diamentową biżuterią, dodał subtelnego blasku.

Fani w zachwycie

Ten look natychmiast wywołał burzę w mediach społecznościowych: „Zendaya, królowa minimalizmu!” , „Ten kapelusz typu bucket hat to rewolucja, wyglądasz idealnie” – wykrzykiwali fani, po raz kolejny chwaląc jej talent do przekształcania prostoty w wyrazisty modowy akcent.

Dzięki temu skrótowi i kontrolowanemu minimalizmowi Zendaya potwierdza swoją rolę „wizjonerskiej trendsetterki”. Ten wyrafinowany „odrodzenie mody ślubnej” dowodzi, że doskonale radzi sobie z przełamywaniem reguł, zachowując ponadczasową i naturalną elegancję.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Po tym, jak wyśmiano ją z powodu jej wyglądu, influencerka udzieliła bardzo osobistej odpowiedzi

