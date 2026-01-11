Search here...

Dumnie prezentując swoje krągłości, modelka ta udowadnia, że piękno nie zna żadnych standardów.

Pozytywne nastawienie do ciała
Anaëlle G.
Tabria Majors nie kieruje się żadnymi zasadami, by zabłysnąć. Jako modelka plus-size, twórczyni treści i aktywistka na rzecz akceptacji ciała, uosabia wolną i asertywną kobiecość, daleką od tradycyjnych standardów. Od narodzin córki w sierpniu 2023 roku prowadzi szczere i autentyczne życie codzienne, a jej pociążowe krągłości stały się prawdziwym manifestem dla wszystkich, którzy pragną kochać siebie takimi, jakimi są.

Macierzyństwo jako źródło siły

Macierzyństwo głęboko odmieniło sposób, w jaki Tabria postrzega swoje ciało i styl. Koniec z ubraniami, które ją ograniczały i miały ukryć jej krągłości: teraz priorytetem jest dla niej wygoda i celebracja swojego ciała takim, jakie jest dzisiaj. Każdy strój, każdy wybór garderoby, staje się aktem wolności i celebracją samej siebie. Udowadnia, że można połączyć macierzyństwo, elegancję i pewność siebie, nie ulegając dyktatowi mody ani szczupłej sylwetki.

Dla Tabrii piękno nie mierzy się liczbami na metce ani standardami branżowymi. Promuje pozytywny i realistyczny obraz ciała, pokazując, że ciało po porodzie może być piękne i godne celebracji. Z dumą eksponując swoje krągłości, pokazuje, że można czuć się pięknie na każdym etapie życia, niezależnie od rozmiaru, kształtu czy śladów po ciąży.

Reprezentacja tysięcy kobiet

Posty Tabrii Majors wywołały prawdziwą falę entuzjazmu i uznania. Komentarze jej obserwatorów odzwierciedlają głęboką potrzebę widoczności: „Wreszcie modelka, która wygląda jak my”, „Dziękujemy, że nas widzicie”. W branży, w której wciąż dominują ujednolicone standardy piękna, obecność postaci takiej jak Tabria jest mile widzianym odbiciem dla tysięcy kobiet. Pokazuje im, że przynależą do tego świata, że ich ciała zasługują na celebrację i że nie mają nic do ukrycia.

Jej wpływ wykracza daleko poza świat mody. Stała się symbolem siły i różnorodności ciała, inspirując tych, którzy do tej pory czuli się wykluczeni lub niewidzialni w mediach i mediach społecznościowych. Dzięki niej pojęcie piękna poszerzyło się i wzbogaciło, obejmując wszystkie typy sylwetki, wszystkie doświadczenia i wszystkie etapy życia.

Pozytywne nastawienie do ciała, wersja szczera

Tabria nie pokazuje retuszowanych ani wyidealizowanych zdjęć. Otwarcie mówi o cellulicie, rozstępach, zmęczeniu poporodowym i wszystkich tych problemach, które wiele osób woli ukrywać. Jej przesłanie jest jasne: piękno nie tkwi w perfekcji, ale w autentyczności i samoakceptacji. Zachęca swoich obserwatorów do akceptacji swoich ciał takimi, jakie są, z ich historiami i transformacjami.

Dzieląc się swoimi chwilami wrażliwości i szczęścia, Tabria oferuje swojej córce wzór wyzwolonej kobiecości, w której pewność siebie ma pierwszeństwo przed standardami społecznymi. Pokazuje, że można być matką, modelką i spełnioną kobietą, jednocześnie akceptując swoje ciało i wolność wyboru.

Poprzez swoją podróż i publikacje Tabria Majors zachęca nowe pokolenie (zwłaszcza kobiety) do bezwarunkowego pokochania siebie i celebrowania różnorodności ciała. Uosabia silny, niezbędny głos, który na nowo definiuje pojęcie piękna i elegancji. Pewnością siebie i radością eksponując swoje krągłości, udowadnia, że piękno nie zna standardów i że każda kobieta zasługuje na to, by czuć się piękną, wyjątkową i wolną.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
