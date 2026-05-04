„To nie jest strój na zimno”: modelka na wyprawie arktycznej wywołuje debatę

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Cztery dziewczyny z Luizjany (USA), Arktyka i wyprawa, która „prawie poszła nie tak” – tak amerykańska modelka i osobowość telewizyjna Brooks Nader podsumowała swoją przygodę na Instagramie. Za „zabawnym” podpisem kryła się prawdziwa misja naukowa i natychmiastowa debata na temat tego, co miała na sobie.

Poważna wyprawa naukowa

Brooks Nader i jej trzy siostry – Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane – udały się na Svalbard w Norwegii, aby wziąć udział w pierwszym w historii badaniu wpływu ekstremalnych warunków polarnych na zdrowie kobiet. Eksperyment, przeprowadzony we współpracy z Fundacją Nagrody Kosmicznej, NYU Langone Health i Uniwersytetem Arizony, miał na celu odtworzenie warunków, w jakich astronauci przebywają w kosmosie: ekstremalnych temperatur, izolacji i zaburzonych cykli światła i ciemności. Program obejmował jazdę skuterami śnieżnymi, narciarstwo biegowe przez doliny polodowcowe oraz zbieranie danych biologicznych w czasie rzeczywistym.

Co chcieli zmierzyć badacze

Zebrane dane dotyczyły wpływu ekstremalnych warunków środowiskowych na równowagę hormonalną kobiet, cykle menstruacyjne, wzorce snu i ogólną adaptację fizjologiczną. Podczas całej podróży korzystano z przenośnych urządzeń do monitorowania snu i pobierania próbek biologicznych, a po podróży przeprowadzono ocenę w celu analizy regeneracji i rekalibracji fizjologicznej. Wyniki zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym i zaprezentowane na konferencjach międzynarodowych, w tym na konferencji SLEEP w czerwcu 2026 roku.

Debata nad strojem

Poza samą wyprawą naukową, to strój Brooks Nader przykuł uwagę na jej poście na Instagramie. Chociaż jej lekki i niecodzienny podpis („4 dziewczyny z południowej Luizjany jadą na Arktykę i prawie nie wracają… Wszystko dla NAUKI, dziewczyny”) pomógł wywołać szum wokół reportażu ABC Nightline, to przede wszystkim dobór ubrań widoczny na niektórych zdjęciach wywołał najwięcej reakcji.

Pomiędzy krytyką ich nieprzydatności w arktycznym klimacie a obroną bardziej przystępnego i nowoczesnego podejścia do nauki, debata szybko przeniosła się z istoty projektu na jego wygląd. Należy pamiętać, że nie ma miejsca na komentowanie ani ocenianie kobiecego ciała ani wyglądu – ani kogokolwiek innego. Każdy ma prawo ubierać się, jak chce, a bycie osobą publiczną w żaden sposób nie usprawiedliwia krytyki ani osądzania zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych.

Problem wykraczający daleko poza samą wyprawę.

W oświadczeniu siostry Nader wyraziły swoją wizję projektu: „To zarówno wkład naukowy, jak i kulturowy. Postrzegamy to jako okazję do kontynuacji dyskusji na temat zdrowia kobiet w kierunku nowego wymiaru – tego, do czego zdolne są nasze ciała, gdy są poddawane ekstremalnym obciążeniom. Mamy nadzieję, że nasz udział zainspiruje inne kobiety do udziału w przyszłych badaniach”.

Badanie miało na celu „wypełnienie krytycznej luki w badaniach medycznych i kosmicznych, co ma implikacje dla zdrowia kobiet na Ziemi oraz dla wykonalności ludzkiej reprodukcji i długotrwałych podróży kosmicznych”. Innymi słowy, zrozumienie reakcji kobiecego ciała na ekstremalne warunki nie jest kwestią drugorzędną. Jest fundamentalne dla przyszłości eksploracji kosmosu – a siostry Nader, z rozpiętymi kurtkami i uśmiechami, stały się jej „najbardziej nieoczekiwanymi” ambasadorkami.

Ostatecznie, pomimo lekkiego ubioru w Arktyce, Brooks Nader i jego trzy siostry, Mary Holland, Grace Ann i Sarah Jane, przywieźli ze Svalbardu dane naukowe, o których zebraniu mało kto by pomyślał. Debata na temat ich ubioru miała przynajmniej jedną zaletę: rzuciła światło na badania, które desperacko tego potrzebowały.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Ana de Armas powraca do skórzanej sukienki, dodając nieoczekiwany szczegół
Article suivant
Hailey Bieber postawiła na minimalistyczny, pomarańczowy strój vintage

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber postawiła na minimalistyczny, pomarańczowy strój vintage

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber ma „subtelny talent” do wyznaczania trendów, choć nie wydaje się to oczywiste....

Ana de Armas powraca do skórzanej sukienki, dodając nieoczekiwany szczegół

Kubańsko-hiszpańska aktorka Ana de Armas i elegancka biżuteria udowodniły już, że pasują do siebie stylistycznie. Dzięki kampanii „Mythica”...

Shakira zamienia plażę Copacabana w gigantyczną scenę

2 maja 2026 roku plaża Copacabana w Rio de Janeiro stała się największą salą koncertową na świecie. Kolumbijska...

68-letnia aktorka Sharon Stone pozuje bez makijażu przy basenie.

Amerykańska aktorka i producentka Sharon Stone niekoniecznie chciała przekazać wiadomość. Po prostu udostępniła zdjęcie siebie nad basenem, bez...

Olivia Rodrigo powraca do tego „zabawnego” motywu w białej koronkowej sukience

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Rodrigo miała ważne wydarzenie 28 kwietnia 2026 roku: kolację dla obsady amerykańskiego...

Modelka Kaia Gerber odświeża skórzaną marynarkę, dodając jej nieoczekiwany detal

Myśleliśmy, że skórzana marynarka była już znana na wszystkie możliwe sposoby. Jednak amerykańska modelka i aktorka Kaia Gerber...