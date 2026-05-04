68-letnia aktorka Sharon Stone pozuje bez makijażu przy basenie.

Fabienne Ba.
@sharonstone / Instagram

Amerykańska aktorka i producentka Sharon Stone niekoniecznie chciała przekazać wiadomość. Po prostu udostępniła zdjęcie siebie nad basenem, bez makijażu, skąpana w słońcu – ale jej 4,3 miliona obserwujących zareagowało błyskawicznie.

Zero filtrów, zero retuszu

1 maja 2026 roku Sharon Stone opublikowała na Instagramie naturalne zdjęcie zrobione przy basenie w słońcu. Podpis był równie prosty, co cały look: „Lato już prawie tuż-tuż! Szczęśliwego piątku, kochani”. Miała na sobie dwuczęściowy kostium kąpielowy z abstrakcyjnymi, geometrycznymi wzorami w odcieniach zieleni, fioletu, czerni i bordo, włosy związane w kucyk, a oczy częściowo zasłaniały gałązki liści, które trzymała w prawej dłoni.

To nieedytowane zdjęcie przedstawia aktorkę au naturel, skąpaną w słońcu przy basenie – prawdopodobnie celowy wybór w cyfrowym świecie, gdzie filtry i retusz stały się normą. Stylizację dopełniał czerwony naszyjnik z frędzlami, bez żadnych innych dodatków.

Jednogłośne pochwały fanów

Posypały się komentarze fanów, pełne pochwał: „Jesteś najlepszy”, „Niesamowite”, „Dziękuję, że tak się pokazałeś”. Reakcja ta wiele mówi o wpływie, jaki może mieć autentyczny wizerunek w erze, w której „cyfrowa perfekcja” stała się standardem – a oglądanie jej w niepełnym wymiarze stało się niemal „radykalnym” aktem.

Relacja z ciałem kształtowana przez lata

W lutym 2026 roku Sharon Stone wypowiedziała się publicznie na temat swojego stosunku do starzenia się: „Dlaczego w 2026 roku wciąż boimy się zestarzeć i w pełni zaakceptować swoją tożsamość? Jesteśmy czymś o wiele więcej niż tylko wyglądem… jesteśmy artystkami, matkami, siostrami, żonami, pielęgniarkami, nauczycielkami… i tak dalej”.

W wywiadzie dla „The Times” w marcu 2025 roku z humorem i czułością opowiadała również o ewolucji swojego ciała: „Żartuję, że moje ramiona mają teraz zmarszczki. Ale myślę sobie: »Moje ramiona były piękne, a teraz są silne i jak anielskie skrzydła. Co z tego, że mają zmarszczki? Może to właśnie czyni je teraz cudownymi«”. Ta filozofia przebija z każdego wpisu i wyjaśnia, dlaczego jej zdjęcia wywołują tyle dyskusji, co inspiracji.

Podsumowując, Sharon Stone po raz kolejny udowadnia, że wolność od zewnętrznej kontroli to najrzadszy luksus, jaki można sobie wyobrazić.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
