W wieku 17 lat jej gest w stronę matki wzruszył internautów

Aman Duggal, 17-letni brytyjski nastolatek, niedawno trafił na pierwsze strony gazet, spłacając długi całej rodziny pieniędzmi zarobionymi na jego sklepie internetowym. Na początku stycznia 2026 roku opublikował na Instagramie film, w którym podarował matce 10 000 funtów w gotówce, czyli około 11 500 euro. Wzruszająca scena szybko stała się viralem.

E-commerce – dźwignia wczesnej emancypacji

Zdeterminowany, by wziąć sprawy w swoje ręce, Aman porzucił szkołę, by poświęcić się e-commerce. W ciągu roku udało mu się wygenerować wystarczająco dużo dochodów, by uwolnić rodzinę od ciężkiego ciężaru finansowego. Ten symboliczny, a zarazem konkretny gest zapoczątkował punkt zwrotny: przejął teraz obowiązki związane z rachunkami domowymi, odwracając tradycyjne role dla dobra swojej rodziny.

„To coś, co chciałem zrobić od dawna”.

Na nagraniu, ze łzami w oczach, Aman wręcza plik banknotów swojej matce: „Kocham cię, to coś, co chciałem zrobić od dawna. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Jesteś najwspanialszą osobą w moim życiu”. Jego matka, wyraźnie przytłoczona, z trudem znajduje słowa, zanim przytuli syna. Ta chwila, udostępniona w mediach społecznościowych, głęboko poruszyła internautów.

Deklaracja miłości i wdzięczności

W podpisie swojego posta Aman wyraził wdzięczność: „Moja mama dała mi wszystko i zawsze była przy mnie. Jestem tak szczęśliwy i dumny, że w końcu mogę się nią zaopiekować. Słowa nie potrafią opisać, co czuję”. Post zebrał ponad 600 000 polubień w ciągu zaledwie kilku dni, wywołując falę wsparcia i podziwu z całego świata.

Źródło inspiracji dla całego pokolenia

Reakcje szybko posypały się: „Jaki wzruszający film”, „Zainspirowałeś mnie, żebym zrobił to samo dla moich rodziców” i „Szanuj, bracie”. To coś więcej niż zwykły akt dobroci – jego działania są ucieleśnieniem zdolności młodych ludzi do decydowania o własnym losie i losie swoich rodzin, często w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Historia Amana Duggala rezonuje szczególnie silnie z nastolatkami zmagającymi się z trudnościami. W ciągu zaledwie jednego roku przeszedł drogę od studenta do żywiciela rodziny, udowadniając, że przedsiębiorczość internetowa może być narzędziem samorealizacji.

Krótko mówiąc, film młodego Amana Duggala niesie ze sobą mocny przekaz: w wieku 17 lat można coś zmienić, odwdzięczyć się i zbudować stabilną przyszłość. To historia, która łączy w sobie determinację, wdzięczność i nadzieję – i która inspiruje daleko poza mediami społecznościowymi.