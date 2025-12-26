Search here...

Zaskakująca prawda o tłuszczu brzusznym i Twojej inteligencji

Pozytywne nastawienie do ciała
Émilie Laurent
DarinaBelonogova/Pexels

Gdy wszyscy zaczynają spisywać swoje noworoczne postanowienia, dieta ponownie znalazła się na szczycie listy. Mimo że tłuszcz na brzuchu jest stale demonizowany i stygmatyzowany przez presję społeczną, odgrywa on istotną rolę w zdrowiu mózgu. Oprócz tego, że jest wygodną poduszką dla partnera i zapewnia doskonałą ochronę narządów wewnętrznych, Twój miękki, okrągły brzuch chroni również mózg.

Tłuszcz brzuszny, który jest dobry dla mózgu

Wraz z nadejściem nowego roku nadchodzi czas refleksji i składania mądrych obietnic. Uroczyście przysięgasz, że będziesz więcej ćwiczyć, czytać więcej książek, wstąpisz do organizacji charytatywnej i podejmiesz się wszystkich wyzwań z listy rzeczy do zrobienia w okresie dojrzewania (tych, które ciągle odkładasz na później). Jak 20% ludzi, możesz chcieć zrzucić dwa lub trzy rozmiary dżinsów i dostosować się do standardów. Jednak ten tłuszcz na brzuchu, który przysparza ci tyle zmartwień przed lustrem i który media mimochodem potępiają, może być w rzeczywistości pożyteczny i korzystny dla twojego mózgu.

Oprócz tego, że działa jak żywa kamizelka kuloodporna i pozwala na więcej przytulania, tłuszcz na brzuchu zawiera cenny składnik. Naukowcy z Uniwersytetu Toho w Japonii badają kluczowe białko dla naszej inteligencji: BDNF. Za tą nieco onieśmielającą nazwą kryje się prawdziwy przewodnik mózgu. BDNF pomaga komórkom mózgowym rozwijać się, przetrwać i skutecznie komunikować się ze sobą. Jest niezbędny do zapamiętywania, uczenia się, a nawet regulacji nastroju. Problem polega na tym, że poziom BDNF naturalnie spada z wiekiem. Rezultatem jest gorsza pamięć, większe trudności z koncentracją, a czasami zwiększona podatność na emocje.

Kiedy tłuszcz trzewny staje się ochronny

Tu właśnie pojawia się zaskoczenie. Badanie pokazuje, że tłuszcz trzewny produkuje białko o nazwie CX3CL1. Ta cząsteczka odgrywa bezpośrednią rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu BDNF. Innymi słowy, pewna ilość tłuszczu brzusznego pomaga mózgowi prawidłowo funkcjonować.

U młodych myszy tłuszcz ten produkował wysoki poziom CX3CL1, co wspierało doskonałe funkcje poznawcze. U starszych myszy produkcja ta gwałtownie spadła, co odzwierciedla zjawisko obserwowane u ludzi z wiekiem mózgu. Co jeszcze bardziej zaskakujące, gdy naukowcy sztucznie zwiększyli poziom tego białka u starszych myszy, ich poziom BDNF poprawił się.

Dlaczego „szczuplejszy” nie oznacza „mądrzejszy”

Oprócz wzmocnienia wizerunku, badanie to podważa utrwalone przekonania na temat krągłych ciał. W powszechnej świadomości tłuszcz na brzuchu jest nieuchronnie kojarzony z wysokim poziomem cholesterolu, problemami z sercem i innymi problemami zdrowotnymi. Dla wielu jest to oznaka zaniedbania, widoczny dowód pogarszającego się stanu zdrowia. Badanie to, choć dostrzega negatywne aspekty nadmiaru tkanki tłuszczowej, podkreśla również jej korzyści.

Chodzi nie o promowanie otyłości, ale o to, by wyjść poza pozory i lepiej zrozumieć, jak działa organizm. Chodzi o równowagę, a nie o skrajną kontrolę czy całkowite porzucenie nawyków żywieniowych.

Przesłanie promujące pozytywne podejście do ciała… i naukowe

To badanie przypomina nam, że ciało nie jest jedynie obiektem estetycznym, ale inteligentnym, złożonym i adaptacyjnym systemem. Tłuszcz nie jest wadą moralną, osobistą porażką ani nawet estetyczną aberracją. Spełnia określone, niekiedy istotne, funkcje biologiczne.

To odkrycie zachęca nas do pogodzenia się z naszymi brzuchami, często źródłem niepewności , i do lepszego docenienia epikurejskich momentów zimy. Te kilka centymetrów kwadratowych tłuszczu, które branża modowa piętnuje na każdym pokazie i które media próbują wygnać od 1 stycznia, to nie jest „za dużo”. Spełniają one niewidzialny, ale bardzo realny cel. Nie chodzi o gloryfikację nadmiaru, ale o zrozumienie, że zdrowie nie mierzy się wyłącznie obwodem talii. Od momentu, w którym ciało…

Krótko mówiąc, twojej inteligencji nie mierzy się wagą. A czasami ten mały brzuszek, na który tak surowo patrzysz, pracuje po cichu… dla twojego mózgu.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
