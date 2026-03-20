Ta amerykańska sportsmenka w czarnej sukience bez ramiączek zachwyca wzrok

W szykownej, bez ramiączek, czarnej aksamitnej sukience, amerykańska gimnastyczka artystyczna Jordan Chiles przykuła uwagę wszystkich na Gali Zdrowia Matki w Los Angeles.

Ultra wyrafinowany model kolumny aksamitnej

Jordan Chiles wybrała długą, czarną suknię z dekoltem tubą, wykonaną z gładkiego, lśniącego aksamitu. Top bez ramiączek podkreślał jej ramiona i wytatuowane ramiona, a kolumnowa sylwetka podkreślała talię i nogi. Długie, czarne paznokcie i przydymiony makijaż z fioletowymi ustami emanowały potężną elegancją na niebieskim tle.

Wydarzenie charytatywne w Beverly Hills

Ta stylizacja została uchwycona 18 marca 2026 roku podczas Gali Zdrowia Matki Jhpiego w hotelu Beverly Hills, gali wspierającej globalne zdrowie matek. Wśród gwiazd, takich jak amerykańska aktorka i producentka Gabrielle Union oraz amerykańska aktorka Tia Mowry, Jordan Chiles wyróżniała się swoją postawą jako sportsmenka, która stała się ikoną mody, po triumfalnym apelu o brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

Krótko mówiąc, Jordan Chiles bryluje na czerwonym dywanie: w symbolicznej srebrnej sukni z wycięciem na gali TIME Women of the Year 2026, a na gali Ebony Power 100 w czarnej sukni. Ta czarna aksamitna sukienka potwierdza jej talent do łączenia atletycznej siły z haute couture, urzekając zarówno fanów, jak i fotografów.