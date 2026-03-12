Tancerze z karnawału w Rio ponownie stawiają krągłości w centrum swojego pokazu

Pozytywne nastawienie do ciała
Émilie Laurent
Spektakularne platformy, gorączkowa atmosfera, zaraźliwy rytm, który nie pozostawia żadnego biodra obojętnym… Karnawał w Rio, odbywający się od 13 do 18 lutego 2026 roku, to olśniewające widowisko, w którym ciała mówią same za siebie. Jednak pod lśniącymi piórami i biżuteryjnymi kostiumami, sylwetki są nieróżnorodne, a krągłości wyraźnie brakuje. W kraju, który czci chirurgię plastyczną, niektóre tancerki samby uczyniły ze swoich krągłości symbol.

Karnawał w Rio – kula stereotypowych ciał?

Karnawał w Rio zapewnił tętniącą życiem chwilę wytchnienia pośród ponurych wiadomości. Uważany za największy festiwal świata, jest prawdziwą instytucją w Brazylii i ucztą dla oczu. Od 13 do 18 lutego miasto, zdominowane przez Chrystusa Odkupiciela, przeobraziło się w ogromne święto na świeżym powietrzu, gdzie tysiące tancerzy, których energia potęgowana była przez rytmiczne dźwięki, prezentowało się w rytm parad. Podczas parad uczniowie szkół samby wykonywali na swoich platformach układy choreograficzne. Siedząc na majestatycznych i niezwykle kreatywnych platformach, czuli się jak ryba w wodzie, porwani radosną i dynamiczną muzyką.

W tym oszałamiającym wizualnie spektaklu, który urzeka ciała i przyprawia o drżenie nóg, centralną rolę odgrywają postacie. Ozdobione perłami, jaskrawymi haftami i majestatycznymi, tematycznymi detalami, te kostiumy – czasem inspirowane folklorem, czasem czerpiące inspirację z nieograniczonej kreatywności – stanowią główną atrakcję tego wielkiego wydarzenia kulturalnego. Kobiety, które oddają się temu niezwykłemu wyzwaniu stylu, pod tymi ozdobnymi szwami przypominają niemal bohaterki Marvela lub starożytne boginie. Z mankietami wysadzanymi kryształkami, architektonicznymi nakryciami głowy i ogromnymi skrzydłami, wydają się być wyjęte prosto z mitologicznej opowieści. I choć kostiumy są różnorodne, same postacie płynnie przechodzą z jednej platformy do drugiej, zachowując perfekcyjne wyrzeźbienie pod tkaniną.

Są praktycznie identyczne, ucieleśniając ideał całego kraju: tak zwane szerokie biodra, wyraźnie zarysowaną talię, krągłe pośladki i smukłe nogi. Pośród tego rozentuzjazmowanego tłumu, krągłe tancerki pozostają ukryte. A zespół Plusamba zamierza to zmienić, sprawiając, że fałdki na brzuchu kołyszą się, a ciało porusza.

Zespół w całości prowadzony przez tancerki o krągłych kształtach

W Brazylii, raju dla chirurgii plastycznej i krainie „brazylijskiego liftingu pośladków”, większość figur prezentowanych w blasku karnawałowych reflektorów ma sztuczne kształty, rzeźbione palcami w rękawiczkach niczym potwór Frankensteina. Tam implanty są praktycznie normą, a ciała pozostawione bez zmian są po cichu dyskryminowane. Silikonowe piersi wypełniają srebrne biustonosze, a satynowe stringi są schowane pod wymodelowanymi pośladkami w rozmiarze XXL.

W tym natłoku udoskonalonych ciał, autentyczne sylwetki zdecydowanie dominują na scenie. Dzięki projektowi „Plus in Samba”, założonemu przez tancerkę Nilmę Duarte w 2017 roku, kobiety plus-size odzyskują swoje miejsce na wybiegu. I prezentują się imponująco w świetle reflektorów. Ich krągłości są ich najpiękniejszą ozdobą, ale i najmocniejszą zbroją.

A te tancerki, z twarzami rozświetlonymi słońcem i rytmem we krwi, nie potrzebują cyrkonii i cekinów, by błyszczeć. Ich aura wystarcza, by przyciągnąć uwagę. Zaraźliwą energią i ogromną swobodą ruchów zmiękczają i udoskonalają wizerunek muzy „made in Brazil”. Z dala od zastygłych postaci, statycznych pomimo ciągłego ruchu, ich ciała ożywają z każdą nutą.

Kiedy ciało staje się żywą rzeźbą

Na karnawale w Rio ciało nie jest wizytówką ani narzędziem marketingowym. Tancerki nie są jak lalki Barbie w pudełku ani magnesy przyciągające fantazje. Nawet jeśli chwilami sprawiają wrażenie nierealnych i dziwnie przypominają hordę Aniołków Victoria's Secret, oddają się tym technicznym gestom niemal z religijną wręcz czcią.

A krągłości, często przedstawiane jako przesada i potępiane przez pro-szczupłe społeczeństwo, tutaj są dziełami sztuki. To elementy dekoracyjne, odpowiednik nuty w partyturze i kreski na obrazie. Na platformach lub na ziemi ich ciała falują z magnetyczną łatwością. Boczki stają się formami choreograficznymi . Brzuchy wibrują w rytm perkusji. Uda zderzają się z dumą. Nic nie jest ukryte. Nic nie jest skrywane. Tam, gdzie niektóre ciała wydają się napięte przez wymagania estetyczne, ich wydają się zamieszkane, płynne, radosne.

Na karnawale w Rio ciało jest językiem. A ci tancerze piszą nową gramatykę. A co, jeśli ostatecznie największe piękno karnawału tkwi w tej wielości? W tych ciałach, które opowiadają tysiąc różnych historii w tym samym świetle reflektorów?

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Pierwsza niewidoma kobieta z Konga, która została prawniczką: inspirująca historia Jessiki Inaby

