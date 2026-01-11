Search here...

W wieku 17 lat jej gest w stronę matki wzruszył internautów

Rodzicielstwo
Fabienne Ba.
@aman.jkd/Instagram

Aman Duggal, 17-letni brytyjski nastolatek, niedawno trafił na pierwsze strony gazet, spłacając długi całej rodziny pieniędzmi zarobionymi na jego sklepie internetowym. Na początku stycznia 2026 roku opublikował na Instagramie film, w którym podarował matce 10 000 funtów w gotówce, czyli około 11 500 euro. Wzruszająca scena szybko stała się viralem.

E-commerce – dźwignia wczesnej emancypacji

Zdeterminowany, by wziąć sprawy w swoje ręce, Aman porzucił szkołę, by poświęcić się e-commerce. W ciągu roku udało mu się wygenerować wystarczająco dużo dochodów, by uwolnić rodzinę od ciężkiego ciężaru finansowego. Ten symboliczny, a zarazem konkretny gest zapoczątkował punkt zwrotny: przejął teraz obowiązki związane z rachunkami domowymi, odwracając tradycyjne role dla dobra swojej rodziny.

„To coś, co chciałem zrobić od dawna”.

Na nagraniu, ze łzami w oczach, Aman wręcza plik banknotów swojej matce: „Kocham cię, to coś, co chciałem zrobić od dawna. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Jesteś najwspanialszą osobą w moim życiu”. Jego matka, wyraźnie przytłoczona, z trudem znajduje słowa, zanim przytuli syna. Ta chwila, udostępniona w mediach społecznościowych, głęboko poruszyła internautów.

Deklaracja miłości i wdzięczności

W podpisie swojego posta Aman wyraził wdzięczność: „Moja mama dała mi wszystko i zawsze była przy mnie. Jestem tak szczęśliwy i dumny, że w końcu mogę się nią zaopiekować. Słowa nie potrafią opisać, co czuję”. Post zebrał ponad 600 000 polubień w ciągu zaledwie kilku dni, wywołując falę wsparcia i podziwu z całego świata.

Źródło inspiracji dla całego pokolenia

Reakcje szybko posypały się: „Jaki wzruszający film”, „Zainspirowałeś mnie, żebym zrobił to samo dla moich rodziców” i „Szanuj, bracie”. To coś więcej niż zwykły akt dobroci – jego działania są ucieleśnieniem zdolności młodych ludzi do decydowania o własnym losie i losie swoich rodzin, często w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Historia Amana Duggala rezonuje szczególnie silnie z nastolatkami zmagającymi się z trudnościami. W ciągu zaledwie jednego roku przeszedł drogę od studenta do żywiciela rodziny, udowadniając, że przedsiębiorczość internetowa może być narzędziem samorealizacji.

Krótko mówiąc, film młodego Amana Duggala niesie ze sobą mocny przekaz: w wieku 17 lat można coś zmienić, odwdzięczyć się i zbudować stabilną przyszłość. To historia, która łączy w sobie determinację, wdzięczność i nadzieję – i która inspiruje daleko poza mediami społecznościowymi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Instynktowne macierzyństwo” – łagodne podejście, które pozwala matkom na nowo nawiązać kontakt z ich naturą.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Instynktowne macierzyństwo” – łagodne podejście, które pozwala matkom na nowo nawiązać kontakt z ich naturą.

Instynktowne macierzyństwo zachęca kobiety do polegania na swojej intuicji i naturalnych odczuciach, aby wychowywać dziecko z życzliwością i...

Po wprowadzeniu polityki jednego dziecka Chiny starają się zwiększyć wskaźnik urodzeń.

Czterdzieści pięć lat po wprowadzeniu w kraju drastycznej polityki kontroli urodzeń, Chiny stoją obecnie przed bezprecedensowym wyzwaniem: zbyt...

12 sekund, żeby uśpić dziecko? Ten film wywołuje poruszenie

Uśpienie dziecka w zaledwie 12 sekund: pomysł wydaje się wręcz zbyt piękny, aby mógł być prawdziwy. Jednak film...

Krytykowana za swój styl wychowania, jej odpowiedź stała się viralem

Monica Van Houten mieszka w Merced i wychowuje swoją 5-letnią córkę Lu, u której w 2024 roku zdiagnozowano...

Ten uroczy gest, który ta matka zrobiła dla swojej córki, z pewnością wart jest naśladowania.

Czasami wystarczy mała rzecz, by zamienić zwykłą chwilę w cenne wspomnienie. W mediach społecznościowych prosty pomysł matki i...

Ta matka otrzymała niespodziewany prezent świąteczny, a jej reakcja zszokowała internautów

Okres świąteczny często kojarzy się ze spotkaniami rodzinnymi i silnymi emocjami. Film, który niedawno stał się viralem, doskonale...

© 2025 The Body Optimist