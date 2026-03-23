„Księżniczka”: Aktorka Chase Infiniti przyciąga wzrok w falbaniastej sukience

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

Amerykańska aktorka Chase Infiniti wyglądała jak prawdziwa księżniczka w luksusowej, indygowej sukni z falbankami na otwarciu festiwalu Series Mania w Lille we Francji.

Nowoczesna sukienka księżniczki

Na czerwony dywan w Lille 20 marca aktorka wybrała kreację w głębokim indygo, w całości uszytą na zamówienie przez Louis Vuitton. Luksusowa satynowa sukienka charakteryzowała się romantycznym, falbaniastym dekoltem, wielowarstwowym plisowanym gorsetem i, co najważniejsze, obszerną spódnicą w stylu pannier, która rozkloszowała się niczym królewska suknia balowa. Każdy ruch tworzył kaskadowy efekt tkaniny, podkreślając jej współczesny urok księżniczki. Fani ją uwielbiali: „Księżniczka” lub „Fiolet to twój kolor”.

Minimalistyczny styl, maksymalny efekt

Jako najnowsza ambasadorka luksusowej marki, Chase Infiniti pozwoliła sukience mówić samej za siebie. Uzupełniła swój strój delikatnym chokerem w motyw winorośli, który opinał dekolt, nie przyćmiewając sukni. Jej włosy były ułożone w eleganckim koku, nawiązującym do wyrafinowanego makijażu, który miała na sobie podczas Oscarów, a świeży makijaż podkreślał jej cerę, a różowoczerwona szminka subtelnie podkreślała głęboki błękit sukienki.

Od czasu przełomowej roli Willi w nagrodzonym Oscarem filmie „One Battle After Another”, amerykańska aktorka Chase Chase Infiniti konsekwentnie prezentuje spektakularne stylizacje: po kaskadowej lawendowej sukni na Oscarach, ta indygo kreacja ugruntowała jej status „nowej królowej czerwonego dywanu”. Jej współpraca z luksusową marką Louis Vuitton – od ceremonii wręczenia Oscarów po festiwal Series Mania – zapewniła jej miejsce w gronie najwybitniejszych ambasadorek mody chwili.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Zmieniłam swój styl życia”: Ta 60-letnia brytyjska gwiazda dumnie pozuje i opowiada o menopauzie
Article suivant
„Nie nienawidzę dzieci”: Oskarżony o „brak szacunku” Chappell Roan zabiera głos

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

