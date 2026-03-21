„Zmieniłam swój styl życia”: Ta 60-letnia brytyjska gwiazda dumnie pozuje i opowiada o menopauzie

@megmathewsofficial_ / Instagram

W dniu swoich urodzin brytyjska felietonistka, aktywistka i bizneswoman Meg Mathews zwróciła na siebie uwagę, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat menopauzy. W swoim osobistym artykule rzuca światło na temat, który wciąż zbyt często pozostaje przemilczany.

Symboliczny kamień milowy obchodzony publicznie

Z okazji swoich 60. urodzin Meg Mathews zorganizowała przyjęcie w hotelu Langham w Londynie, w otoczeniu bliskich przyjaciół i rodziny, w tym córki Anaïs Gallagher. Anaïs, znana z roli w scenie britpopu i jako była żona brytyjskiego piosenkarza i autora tekstów Noela Gallaghera, pojawiła się na uroczystości w wyjątkowym miejscu. W uroczystości wzięło udział również wiele innych celebrytów, w tym brytyjska aktorka Sadie Frost oraz brytyjski komik, prezenter telewizyjny i radiowy Alan Carr, podkreślając wagę tego uroczystego i symbolicznego wydarzenia.

Otwarta dyskusja na temat menopauzy

Poza tym wydarzeniem, Meg Mathews wyróżniła się w ostatnich latach gotowością do otwartego mówienia o menopauzie. W wywiadzie wyjaśniła, że nie od razu rozumiała, co się z nią dzieje. Początkowo myślała, że cierpi na inną chorobę, zanim zidentyfikowała objawy związane z tą zmianą hormonalną. Wspomniała szczególnie o poczuciu izolacji, związanym z brakiem dostępnych wówczas informacji. Według ekspertów ds. zdrowia, doświadczenie to podzielało wiele kobiet.

Lepsze zrozumienie etapu, który wciąż jest tabu

W obliczu tych wyzwań Meg Mathews wyjaśnia, że radykalnie zmieniła swój styl życia. Teraz stosuje rutynę skoncentrowaną na dobrym samopoczuciu fizycznym i psychicznym. Mieszkając w Kornwalii, preferuje również styl życia blisko natury, z aktywnościami na świeżym powietrzu, takimi jak pływanie w morzu. To przywrócenie równowagi jest częścią kompleksowego podejścia mającego na celu lepsze radzenie sobie ze skutkami menopauzy.

Menopauza pozostaje tematem rzadko poruszanym publicznie, pomimo jej wpływu na życie wielu kobiet. Objawy mogą być bardzo zróżnicowane: zaburzenia snu, wahania nastroju, zmęczenie i zmiany fizyczne. Dzieląc się swoim doświadczeniem, Meg Mathews pomaga uwidocznić ten etap życia i zachęca do lepszego zrozumienia. Jej historia podkreśla również wagę informacji i wsparcia, które często są uznawane za niewystarczające przez osoby dotknięte tą chorobą.

Meg Mathews uosabia zatem silne podejście do starzenia się i transformacji ciała. Dzieląc się swoim doświadczeniem menopauzy, pomaga zmieniać percepcję i zachęca do swobodniejszej dyskusji na temat zdrowia kobiet.

Po ogłoszeniu diagnozy raka, amerykańska aktorka postanowiła pokazać prawdę o swoim ciele.

Po kilku miesiącach walki z rakiem, amerykańska aktorka Nicole Elizabeth Eggert postanowiła ujawnić rzeczywistość, która często pozostaje ukryta....

