Hailey Bieber postawiła na minimalistyczny, pomarańczowy strój vintage

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber ma „subtelny talent” do wyznaczania trendów, choć nie wydaje się to oczywiste. 1 maja 2026 roku po prostu udostępniła na Instagramie kilka selfie, ubrana w pomarańczowy strój vintage z czerwoną kamizelką, wywołując prawdziwą sensację wśród swoich obserwatorów.

Pomarańczowy dwuczęściowy kostium z dekoltem halter i szortami chłopięcymi

Hailey Bieber dodała podpis pod zdjęciem swojej karuzeli selfie z 1 maja 2026 roku: „Jabłka do pomarańczy” – nawiązując bezpośrednio do kontrastu między jej pomarańczowym bikini a czerwoną kamizelką. Miała na sobie pomarańczowe bikini z dekoltem halter i szorty typu boy shorts – fason retro nawiązujący do strojów plażowych z lat 70., połączenie minimalizmu i nostalgii. Na to wszystko założyła krótką czerwoną kamizelkę, zapiętą z przodu i rozpiętą, odsłaniając pomarańczowy strój pod spodem.

To właśnie ta pomarańczowo-czerwona kombinacja przykuła uwagę: dwa ciepłe, nasycone odcienie, połączone tu z rozbrajającą łatwością. Wybór, który dowodzi, że Hailey Bieber wciąż odkrywa połączenia kolorystyczne tam, gdzie wielu innych się zatrzymuje.

Minimalistyczny look, który niczego nie przytłoczy

Aby dopełnić stylizację, Hailey Bieber miała rozpuszczone brązowe włosy z przedziałkiem na środku i naturalnymi warstwami, a jej makijaż składał się z taupe'owego eyelinera, muśnięcia różem i różowej szminki. Nic nie konkurowało z tym strojem – to sposób na to, by kolor wykonał całą robotę.

Estetyka vintage, która pozostanie z nami na dłużej.

Ta stylizacja idealnie wpisuje się w spójny kierunek stylistyczny, który Hailey Bieber eksploruje od kilku sezonów: inspirowane stylem retro, ciepłe i nasycone kolory oraz minimalizm, który nie wyklucza śmiałości. Niezależnie od tego, czy chodzi o jej występ na festiwalu Coachella 2026 w krótkich spodenkach do biegania i botkach, czy o tę karuzelę w pomarańczowo-czerwonych barwach, buduje ona swobodną, precyzyjną i nieprzeciętną estetykę.

Pomarańczowy dwuczęściowy strój, czerwona kamizelka i dwuwyrazowy podpis – Hailey Bieber nie potrzebowała niczego więcej, by stworzyć modowy hit. To połączenie kolorów „porównujące jabłka do pomarańczy” to połączenie, które jej fani będą chcieli wypróbować tego lata.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„To nie jest strój na zimno": modelka na wyprawie arktycznej wywołuje debatę
„Anioł": zdjęcia Belli Hadid z wakacji zachwycają internautów

