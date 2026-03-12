Tancerze z karnawału w Rio ponownie stawiają krągłości w centrum swojego pokazu

Spektakularne platformy, gorączkowa atmosfera, zaraźliwy rytm, który nie pozostawia żadnego biodra obojętnym… Karnawał w Rio, odbywający się od 13 do 18 lutego 2026 roku, to olśniewające widowisko, w którym ciała mówią same za siebie. Jednak pod lśniącymi piórami i biżuteryjnymi kostiumami, sylwetki są nieróżnorodne, a krągłości wyraźnie brakuje. W kraju, który czci chirurgię plastyczną, niektóre tancerki samby uczyniły ze swoich krągłości symbol.

Karnawał w Rio – kula stereotypowych ciał?

Karnawał w Rio zapewnił tętniącą życiem chwilę wytchnienia pośród ponurych wiadomości. Uważany za największy festiwal świata, jest prawdziwą instytucją w Brazylii i ucztą dla oczu. Od 13 do 18 lutego miasto, zdominowane przez Chrystusa Odkupiciela, przeobraziło się w ogromne święto na świeżym powietrzu, gdzie tysiące tancerzy, których energia potęgowana była przez rytmiczne dźwięki, prezentowało się w rytm parad. Podczas parad uczniowie szkół samby wykonywali na swoich platformach układy choreograficzne. Siedząc na majestatycznych i niezwykle kreatywnych platformach, czuli się jak ryba w wodzie, porwani radosną i dynamiczną muzyką.

W tym oszałamiającym wizualnie spektaklu, który urzeka ciała i przyprawia o drżenie nóg, centralną rolę odgrywają postacie. Ozdobione perłami, jaskrawymi haftami i majestatycznymi, tematycznymi detalami, te kostiumy – czasem inspirowane folklorem, czasem czerpiące inspirację z nieograniczonej kreatywności – stanowią główną atrakcję tego wielkiego wydarzenia kulturalnego. Kobiety, które oddają się temu niezwykłemu wyzwaniu stylu, pod tymi ozdobnymi szwami przypominają niemal bohaterki Marvela lub starożytne boginie. Z mankietami wysadzanymi kryształkami, architektonicznymi nakryciami głowy i ogromnymi skrzydłami, wydają się być wyjęte prosto z mitologicznej opowieści. I choć kostiumy są różnorodne, same postacie płynnie przechodzą z jednej platformy do drugiej, zachowując perfekcyjne wyrzeźbienie pod tkaniną.

Są praktycznie identyczne, ucieleśniając ideał całego kraju: tak zwane szerokie biodra, wyraźnie zarysowaną talię, krągłe pośladki i smukłe nogi. Pośród tego rozentuzjazmowanego tłumu, krągłe tancerki pozostają ukryte. A zespół Plusamba zamierza to zmienić, sprawiając, że fałdki na brzuchu kołyszą się, a ciało porusza.

Zespół w całości prowadzony przez tancerki o krągłych kształtach

W Brazylii, raju dla chirurgii plastycznej i krainie „brazylijskiego liftingu pośladków”, większość figur prezentowanych w blasku karnawałowych reflektorów ma sztuczne kształty, rzeźbione palcami w rękawiczkach niczym potwór Frankensteina. Tam implanty są praktycznie normą, a ciała pozostawione bez zmian są po cichu dyskryminowane. Silikonowe piersi wypełniają srebrne biustonosze, a satynowe stringi są schowane pod wymodelowanymi pośladkami w rozmiarze XXL.

W tym natłoku udoskonalonych ciał, autentyczne sylwetki zdecydowanie dominują na scenie. Dzięki projektowi „Plus in Samba”, założonemu przez tancerkę Nilmę Duarte w 2017 roku, kobiety plus-size odzyskują swoje miejsce na wybiegu. I prezentują się imponująco w świetle reflektorów. Ich krągłości są ich najpiękniejszą ozdobą, ale i najmocniejszą zbroją.

A te tancerki, z twarzami rozświetlonymi słońcem i rytmem we krwi, nie potrzebują cyrkonii i cekinów, by błyszczeć. Ich aura wystarcza, by przyciągnąć uwagę. Zaraźliwą energią i ogromną swobodą ruchów zmiękczają i udoskonalają wizerunek muzy „made in Brazil”. Z dala od zastygłych postaci, statycznych pomimo ciągłego ruchu, ich ciała ożywają z każdą nutą.

Kiedy ciało staje się żywą rzeźbą

Na karnawale w Rio ciało nie jest wizytówką ani narzędziem marketingowym. Tancerki nie są jak lalki Barbie w pudełku ani magnesy przyciągające fantazje. Nawet jeśli chwilami sprawiają wrażenie nierealnych i dziwnie przypominają hordę Aniołków Victoria's Secret, oddają się tym technicznym gestom niemal z religijną wręcz czcią.

A krągłości, często przedstawiane jako przesada i potępiane przez pro-szczupłe społeczeństwo, tutaj są dziełami sztuki. To elementy dekoracyjne, odpowiednik nuty w partyturze i kreski na obrazie. Na platformach lub na ziemi ich ciała falują z magnetyczną łatwością. Boczki stają się formami choreograficznymi . Brzuchy wibrują w rytm perkusji. Uda zderzają się z dumą. Nic nie jest ukryte. Nic nie jest skrywane. Tam, gdzie niektóre ciała wydają się napięte przez wymagania estetyczne, ich wydają się zamieszkane, płynne, radosne.

Na karnawale w Rio ciało jest językiem. A ci tancerze piszą nową gramatykę. A co, jeśli ostatecznie największe piękno karnawału tkwi w tej wielości? W tych ciałach, które opowiadają tysiąc różnych historii w tym samym świetle reflektorów?