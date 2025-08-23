Elle montre son corps rond dans un parc aquatique bondé, sa confiance est contagieuse

Les femmes de sa stature restent généralement sur les transats, à l’ombre des parasols et des regards. Pourtant, Milla se hisse au-dessus des toboggans géants et sa silhouette enrobée se dessine au travers du soleil. Dans ces attractions où le corps est soumis à tous les regards, ses courbes généreuses sont un atout de taille. Elles amortissent chaque glissade.

Des courbes et un toboggan : des images rafraîchissantes

C’est le genre d’endroits que les femmes qui ont des formes évitent soigneusement. Le type de sorties qu’elles ne proposent jamais ou qu’elles déclinent sans réfléchir. Les parcs aquatiques sont leur pire hantise, bien avant les plages de sable fin. Lieux synonymes d’adrénaline mais surtout d’exposition publique, ils ravivent souvent des complexes.

Vous vous dites peut-être vous-mêmes que vous n’avez pas “le corps” pour faire des pirouettes en l’air ou pour sauter depuis le plongeoir, sorte de podium à ciel ouvert. Vous ne voulez pas “faire de vagues” au sens propre comme figuré. Mais surtout, vous avez peur que des regards s’imprègnent de jugement face à votre silhouette enveloppée. Vous sacrifiez ce loisir estival fait de ploufs par peur de vider tout le bassin ou d’être comparée à une baleine comme ce fut le cas lors des cours de piscine de l’école.

Pourtant, Milla, derrière le compte Instagram @millachats, elle, ne se gêne pas et fait virevolter ses courbes sur le tapis glissant des toboggans. Son ventre est sa meilleure bouée de sauvetage et ses rondeurs sont ses plus beaux airbags. Au point culminant du parc aquatique, elle se dresse face à des yeux dubitatifs et accomplit des figures que de nombreux autres n’oseraient pas exécuter. Adepte de grands frissons et d’activités qui font palpiter le cœur, elle prouve que les courbes n’empêchent pas l’éclate.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Milla Chats (@millachats)

Une femme poisson qui éclabousse les diktats

À chaque plongeon, sa poitrine charnue menace de passer par-dessus bord et ses courbes s’agitent sous l’effet du dénivelé mais Milla s’en moque. Lorsqu’elle se retrouve propulsée dans les airs, elle tente de garder une posture fière, le menton levé, le torse bombé et le sourire accroché aux lèvres. À contre-courant des normes, la jeune femme amphibie ne connaît pas le mot “discrétion”.

Là où certaines se barricadent sous des maillots neutres ou des paréos opaques, elle arbore des modèles flashy et échancrés qui lèvent le voile sur son anatomie. Pour elle, ça coule de source. Elle tutoie ce manège aquatique situé à plusieurs mètres de haut dans un tissu qui en dit long sur sa confiance. Et sans s’en rendre compte elle représente tous ces corps, souvent poussés à l’auto-censure et dépeints comme l’inverse du “summer body”. Ceux qui se mettent en apnée sur les photos de vacances.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Milla Chats (@millachats)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Milla Chats (@millachats)

Se défaire du regard des autres pour (enfin) s’amuser

Combien de fois avez-vous refusé de vous baigner ou de vous joindre à une partie de volley, faute d’estime ? Combien de fois avez-vous sacrifié une virée à Luna Park par crainte de faire tâche dans le décor ? Et celles où vous avez envié les femmes casse-cou aux salto bien rodés ? Beaucoup trop. Cette femme ronde, qui ne s’excuse pas d’exister et qui a la même insouciance qu’un enfant de cinq ans, refuse d’être spectatrice de sa vie.

Pas question pour elle de rester les bras croisés sur le transat, à regarder les autres s’éclater. Que le parc aquatique soit noir de monde ou désertique, elle occupe divinement l’espace. Et à en croire les images, les regards aux alentours sont plus emplis d’admiration que de commentaires nauséabonds. Alors, cette sirène humaine va-t-elle réussir à noyer vos appréhensions ?

Si Milla peut dévaler les toboggans, vous aussi vous pouvez ! Non, elle n’est pas téméraire, ni courageuse. Elle laisse simplement parler son enfant intérieur et non pas cette petite voix qui souffle « tu n’es pas assez bien ». Arrêtez de trouver des excuses. Jetez vous à l’eau !