„Bądź matką, ale zachowaj szczupłą sylwetkę”: przerywa milczenie na temat presji, jakiej poddawane są młode matki

Rodzicielstwo
Léa Michel
Photo d'illustration : wavebreakmedia_micro/Freepik

W społeczeństwie, w którym obsesyjnie dba się o wizerunek, macierzyństwo niestety nie jest wolne od standardów estetycznych. Uwięzione między presją szczupłej sylwetki a idealizacją idealnego ciała, młode mamy często wpadają w pułapkę nierealistycznych oczekiwań. Niedawna dyskusja w mediach społecznościowych ponownie przykuła uwagę opinii publicznej do tego palącego problemu, ujawniając głęboki i powszechny niepokój.

Kiedy obraz wymazuje doświadczenie

Dziś macierzyństwo nie oznacza już tylko dawania życia; wydaje się również, że wiąże się z podporządkowaniem się praktycznie nieosiągalnemu ideałowi piękna fizycznego. W mediach społecznościowych zdjęcia szczupłych, uśmiechniętych i zadbanych kobiet z dziećmi zalewają serwisy informacyjne. Ta dopracowana, wręcz reklamowa wizja pozostawia niewiele miejsca na rzeczywistość poporodową.

Niedawny post ponownie rozpalił debatę: pewien internauta twierdził , że ufa tylko kobietom spełniającym określone standardy fizyczne, ilustrując swój pogląd zdjęciami szczupłych, nieskazitelnych matek. Po tym nastąpiła szybka i dosadna odpowiedź: „Zauważyliście, że matki są zawsze szczupłe? Oczekujemy, że kobiety będą rodzić dzieci, ale nie chcemy widzieć na ich ciałach śladów macierzyństwa”. Ta szeroko rozpowszechniona uwaga uwypukliła uderzającą sprzeczność: celebrujemy macierzyństwo, a jednocześnie odmawiamy akceptacji jego widocznych oznak.

Między presją społeczną a kultem wydajności

Tak, ciąża przeobraża ciało. Wzbogaca je, wzmacnia i czyni zdolnym do niezwykłych wyczynów. Jednak w zbiorowej wyobraźni te przemiany powinny pozostać niewidoczne. Wiele osób oczekuje, że kobiety natychmiast odzyskają „sylwetkę sprzed ciąży”, jakby dziewięć miesięcy zmian, wysiłku i emocji mogło zniknąć na pstryknięcie palcami.

Niektóre ostrzejsze komentarze sugerowały wręcz, że kobiety, które nie „wrócą do formy”, ryzykują porzuceniem lub osądem. Inni bronili idei, że należy zawsze dążyć do ideału fizycznego w imię dyscypliny lub osobistych osiągnięć. Dyskusja ta pomija jeden istotny punkt: ciało nie jest maszyną, którą można dowolnie przeprogramować, zwłaszcza po urodzeniu i donoszeniu dziecka.

Głosy matek są słyszane

W obliczu tych trudności wiele kobiet otwarcie mówi o swoim zmęczeniu, obciążeniu psychicznym i fizycznych wyzwaniach poporodowych. Bezsenne noce, karmienie piersią, burza hormonalna i całkowita reorganizacja życia – utrata wagi nie zawsze jest możliwa – i nie powinna być. A przede wszystkim, dlaczego miałaby być?

Coraz częściej słychać też głosy przypominające, że piękno nie ogranicza się do rozmiaru ani liczby na wadze. Piękno matki tkwi również – i przede wszystkim – w jej sile, cierpliwości i zdolności do bezwarunkowej miłości. Jej ciało opowiada historię – historię życia, które nosiła, chroniła i dawała światu. Te znamiona to nie wady: to świadectwa.

Ku swobodniejszemu macierzyństwu

Ta debata ujawnia wciąż powtarzającą się rzeczywistość: ciała kobiet pozostają obiektem kontroli społecznej, nawet w najbardziej intymnych momentach. Macierzyństwo mogłoby jednak być wspaniałą okazją do redefinicji naszych standardów piękna. Co by było, gdybyśmy zamiast domagać się zatartych ciał, celebrowały żywe ciała? Co by było, gdybyśmy zamiast wymagać od matek, by dostosowały się do pewnego schematu, w końcu go rozszerzyły?

Krótko mówiąc: nie musisz usprawiedliwiać swojego ciała. Nie musisz przepraszać za to, jaka jesteś. Bycie matką nie oznacza znikania za estetycznym ideałem; oznacza zajęcie swojego miejsca, w pełni, z całą sobą. Twoje ciało zasługuje na szacunek, delikatność i podziw – dziś, jutro i zawsze.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
