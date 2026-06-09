Astronautka Kellie Gerardi, pierwsza kobieta, która odciągnęła pokarm w warunkach zerowej grawitacji, zapisuje się w historii

Rodzicielstwo
Émilie Laurent
Kellie Gerardi première femme tirer lait apesanteur
@kelliegerardi / Instagram

Często mówiono jej, że będzie musiała wybierać między macierzyństwem a karierą naukową, ale Kellie Gerardi postanowiła mieć jedno i drugie. Zaledwie osiem tygodni po urodzeniu córki wróciła na swoje stanowisko w ciasnych przestrzeniach wahadłowców kosmicznych. Astronautka, 90. kobieta, która poleciała na orbitę, jest pionierką: odciągnęła pokarm w stanie nieważkości, aby posunąć naprzód badania. To symboliczne osiągnięcie dla tej matki, która naprawdę odnalazła swoje miejsce wśród gwiazd.

Odciąganie pokarmu z piersi w warunkach zerowej grawitacji: misja Kellie Gerardi zakończona sukcesem

To zdjęcie stało się viralem w mediach społecznościowych, docierając do 3,5 miliona osób na całym świecie. Przedstawia astronautkę lewitującą, z woreczkami laktatora unoszącymi się w powietrzu i eksponującymi jej codzienną porcję mleka. Z uśmiechem na twarzy i dumnie prezentującym się granatowym skafandrem, Kellie Gerardi osiągnęła kolejny sukces w swojej znakomitej karierze, a ten wydaje się osobistym zwycięstwem.

Zaledwie osiem tygodni temu doświadczona astronautka, która ma nawet lalkę Barbie z własnym podobizną, była na oddziale położniczym, świętując narodziny córki. Będąc w siódmym niebie od czasu narodzin dziecka, poczętego metodą in vitro i uznanego przez nią za dar niebios, astronautka nie wahała się ani chwili i wróciła do swoich obowiązków w kosmosie.

W okresie poporodowym, trudnym dla wielu kobiet, spędziła za sterami statku kosmicznego w stanie mikrograwitacji. Jako część „liczbowej mniejszości” w sektorze kosmicznym, który szczyci się zaledwie 85 kobietami na 644 astronautów, pozostawiła niezatarty ślad w historii. Cytat „ku nieskończoności i dalej” zdaje się być jej synonimem.

Ta kobieta przeczy prawom grawitacji, ale także prawom całej branży, która często wymaga poświęceń i zmusza kobiety do wyboru między życiem rodzinnym a marzeniami z dzieciństwa. „Szczerze współczuję kobietom, które czują się zobowiązane do powrotu do pracy, zanim będą na to gotowe, ale ja tak nie uważam” – pisze w poście o swoim stylu życia, który opiera się na „statku kosmicznym, pracy i mieszkaniu” .

Ta ustawa to ogromny krok w kierunku zdrowia kobiet

Kellie Gerardi, która wyrzuciła ze swojego słownika słowo „niemożliwe” i nigdy nie cofa się przed przeszkodami, postanowiła zdobyć szacunek i uznanie. Odciągnęła pokarm w warunkach mikrograwitacji podczas lotu parabolicznego dla IIAS, nie po to, by zdobyć pochwały, ale z nadzieją na nowe odkrycia dotyczące fizjologii matki. To przezroczyste naczynie wypełnione nektarem macierzyńskim nie ma na celu nakarmienia jej dziecka, lecz pogłębienia naszej wiedzy o kobiecym ciele.

Cel tego eksperymentu, który czyni ją pionierką? Rzucić światło na tajemnice otaczające mleko matki i zbadać jego zmiany w określonych warunkach, takich jak mikrograwitacja czy wysokie przyspieszenie. „Nasz zespół naukowy prowadzi obecnie wiele badań nad mlekiem matki. Od pompowania w warunkach mikrograwitacji podczas lotów parabolicznych, w tym badania składu i lipidomiki, po nasz drugi naukowy lot kosmiczny w przyszłym roku” – wyjaśnia w podpisie.

Oprócz zajęcia się tematem od dawna zaniedbywanym przez naukowców, którzy są w większości mężczyznami, Kellie Gerardi pracuje również nad poprawą wsparcia dla matek w swoim zawodzie. Ponieważ kobiety nie powinny robić sobie przerw na karmienie piersią ani odkładać na później swoich ambicji.

Jako astronautka i matka jest symbolem zmian.

Choć astronautka spędza dni w odległych zakątkach kosmosu, gwiazdy nie zawsze sprzyjały trzydziestokilkulatce, którą magazyny Time i USA Today nazwały „Kobietą Roku”. Przeżyła burzliwe chwile w życiu osobistym, zmagając się z ośmioletnią niepłodnością wtórną i poronieniem. Udokumentowała nawet swoją drogę do zapłodnienia in vitro na Instagramie, oferując inną, bardziej realistyczną i autentyczną perspektywę macierzyństwa, daleką od idyllicznych narracji.

Dziś czuje się szczęśliwa, mając córeczkę, której nadała imię Max Q, nawiązując do eksploracji kosmosu. Dla niej to mały cud. To dziecko, poczęte z wielkim trudem, motywuje ją do jeszcze większej walki o bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo. Bo choć Kellie Gerardi nieustannie mierzy wysoko, pozostaje twardo stąpa po ziemi. Wie, że wciąż jest wiele do zrobienia, aby osiągnąć parytet i zapewnić matkom godne warunki pracy.

Choć kobiety nadal stanowią wyjątek w dziedzinie kosmosu, astronautka Kellie Gerardi – będąca uosobieniem wytrwałości – z każdego działania czyni manifest, wydarzenie postępowe.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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