Ta amerykańska sportsmenka w czarnej sukience bez ramiączek zachwyca wzrok

Julia P.
@jordanchiles / Instagram

W szykownej, bez ramiączek, czarnej aksamitnej sukience, amerykańska gimnastyczka artystyczna Jordan Chiles przykuła uwagę wszystkich na Gali Zdrowia Matki w Los Angeles.

Ultra wyrafinowany model kolumny aksamitnej

Jordan Chiles wybrała długą, czarną suknię z dekoltem tubą, wykonaną z gładkiego, lśniącego aksamitu. Top bez ramiączek podkreślał jej ramiona i wytatuowane ramiona, a kolumnowa sylwetka podkreślała talię i nogi. Długie, czarne paznokcie i przydymiony makijaż z fioletowymi ustami emanowały potężną elegancją na niebieskim tle.

Wydarzenie charytatywne w Beverly Hills

Ta stylizacja została uchwycona 18 marca 2026 roku podczas Gali Zdrowia Matki Jhpiego w hotelu Beverly Hills, gali wspierającej globalne zdrowie matek. Wśród gwiazd, takich jak amerykańska aktorka i producentka Gabrielle Union oraz amerykańska aktorka Tia Mowry, Jordan Chiles wyróżniała się swoją postawą jako sportsmenka, która stała się ikoną mody, po triumfalnym apelu o brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Krótko mówiąc, Jordan Chiles bryluje na czerwonym dywanie: w symbolicznej srebrnej sukni z wycięciem na gali TIME Women of the Year 2026, a na gali Ebony Power 100 w czarnej sukni. Ta czarna aksamitna sukienka potwierdza jej talent do łączenia atletycznej siły z haute couture, urzekając zarówno fanów, jak i fotografów.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
W wieku 56 lat Jennifer Lopez prezentuje się zjawiskowo w Las Vegas
Article suivant
W wieku 55 lat Uma Thurman szczerze opowiedziała o wyborze życiowym, którego teraz żałuje.

W wieku 55 lat Uma Thurman szczerze opowiedziała o wyborze życiowym, którego teraz żałuje.

Amerykańska aktorka, producentka i modelka Uma Thurman szczerze wyznała, że najbardziej żałuje swojego życia: że nigdy nie opuściła...

W wieku 56 lat Jennifer Lopez prezentuje się zjawiskowo w Las Vegas

Amerykańska piosenkarka, aktorka, producentka i bizneswoman Jennifer Lopez pojawiła się w Las Vegas po swoim występie, pozując na...

Jessica Alba ujawnia swoją rutynę pielęgnacyjną bez makijażu, która pozwoli jej uzyskać promienną cerę

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba ujawnia, jak zadbać o promienną cerę bez makijażu. Zdjęcie zostało uwiecznione...

W wieku 43 lat ta indyjska aktorka wzbudziła sensację w srebrnej sukience.

Indyjska aktorka, piosenkarka, producentka, pisarka i modelka Priyanka Chopra Jonas niedawno wzbudziła sensację na Vanity Fair Oscar Party...

„Ona pokazuje za dużo”: sukienka tej aktorki ponownie rozpala „wstyd” z powodu ciała, którego doświadczają młode matki

Na czerwonym dywanie modowe wybory celebrytów są analizowane w najdrobniejszych szczegółach. Niektóre komentarze wykraczają jednak poza zwykłą „krytykę...

Rosalía rozpala scenę, tworząc garderobę godną futurystycznego baletu

Na scenie niektórzy artyści przekraczają granice zarówno wizualnego, jak i muzycznego performansu. Kostium staje się wówczas centralnym elementem...