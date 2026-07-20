„Cellulit kobiety nie jest odpychający”: jej przesłanie o ciele wywołuje reakcję

Pozytywne nastawienie do ciała
Léa Michel
@thebirdspapaya / Instagram

A co, gdybyśmy przestali tak surowo oceniać szczegóły naszego wyglądu? Twórczyni treści Sarah Nicole Landry, znana na Instagramie jako @thebirdspapaya, dzieli się refleksją, która zachęca nas do zmiany spojrzenia na nasze ciała. Jej przesłanie: to, co czasami uważamy za swoje „wady”, u innych może być postrzegane jako piękne i naturalne.

Punkt zwrotny, który zmienia sposób, w jaki patrzysz na siebie

W filmie opublikowanym na Instagramie Sarah Nicole Landry opowiada o prostym, ale głęboko poruszającym odkryciu. Wyjaśnia, że nigdy nie patrzyła na cellulit , rozstępy czy krągłości innej kobiety z uczuciem odrzucenia lub osądu. Wręcz przeciwnie, wspomina konkretny moment, który zmienił jej perspektywę: kiedy zobaczyła rozstępy modelki i uznała je za piękne.

To było dla niej objawienie, ponieważ te same ślady, które podziwiała u kogoś innego, wcześniej, gdy pojawiły się na jej własnym ciele, były źródłem niepewności . To doświadczenie skłoniło ją do zastanowienia się nad tym, jak oceniamy samych siebie: dlaczego czasami nie potrafimy okazać sobie tej samej życzliwości, którą naturalnie okazujemy innym?

Kompleksy są często nabyte, a nie wrodzone

Dla Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) ten surowy obraz siebie niekoniecznie wynika z naszego wnętrza. Często jest on kształtowany przez lata powtarzanych komunikatów o tym, co stanowi „idealne ciało”. Pomiędzy retuszowanymi zdjęciami, nieosiągalnymi standardami piękna i presją ciągłej zmiany wyglądu, łatwo jest uwewnętrznić krytykę, która nawet nie jest nasza.

Cellulit, niedoskonałości skóry i różnice w sylwetce stają się wtedy „rzeczami do ukrycia”, podczas gdy są po prostu częścią różnorodności ciał. Jej przesłanie podkreśla kluczową ideę: skoro ciała innych ludzi uważamy za piękne, autentyczne i wyjątkowe, dlaczego nasze własne odbicie miałoby zasługiwać na mniej życzliwości?

Stworzenie przestrzeni na samoakceptację

Swoją historią Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) zachęca nas do stopniowej zmiany naszego wewnętrznego dialogu. Zamiast skupiać się na tym, co chcielibyśmy wymazać, dlaczego nie nauczyć się doceniać wszystkiego, czego pozwala nam doświadczać nasze ciało?

Zachęca nas do zdystansowania się od negatywnych myśli, które mogą się pojawić. Te krytyczne głosy czasami się pojawiają, ale nie powinny dominować. Celem nie jest zmuszanie się do natychmiastowego pokochania wszystkiego, ale dążenie do łagodniejszej, bardziej pełnej szacunku relacji z samym sobą. Każde ciało opowiada swoją historię: krągłości, blizny , rozstępy i zmiany w życiu – wszystko to ślady wyjątkowej podróży.

Przesłanie, które rezonuje z wieloma kobietami

Post Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) szybko wywołał liczne reakcje. Wiele kobiet rozpoznało w jej słowach doświadczenie, które znają aż za dobrze: bycie o wiele bardziej wymagającą wobec własnego wyglądu niż wobec innych. Z biegiem lat Sarah Nicole Landry stała się szanowanym głosem w kwestiach związanych z akceptacją ciała i poczuciem własnej wartości . Jej posty zachęcają nas do przełamania narzuconych standardów i odkrycia na nowo bardziej realistycznej, wyzwolonej i pozytywnej wizji piękna.

Tym przesłaniem Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) przypomina nam o cennej prawdzie: nasze ciała nie muszą być „idealne”, żeby być kochane. Życzliwość, którą okazujemy innym, zasługuje również na to, by okazywać ją nam samym.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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