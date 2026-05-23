„Jeśli chcesz nosić krótką spódniczkę, noś ją”: ten projektant zachęca kobiety do swobodnego ubierania się

Na Instagramie konto @pulpeuseetchic, marki poświęconej „modzie dla kobiet o pełnych kształtach”, opublikowało poruszający film Reel. W mocnym przesłaniu francuska twórczyni treści Laurine Costard (należąca do zespołu marki) szczerze apeluje o wolność w modzie, zachęcając kobiety do noszenia tego, co kochają, bez dyktowania ich wyborów przez zewnętrzne opinie i uprzedzenia.

Mocny przekaz na Instagramie

W tym filmie Laurine Costard zwraca się bezpośrednio do społeczności @pulpeuseetchic z prostym przesłaniem: „Jeśli możesz nosić, co chcesz, jeśli masz krągłości i masz ochotę na krótką spódniczkę, noś ją”. Następnie wymienia wszystkie możliwe opcje ubioru: długie, wzorzyste sukienki, sukienki kopertowe, sukienki dopasowane i jaskrawe kolory. Z każdą propozycją powtarza się to samo zaproszenie: „Noś, co chcesz i noś, na co masz ochotę”.

Apel o wolność ubioru

Ta interwencja wykracza poza proste porady modowe. Stawia pytanie polityczne: „Po co słuchać uprzedzeń, skoro można nosić, co się chce?”. Poprzez to pytanie Laurine Costard zwraca uwagę na niewypowiedzianą presję, która wciąż ciąży na kobietach o krągłych kształtach lub plus size, które często są zachęcane do ukrywania swoich kształtów, zamiast ubierać się z przyjemnością. Odrzucając te ukryte kody, Laurine Costard potwierdza fundamentalną zasadę ruchu body positivity: moda należy do wszystkich i nie ogranicza się do konkretnego typu sylwetki.

Długotrwała misja na rzecz pozytywnego podejścia do ciała

Marka Curvy and Chic (@pulpeuseetchic) nie jest obca w tworzeniu wyrazistych stylizacji. Od pięciu lat marka celebruje kobiety o pełnych kształtach, oferując im szeroki wybór ubrań i wzorów. Jej hasło: „Celebrujemy kobiety o pełnych kształtach od 5 lat” odzwierciedla podejście skoncentrowane na pewności siebie i inkluzywności.

W tym filmie Laurine Costard, za pośrednictwem konta @pulpeuseetchic, przypomina nam o prostej, ale istotnej prawdzie: moda to przestrzeń do wyrażania siebie, której nigdy nie powinno ograniczać spojrzenie innych. To cenny przekaz, który pomaga poszerzyć horyzonty stylistyczne każdego z nas.