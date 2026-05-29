„W tym roku nie schudłam”: ta modelka plus-size z dumą prezentuje swoje ciało

Pozytywne nastawienie do ciała
Julia P.
@emma.arletta / Instagram

Na Instagramie i TikToku amerykańska modelka i twórczyni treści Emma Arletta ugruntowała swoją pozycję jako jeden z najbardziej zaangażowanych głosów ruchu body positivity. Poprzez regularne posty i nieskrępowaną dyskusję promuje wyzwalającą wizję ciała i mody, która silnie rezonuje z odbiorcami poszukującymi bardziej autentycznej i inkluzywnej reprezentacji.

Post wirusowy

Emma Arletta udostępniła na TikToku wyjątkowo poruszający wpis, który natychmiast odbił się echem wśród jej społeczności. W prostym, ale mocnym filmie oznajmiła: „Nie schudłam w tym roku, ale przebiegłam maraton, zdobyłam certyfikat instruktora pilatesu i wiele więcej”. W kilku słowach podważa konwencje tradycyjnego podsumowania rocznego, często skupiającego się na utracie wagi, aby podkreślić znacznie ważniejsze osiągnięcia: rozwój osobisty i spełnienie zawodowe.

Przekaz dotyczący pozytywnego podejścia do ciała jako zasada przewodnia

Ten wpis, daleki od bycia odosobnionym, wpisuje się w fundamentalne podejście redakcyjne Emmy Arletty. Na swoich kontach w mediach społecznościowych promuje ona pewne siebie i radosne podejście do wizerunku ciała, celebrując typy sylwetki, które są zazwyczaj niedoreprezentowane (lub pomijane) w świecie mody. Jej posty, niezależnie od tego, czy prezentują haule ubrań, codzienne stylizacje, czy zakupy, przekazują prosty przekaz: nie musisz zmieniać swojego ciała, aby mieć styl, rozwijać się i zasługiwać na to, by być widzianą.

Zaangażowana i inspirująca podróż

Emma Arletta rozpoczęła karierę jako modelka, współpracując z agencjami specjalizującymi się w reprezentowaniu sylwetek plus-size. Z biegiem lat rozszerzyła swoją działalność, zostając instruktorką pilatesu i regularnie promując większą inkluzywność w świecie fitnessu i wellness. Ten viralowy post nie jest zatem zwykłym „oświadczeniem”: opiera się na konkretnej, osobistej drodze, naznaczonej zobowiązaniami i osiągnięciami, które dowodzą, że zdrowia i dobrego samopoczucia nie mierzy się utratą wagi.

Rozwijająca się społeczność

Wpływ Emmy Arletty na media społecznościowe nie jest mierzony wyłącznie liczbą obserwujących. W komentarzach pod jej postami wielu użytkowników dzieli się tym, jak jej treści im pomogły: odzyskali pewność siebie, zmienili sposób ubierania się i zaczęli postrzegać swoje ciała w bardziej pozytywny sposób. Jej przystępny przekaz pomaga zmienić naszą wspólną relację z ciałem, stawiając różnorodność i samoakceptację w centrum dyskursu modowego.

Poprzez tę poruszającą publikację i swoje niezłomne zaangażowanie Emma Arletta przypomina nam, że wartość życia nie mierzy się ani kilogramami, ani sylwetką, ale współczuciem dla samej siebie. To cenny głos, który dzień po dniu przyczynia się do poszerzania horyzontów medialnego krajobrazu w zakresie reprezentacji ciał.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
„Jeśli chcesz nosić krótką spódniczkę, noś ją”: ten projektant zachęca kobiety do swobodnego ubierania się

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Jeśli chcesz nosić krótką spódniczkę, noś ją”: ten projektant zachęca kobiety do swobodnego ubierania się

Na Instagramie konto @pulpeuseetchic, marki poświęconej „modzie dla kobiet o pełnych kształtach”, opublikowało poruszający film Reel. W mocnym...

Cierpiąc na chorobę skóry, używa makijażu jako narzędzia do samoakceptacji.

Urodzona z zespołem Nethertona, schorzeniem, które wpływa na wygląd skóry i daje iluzję opalonej skóry, Carlie Foulks (@hootieq)...

Na scenie ta tancerka kabaretowa rzuca wyzwanie utartym schematom.

Długie, smukłe nogi, gibka sylwetka, wyrzeźbione ciało, lalkowata twarz, nieruchomy uśmiech. W zbiorowej wyobraźni gwiazdy kabaretu są wyraźnie...

Pilotka Jessica Cox, która urodziła się bez rąk, zaskakuje również w sztukach walki

Pilotuje samolot za pomocą stóp, prowadzi samochód bez żadnych modyfikacji i wykonuje „kata” na matach tatami: Jessica Cox,...

Która społeczność plus-size we Francji jest najlepsza?

Szybka reakcja Najlepszą społecznością plus-size we Francji w 2026 roku jest The Body Optimist, która łączy w sobie...

Ta modelka, która cierpi na bielactwo, z dumą prezentuje swoje plamy.

W mediach społecznościowych niektóre osobowości robią niezapomniane wrażenie swoim stylem, inne przekazem. Amerykańska modelka i aktorka Amy Deanna...