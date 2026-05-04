Shakira zamienia plażę Copacabana w gigantyczną scenę

2 maja 2026 roku plaża Copacabana w Rio de Janeiro stała się największą salą koncertową na świecie. Kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów Shakira przyciągnęła 2 miliony widzów na darmowy koncert, który przejdzie do historii muzyki na żywo.

Rój dronów otworzy noc

Zanim jeszcze zabrzmiała choćby jedna nuta, dron nad tłumem utworzył sylwetkę wilka – bezpośrednie nawiązanie do jej piosenki „She Wolf” – podczas gdy Shakira powitała publiczność po portugalsku, deklarując miłość do Brazylii. Wychodząc na scenę ubrana w brazylijskie barwy narodowe krótko po 23:00, wykrzyknęła: „Brazylio, kocham cię! To magiczne uczucie, że jesteśmy tu, miliony dusz razem, gotowe śpiewać, tańczyć i wzruszać się”.

Prawie 30 piosenek w trzy godziny

Shakira rozpoczęła koncert utworem „La Fuerte”, głównym singlem z albumu „Las Mujeres Ya No Lloran” z 2024 roku, po czym rozpoczęła set składający się z prawie 30 utworów, przerywanych wstawkami wideo i dziesięcioma przebraniami. Na liście znalazły się „Hips Don't Lie”, „La Tortura”, „Waka Waka”, „TQG”, „Chantaje”, „La Bicicleta” i „Whenever, Wherever” – podróż przez ponad dwadzieścia lat jej kariery, która trzymała publiczność w napięciu od początku do końca.

Zaskocz brazylijskich gości

Wieczór uświetnili znakomici goście: brazylijska piosenkarka i autorka tekstów Anitta, która zaśpiewała w duecie funkowym, oraz brazylijskie legendy muzyki Caetano Veloso i Maria Bethânia, których obecność na scenie wywołała zbiorowe wzruszenie wśród publiczności. Występy te świadczyły o głębokiej więzi Shakiry z Brazylią, krajem, który odwiedzała od 18. roku życia.

„Miałam 18 lat i marzyłam o tym, żeby dla was śpiewać”.

Podczas koncertu Shakira znalazła czas, by zwrócić się bezpośrednio do publiczności, wspominając swój pierwszy raz w Brazylii: „Przyjechałam tu, mając 18 lat, marząc o tym, by dla was zaśpiewać. A teraz spójrzcie tylko. Życie jest magiczne”. Przekazała również kobietom na widowni przesłanie o wytrwałości: „Za każdym razem, gdy kobieta upada, wstaje trochę mądrzejsza niż wcześniej” – stwierdzenie, które wywołało falę emocji wśród 2 milionów widzów.

Rekord zgodny z tradycją

Koncert jest częścią festiwalu Todo Mundo no Rio, inicjatywy miasta Rio, która oferuje darmowe międzynarodowe koncerty na plaży Copacabana. Madonna zapoczątkowała tę tradycję w 2024 roku, występując przed 1,6 milionami widzów, a Lady Gaga w 2025 roku z 2,1 milionami widzów. Burmistrz Rio, Eduardo Cavaliere, oficjalnie ogłosił rekord na X (dawniej Twitter): „Wilczyca przeszła do historii Rio”.

Trasa już wpisana do księgi rekordów

Z ponad 90 milionami sprzedanych płyt, czterema nagrodami Grammy i piętnastoma Latin Grammy, Shakira cieszy się niezrównaną popularnością w Brazylii, gdzie występuje od dziesięcioleci. Jej trasa koncertowa „Las Mujeres Ya No Lloran” została już wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii latynoskiego artysty. Koncert w Copacabanie zwieńczył serię historycznych koncertów – po darmowym koncercie przed 400 000 publiczności na Zócalo w Meksyku na początku roku.

Dwa miliony ludzi, rój dronów, trzy godziny muzyki i przesłanie miłości do Brazylii – Shakira przekształciła Copacabanę w coś więcej niż tylko plażę. Olbrzymia scena, wspólna chwila i wieczór, który ci, którzy go widzieli, na długo zapamiętają.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
68-letnia aktorka Sharon Stone pozuje bez makijażu przy basenie.
Ana de Armas powraca do skórzanej sukienki, dodając nieoczekiwany szczegół

