Noszenie bluzy mimo upału: te kompleksy, o których w końcu mówi wiele kobiet

Podczas fal upałów, które stają się normą, ludzie odsłaniają więcej ciała niż materiału. Intensywny upał sprawia, że nawet najdelikatniejszy, nieprzezroczysty materiał staje się nie do zniesienia. Mimo to, na rozpalonym asfalcie i w sercu tej przytłaczającej atmosfery, niektóre kobiety pozostają wierne grubym bluzom i spodniom z szerokimi nogawkami. Nie, to nie tortura, a jedynie odzwierciedlenie wewnętrznego rozdarcia i niskiej samooceny.

Bluza w środku lata, gdy niepewność jest przytłaczająca.

W szalejących temperaturach i upale, który sprawia, że krajobraz migocze, nosimy na sobie jak najmniej ubrań. Nawet w bawełnianej bluzce i spódnicy do ud obficie się pocimy i zostawiamy kałuże wszędzie, gdzie usiądziemy. Gdybyśmy mogli wyjść w trójkątnym topie i spodniach plażowych po mieście, zrobilibyśmy to bez wahania. Podczas gdy większość kobiet przechadza się w krótkich bluzkach, bluzkach z cekinami i zwiewnych sukienkach z minimalistycznym materiałem, inne błąkają się po tym piecu na świeżym powietrzu, opatulone w bluzy, jakby panowała głęboka zima.

Na widok tego styczniowego spojrzenia oczy szeroko się otwierają, słychać szepty i wybuchają oburzone westchnienia. Jak normalny człowiek może stawić czoła palącemu powietrzu i roztopionemu asfaltowi w tak wielu warstwach odzieży? Ten strój, który sprawia, że pocimy się dwa razy bardziej niż widzowie, wydaje się kompletnie niepasujący do obecnego wilgotnego klimatu. Dla wielu to czyste szaleństwo, ale dla tych, którzy się w nim znajdują, to forma ochrony. Nie przed promieniowaniem UV, ale przed spojrzeniami innych.

Często, gdy kobiety latem noszą bluzy lub grube dzianiny, nie wynika to z ich naturalnej wrażliwości na zimno ani z ultrawrażliwej, porcelanowej skóry. Ten strój podszyty polarem to po prostu kamuflaż, służący do minimalizowania krągłości , wygładzania wypukłości i ukrywania pewnych kształtów ciała . W poruszającym wpisie, twórczyni treści @ cht.am wyjaśnia powody tego modowego nawyku, który uważa za „niezrozumiały”. „Kilka lat temu czułam się tak niepewnie, że nosiłam bluzy, gdy temperatura sięgała 40°C (104°F). Słońce ujawniało to, co chciałam ukryć”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Math (JUST MATH) (@cht.am)

W mediach społecznościowych kobiety przerywają milczenie

Noszenie bluz w środku lata nie jest sposobem na uniknięcie poparzenia słonecznego ani powszechną cechą wśród osób tęskniących za jesienią. Chodzi o zamaskowanie tego, czego najbardziej nie lubisz w swoim ciele, nawet jeśli oznacza to dwa razy więcej potu i ciągły dyskomfort. Kobiety, które nigdy nie opuszczają rękawów, nawet gdy temperatura dorównuje suchej pustyni, nie są sadystkami. Po prostu są całkowicie sprzeczne ze swoim wizerunkiem.

Twórczyni treści, która opowiada się za bardziej sprawiedliwym i otwartym społeczeństwem, szczerze dzieli się swoimi doświadczeniami. Letnie stylizacje nie pozostawiają miejsca na napięcie i niczego nie ukrywają. Odsłaniają ciało w każdym calu, co dla wielu kobiet jest straszliwie nachalne. „Czułam się, jakbym była naga przed wszystkimi” – opisuje.

Te kobiety, pozbawione poczucia własnej wartości i zmagające się z własnym odbiciem, noszą bluzy, kamizelki zapinane na suwak i spodnie zakrywające całe ciało w palącym słońcu, mając nadzieję, że ich sylwetki znikną, że zostaną wymazane. Czują się swobodniej psychicznie, ale fizycznie się duszą. Podczas gdy @cht.am, po długim procesie autorefleksji, zdołała zrzucić ten tekstylny ciężar, inne pozostają w jego nieustannej pułapce.

Na TikToku kobiety mają tylko jedno słowo na obronę tej praktyki: kompleksy. Wstydzą się swoich obwisłych ramion, narastającego trądziku, cellulitu. Ta wymuszona izolacja modowa jest bezpośrednią konsekwencją presji bycia szczupłą, posiadania umięśnionych ramion i płaskiego brzucha.

Bluza, która spala więcej kalorii: kolejny toksyczny argument

Niektóre kobiety noszą bluzy latem, aby ukryć ciała, które uważają za „niewystarczająco dopasowane”. Inne wyciągają je po zmroku, aby ukryć skórę, którą drapieżniki wyczują z daleka. Jednak presja społeczna popycha osoby najbardziej narażone do używania bluz jako dodatku wyszczuplającego lub „spalacza tłuszczu”.

To niemal powszechny trend. Na TikToku twórcy treści biegają w pięciu koszulkach i trzech swetrach, mając nadzieję na szybsze „roztopienie się”, podczas gdy inni dzielą się swoimi fizycznymi transformacjami, aby promować tę metodę. W tym scenariuszu bluza nie jest już tarczą; to element garderoby zaprojektowany, aby wywoływać pocenie się, mający na celu osiągnięcie wszechobecnej „ letniej sylwetki ”.

Ostatecznie bluza w środku lata mówi być może mniej o pogodzie niż o tym, jak żyjemy w naszych ciałach. Odnosi się do cichych kompromisów, jakie zawieramy między komfortem fizycznym a spokojem psychicznym, między palącym skórę upałem a stłumionym żarem spojrzeń innych.

A co jeśli prawdziwą anomalią nie jest ta warstwa bawełny w środku lipca, ale raczej fakt, że proste, „naturalne” ciało nadal może wydawać się ryzykowne, odsłonięte, niemal prowokujące?