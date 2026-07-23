„To normalne, że z wiekiem masz więcej krągłości”: zachęca kobiety do zmiany podejścia do swojego ciała

Dorastanie, starzenie się, obserwowanie zmian w ciele… a co, gdyby to wszystko było po prostu normalne? To przesłanie twórczyni treści Bethany Cook (@bethanycook_) chce przekazać w filmie, który stał się viralem. To miłe przypomnienie w społeczeństwie, w którym zmiany fizyczne wciąż zbyt często postrzegane są jako „problem do rozwiązania”.

Ciało nie jest stworzone do tego, aby pozostawać statyczne.

Bethany Cook, twórczyni treści, udostępniła na TikToku film z przesłaniem równie prostym, co wymownym: to normalne, że z wiekiem przybywa krągłości. W kilku słowach podważa głęboko zakorzenione przekonanie: że ciało dorosłego powinno wyglądać tak, jak to, które mieliśmy w wieku 18 lat.

Dla wielu kobiet obserwowanie zmian w swojej sylwetce z biegiem czasu wiąże się z poczuciem winy. A przecież ciało zmienia się przez całe życie. Hormony, ciąża, stres, nawyki związane ze stylem życia, leczenie, a nawet upływający czas mogą wpływać na wagę i sylwetkę. I to jest całkowicie normalne.

"Nie zawiodłaś się."

Obok swojego filmu, Bethany Cook (@bethanycook_) podzieliła się z lokalną społecznością pocieszającym przesłaniem. Przypomniała im, że starzenie się oznacza również wejście w nowy etap życia, któremu naturalnie mogą towarzyszyć zmiany fizyczne. Za tym stwierdzeniem kryje się kluczowa myśl: przybieranie na wadze nie oznacza, że „się zaniedbujesz”. To wyrażenie, często używane do oceniania kobiet, utrwala przekonanie, że pełniejsze ciało jest nieuchronnie wynikiem braku silnej woli. Rzeczywistość jest jednak o wiele bardziej złożona.

Bycie krągłym lub grubym nie jest porażką

Słowo „gruby” nie jest obelgą. To opisowy przymiotnik, tak jak „wysoki”, „niski” czy „blondyn”. Bycie krągłym czy grubym, niezależnie od wieku, nie jest powodem do wstydu. Z biegiem lat niektórzy ludzie tyją. Inni tracą wagę. Niektórzy utrzymują tę samą sylwetkę przez całe życie, podczas gdy inni widzą, jak ich ciała zmieniają się wielokrotnie.

Wszystkie te trajektorie są słuszne. Nie chodzi o to, by powiedzieć, że „każdy tyje z wiekiem”, ale o to, by przypomnieć ludziom, że to możliwe… i że jest to całkowicie w porządku. Twoja wartość nie zależy ani od wyniku na wadze, ani od rozmiaru ubrań.

Wiadomość, która sprawia, że czujesz się dobrze

Nic dziwnego, że wpis Bethany Cook (@bethanycook_) odbił się szerokim echem w sieci. Wiele osób przyznało, że po latach porównywania swoich dorosłych ciał do nastoletnich, odnalazło się w jej słowach. Tego rodzaju dyskurs odpowiada na realną potrzebę: potrzebę bardziej szczerych i pełnych współczucia wizerunków ciał. Standardy piękna często skupiają się na młodej, szczupłej i rzekomo niezmiennej sylwetce, podczas gdy ludzkie ciało, z definicji, nieustannie ewoluuje.

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Krótko mówiąc, kluczem do sukcesu jest pamiętanie, że nikt nie jest zobowiązany do pozostania takim samym przez dziesięciolecia. Przesłanie Bethany Cook (@bethanycook_) ostatecznie zachęca nas do zastąpienia osądów życzliwością. Starzenie się to przywilej, a zmiany, które towarzyszą temu etapowi życia, nie powinny być postrzegane jako porażka. Niezależnie od wieku, wagi czy typu sylwetki, Twoje ciało zasługuje na szacunek.