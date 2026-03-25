„Moje ramiona były zbyt szerokie”: ta rugbistka szczerze opowiada o swoich kompleksach

Nawet najbardziej pewne siebie kobiety czasami wątpią w siebie, patrząc w swoje odbicie. Właśnie tym podzieliła się niedawno amerykańska reprezentantka w rugby Ilona Maher, dzieląc się bardzo osobistym doświadczeniem ze swoimi obserwatorami na Instagramie. To szczere wyznanie, które rezonuje daleko poza światem sportu.

Podziwiany sportowiec… i człowiek

Ilona Maher opublikowała na Instagramie zdjęcie siebie z plaży, któremu towarzyszył szczery komentarz na temat negatywnych myśli, które mogą się pojawić, nawet gdy wydaje się, że w pełni akceptujemy swoje ciało. Wyjaśnia, że niedawna interakcja skłoniła ją do zakwestionowania swojego wyglądu, a zwłaszcza ramion. Patrząc na siebie w lustrze, wspomina, że nagle ogarnęły ją wątpliwości: Czy są za szerokie? Zbyt wystające? Niewystarczająco dopasowane do konwencjonalnych standardów kobiecości?

Przyzwyczajona do potężnej sylwetki, wypracowanej latami uprawiania sportu, Ilona Maher opisuje bardzo realny moment: obserwowanie swojego ciała bardziej krytycznym niż życzliwym spojrzeniem. Doświadczenie, z którym może utożsamić się wiele osób, niezależnie od pochodzenia.

Kiedy standardy wdzierają się do naszych myśli

Ta historia uwypukla powszechną rzeczywistość: nawet osoby widoczne i podziwiane nie są odporne na kompleksy. W społeczeństwie, w którym pewne standardy estetyczne są nadal bardzo rozpowszechnione, łatwo jest zastanawiać się, czy ciało spełnia oczekiwania. Ramiona uważane za „zbyt szerokie”, uda za „zbyt grube”, sylwetka za „zbyt odmienną”… te myśli mogą pojawić się niespodziewanie. A jednak te same cechy często odzwierciedlają energiczne, sprawne i silne ciało. W przypadku Ilony Maher, jej ramiona opowiadają historię jej podróży, siły i zaangażowania w sport.

Zamienianie wątpliwości w siłę

To, co czyni jej przesłanie szczególnie inspirującym, to sposób, w jaki reaguje na te myśli. Ilona Maher przypomina nam, że kocha swoje ciało, w tym ramiona. Podkreśla wszystko, co pozwalają jej osiągnąć: osiągać sukcesy, przekraczać własne granice i w pełni żyć w swoim sporcie. W komentarzach wielu internautów pochwaliło jej wypowiedź. Wielu postrzega jej sylwetkę jako źródło siły, prezencji i pewności siebie. Jej ramiona, dalekie od bycia wadą, stają się symbolem.

Przekaz o pozytywnym nastawieniu do ciała, który dobrze się czuje

To nie pierwszy raz, kiedy Ilona Maher zabiera głos w tej sprawie. Regularnie opowiada się za bardziej inkluzywnym i realistycznym spojrzeniem na kobiece ciała. Jej przesłanie jest jasne: nie ma jednego sposobu na bycie kobiecą. Muskularne, silne czy nietypowe ciała – wszystkie mają swoje miejsce. A przede wszystkim zasługują na szacunek i życzliwość.

Przyjęcie podejścia body-affect nie polega na ciągłym kochaniu każdego centymetra siebie. Chodzi o zaakceptowanie, że postrzeganie własnego ciała może się zmieniać, przy jednoczesnym traktowaniu go z życzliwością i szacunkiem.

Istotny głos w sporcie kobiecym

Dzieląc się tą chwilą wrażliwości, Ilona Maher pomaga znormalizować poczucie niepewności, nawet wśród elitarnych sportowców. Jej historia przypomina nam, że pewność siebie nie jest stanem trwałym, lecz równowagą. Można być dumnym ze swojego ciała, a jednocześnie doświadczać chwil zwątpienia. Dla wielu obserwowanie sportowca prezentującego zarówno swoją siłę, jak i wątpliwości jest niezwykle wyzwalające. Toruje to drogę do bardziej zróżnicowanego i autentycznego postrzegania ciała.

Przesłanie Ilony Maher zachęca nas do spojrzenia na siebie z innej perspektywy: nasze ciało nie jest problemem, który trzeba naprawić, ale sojusznikiem, którego należy celebrować w całej jego wyjątkowości.