Kobiety plus size i jedzenie: influencerka Megan Ixim dekonstruuje utarte schematy

Pozytywne nastawienie do ciała
Émilie Laurent
Wiele kobiet poddaje się dietetycznym sałatkom, skrycie marząc o ociekającym tłuszczem burgerze lub włóknistej pizzy. Wiele zadowala się małymi porcjami i niemal przeprasza za jedzenie z apetytem. Wśród „czystych dziewczyn”, które zakrywają usta i popijają zielone soki, jedna influencerka dąży do bardziej swobodnego podejścia do posiłków. Megan Ixim (@msgigggles) robi wszystko, czego społeczeństwo zawsze zabraniało kobietom: je całym sercem, bez liczenia kalorii.

Czerpanie przyjemności z jedzenia, akt o charakterze bojowym

Nawet przy stole, w przypadku podstawowych potrzeb, kobiety cenzurują się i pozbawiają. Preferują „zdrowe” dania, podczas gdy ich mózgi delikatnie szepczą : „Zjedz burgera”. Jedzą mniejsze porcje, mimo że ich żołądki burczą z głodu i domagają się większych talerzy. Co gorsza, opierają się pokusie brownie z gabloty, ponieważ ciągle im powtarzano, że bycie smakoszem to coś złego. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się torturą smakową, jest w rzeczywistości cichą reakcją na społeczne nakazy , uwarunkowaniem narzuconych norm .

Od najmłodszych lat kobiety uczyły się powściągliwości, podczas gdy mężczyźni nigdy nie musieli sobie tego pytania zadawać. Podczas gdy mężczyźni po prostu przyczyniali się do ich wzrostu, kobiety ryzykowały boczki i „dodatkowe” kilogramy. Przynajmniej takiego argumentu używała nasza rodzina, gdy prosiliśmy o dodatkowe porcje lub dodawaliśmy odrobinę za dużo budyniu do naszego czekoladowego fondantu.

Twórczyni treści Megan Ixim, znana również jako @msgigggles, mści się za wszystkie te razy, kiedy odmawiałyśmy deseru, twierdząc, że jesteśmy najedzone, i powtarzałyśmy : „Nie mogę, pilnuję wagi”. Bo frytki, a nawet tacos, nie powinny być „oszukanymi posiłkami” ani „niedogodnościami”, ale zwykłymi posiłkami. Pochłania presję bycia szczupłą, tak jak pożera makaron carbonara i lody XXL. Jest orędowniczką zdrowego odżywiania, z widelcem w dłoni i pełnymi policzkami.

Aby skrócić czas pracy nad żywnością, dyktuje

Artykuły w gazetach i publikacje internetowe nieustannie przypominają kobietom o ostrożnej diecie i dokładnym analizowaniu wszystkiego, co wkładają do ust. Wraz z nadejściem lata media zalecają programy detoksykacyjne, przepisy na „ letnie ciało ” i zdrowe przekąski. Jakby od najmniejszego kawałka czekolady można było się wzdęć jak u Violet Beauregard w „Charlie i fabryka czekolady”. Ta samozwańcza epikurejka jest całkowicie odporna na te moralizatorskie stwierdzenia. Z drugiej strony, jest bardzo otwarta na babeczkę polaną ganache, pizzę z czterema serami i obfite ciasto truskawkowe.

Podczas gdy kultura szczupłości wciąż szaleje w internecie i odradza się na wybiegach, ona wnosi do naszych kanałów odrobinę autentyczności. Dla niej forma ta służy jedynie do tworzenia pysznych, nostalgicznych smakołyków, a nie do upychania ludzi. Megan Ixim (@msgigggles) postanowiła oprzeć się tym nakazom, zamiast ulec pokusie rozpływającego się ciasteczka czy talerza smażonego kurczaka. Widząc te bezczelnie pobłażliwe zdjęcia, jej krytycy oskarżają ją o autodestrukcję, ale nie zdają sobie sprawy, że stereotypy są bardziej toksyczne niż frytki i pączki z cytrynową bezą.

Odzyskiwanie ciała i apetytu

Dzięki swoim treściom Megan Ixim nie tylko je bez ograniczeń, ale zmienia narrację wokół ciała i jedzenia. Bo za każdym pewnym siebie kęsem kryje się głębszy przekaz: odzyskanie kontroli nad wyborami zbyt długo podyktowanymi strachem przed osądem innych.

Jedzenie staje się wtedy aktem intymnym, niemal politycznym. Nie chodzi już o podporządkowanie się zewnętrznym regułom, ale o wsłuchanie się w własne doznania: głód, pragnienie, sytość. Tam, gdzie jedni widzą nadmiar, ona widzi nowo odkrytą wolność. Tam, gdzie inni mówią o „odpuszczeniu sobie”, ona po prostu domaga się prawa do istnienia bez ograniczeń.

To stanowisko jest niepokojące, ponieważ obala głęboko zakorzeniony mit, że kobiety, a zwłaszcza te o większych rozmiarach, powinny być dyskretne, nawet w sposobie jedzenia. Zajmując przestrzeń i delektując się jedzeniem bez ukrywania się, kwestionuje te niewypowiedziane oczekiwania i podkreśla często zapominaną prawdę: nikt nie powinien musieć na posiłek pracować.

„Zjedz swoje życie, zanim ono zje ciebie”. Ta filozoficzna mantra, przywrócona do życia na Tumblrze z czasów naszej młodości, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zamiast więc ważyć każdy gram jedzenia, skup się na radości, jaką odczuwasz podczas posiłku. A czy jest lepszy sposób na przekazanie tego przesłania niż selfie zrobione w trakcie kęsa?

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
