Dlaczego niektórzy eksperci odradzają kupowanie małym dzieciom „zbyt głośnych” zabawek

Syreny, muzyka elektroniczna, powtarzające się efekty dźwiękowe… nowoczesne zabawki z pewnością potrafią dać się usłyszeć. Jednak za tymi dźwiękami, które bawią i stymulują, niektórzy specjaliści biją na alarm. Słuch Twoich dzieci, cenny i delikatny, zasługuje na Twoją pełną uwagę.

Kiedy „zabawa” staje się zbyt duża

Podarowanie w prezencie jaskrawoczerwonego wozu strażackiego z drzwiami na zawiasach i hiperrealistyczną syreną może wydawać się genialnym pomysłem. Na początku dźwięk jest zabawny, zaskakujący i dodaje grze energii. Jednak to, co wydaje się jedynie irytujące, może stanowić realne zagrożenie dla małych uszu.

Dzieci są codziennie narażone na różnorodne dźwięki: rozmowy, ruch uliczny, muzykę. Większość z nich utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Problem pojawia się, gdy ekspozycja na głośne dźwięki staje się powtarzalna i długotrwała. Specjaliści nazywają to utratą słuchu wywołaną hałasem. W praktyce, za każdym razem, gdy dziecko trzyma głośną zabawkę przy uchu, może uszkodzić komórki rzęsate w uchu wewnętrznym. Komórki te, niezbędne do słyszenia, nie regenerują się. Uszkodzenie jest zatem nieodwracalne.

Niewidzialne, ale bardzo realne zagrożenie

Problem polega na tym, że utrata słuchu nie zawsze jest od razu zauważalna. Rozwija się stopniowo. A liczby mówią same za siebie: szacuje się, że około jeden na pięciu nastolatków ma już jakąś formę utraty słuchu wywołanej hałasem.

Konsekwencje wykraczają daleko poza proste problemy ze słuchem. Nawet łagodna utrata słuchu może wpływać na rozumienie języka, naukę w szkole i interakcje społeczne. Wyraźne słyszenie oznacza również uczestnictwo, wyrażanie siebie i nawiązywanie kontaktów z innymi. Słyszenie wspiera pewność siebie i rozwój osobisty.

Decybele: co musisz wiedzieć

Dźwięk mierzy się w decybelach (dB). Jako punkt odniesienia:

Szept ma natężenie dźwięku około 30 dB.

Normalna rozmowa ma poziom hałasu około 60 dB.

Kosiarka może osiągnąć poziom hałasu 100 dB.

W Kanadzie przepisy stanowią, że hałas zabawki w typowej odległości od miejsca zabawy nie może przekraczać 100 dB. Na papierze brzmi to uspokajająco, ale w rzeczywistości dzieci – zwłaszcza te młodsze – swobodnie eksplorują otoczenie. Zbliżają zabawki do twarzy, przykładają je do uszu i testują dźwięki z bardzo bliskiej odległości. Zabawka, której hałas zmierzony na odległość ramienia wynosi 100 dB, może osiągnąć poziom 120 dB w pobliżu ucha, co odpowiada hałasowi startującego samolotu odrzutowego. Na tym poziomie ryzyko uszkodzenia słuchu staje się poważne.

Ochrona małych uszu z życzliwością

Dobra wiadomość: możesz podjąć działania, nie pozbawiając jednocześnie swojego dziecka przyjemności płynącej z zabawy.

Po pierwsze, zaufaj swojej intuicji. Jeśli zabawka wydaje się nadmiernie głośna w sklepie, prawdopodobnie będzie równie głośna w domu. Twój komfort słuchowy to dobry wskaźnik.

Możesz również skorzystać z aplikacji do pomiaru decybeli w telefonie, aby ocenić poziom hałasu. Wielu ekspertów zaleca ponowne rozważenie zakupu, jeśli poziom hałasu przekracza 85 dB.

Wybieraj zabawki wyposażone w regulację głośności lub włącznik/wyłącznik. Dzięki temu dostosujesz poziom dźwięku do otoczenia i wrażliwości dziecka.

Uważnie obserwuj swoje dziecko podczas zabawy. Naucz je, aby nie trzymało zabawki przy uchu ani twarzy. To delikatne i stopniowe podejście jest częścią nauki samodzielności i szacunku do swojego ciała.

Jeśli zabawka jest naprawdę zbyt głośna, można wyjąć z niej baterie. Niektórzy rodzice decydują się również na zaklejenie głośnika taśmą klejącą, aby wytłumić dźwięk. Może nie wygląda to zbyt estetycznie, ale jest skuteczne.

Krótko mówiąc, hałaśliwe zabawki same w sobie nie są „złe”. Mogą pobudzać wyobraźnię i rozbudzać ciekawość. Celem nie jest zatem ich zakazywanie, ale znalezienie równowagi. Promując łagodniejsze otoczenie dźwiękowe, chronisz słuch swoich dzieci, jednocześnie szanując ich energię i radość z odkrywania. Ich ciała – z całym swoim bogactwem i wrażliwością – zasługują na tę uwagę. Bo słyszenie świata to także nauka znajdowania w nim swojego miejsca.