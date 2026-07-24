Ten zestaw ćwiczeń rozciągających może pomóc Ci obudzić się w 10 minut

Dobre samopoczucie
Jade Leclerc
Photo d'illustration benzoix / Design by Magnific

Masz problem z odzyskaniem energii o poranku? Zanim sięgniesz po kawę, daj swojemu ciału kilka minut. Delikatne ćwiczenia rozciągające pomogą pobudzić mięśnie, zwiększyć poziom energii i dobrze rozpocząć dzień.

Delikatnie rozbudź swoje ciało, już w łóżku.

Nie musisz wyskakiwać z łóżka, żeby zadbać o swoje ciało z samego rana. Kilka prostych ruchów może zdziałać cuda.

  • Leżąc na plecach, zacznij od głębokiego rozciągania całego ciała: wyciągnij ramiona nad głowę, wyprostuj nogi i delikatnie rozciągaj się od stóp do głów przez kilka sekund. Ten instynktowny ruch, który czasami wykonujemy naturalnie po przebudzeniu, pomaga ciału ponownie się poruszać po kilku godzinach bezczynności.
  • Kontynuuj delikatnym ruchem: przyciągnij jedno kolano do klatki piersiowej, a następnie drugie, bez szarpania. Ten krok pomaga rozluźnić dolny odcinek pleców i stopniowo przywrócić poczucie mobilności. Dwie lub trzy minuty wystarczą, aby delikatnie wyjść z trybu „pauzy”.

Mobilizuj kręgosłup

Po wstaniu czas na ruch inspirowany jogą: słynną pozycję „kot-krowa”.

  • Oprzyj się na dłoniach i kolanach na macie i naprzemiennie zaokrąglaj i wyginaj plecy, koordynując każdy ruch z oddechem. Ta prosta sekwencja pomaga obudzić kręgosłup, który często jest nieco sztywny po nocy spędzonej bezczynnie.

Wykonując kilka powolnych i komfortowych powtórzeń, poprawisz elastyczność pleców, jednocześnie uwalniając nagromadzone napięcie. To doskonały sposób na rozpoczęcie dnia z bardziej zrelaksowanym i czujnym ciałem.

Zadbaj o swoje nogi i biodra

Po rozbudzeniu górnych partii ciała czas zadbać o dolne.

  • Stań w lekkim rozkroku i delikatnie pochyl się do przodu, utrzymując lekko ugięte kolana. Opuść ramiona w kierunku podłogi i rozluźnij w ten sposób tylne części nóg i plecy. Następnie możesz wykonać wypad w przód, przytrzymując pozycję przez kilka sekund na każdą stronę.

Ten ruch pomaga otworzyć biodra, obszar, który może mieć ograniczoną ruchomość, zwłaszcza gdy spędzasz długie godziny w pozycji siedzącej w ciągu dnia. Celem nie jest osiągnięcie szczytowej wydajności, a jedynie odzyskanie swobody ruchu.

Uwolnij ramiona i szyję

Na zakończenie tego szybkiego treningu poświęć chwilę na górne partie ciała.

  • Wykonuj powolne obroty ramion, a następnie delikatnie przechylaj głowę w prawo i w lewo, aby rozluźnić szyję. Dodaj kilka głębokich oddechów, aby stworzyć kojące przejście między odpoczynkiem a początkiem dnia.

Ruchy te mogą być szczególnie przyjemne zaraz po przebudzeniu, gdy napięcie koncentruje się często wokół ramion i szyi.

Delikatna rutyna dostosowana do Twojego ciała

Najważniejsza rzecz w porannym rozciąganiu? Słuchaj swojego ciała. Każdy ruch powinien być komfortowy i przyjemny. Nie ma potrzeby rozciągania się za bardzo: twoje ciało naturalnie wskazuje ci swoje granice. Jeśli odczuwasz ból, uporczywy dyskomfort lub masz konkretny problem ze stawami, najlepiej skonsultuj się z lekarzem.

W zaledwie 10 minut ta delikatna rutyna może stać się prawdziwym momentem ponownego połączenia z ciałem. Przystępna, bezpłatna i łatwa do włączenia w codzienne życie, pomaga rozpocząć dzień z większą lekkością, mobilnością i witalnością.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Jestem redaktorką działu urody, pasjonującą się wszystkim, co związane z dbaniem o siebie, makijażem i rytuałami, które pozwalają nam na nowo nawiązać kontakt z samym sobą. Uwielbiam rozszyfrowywać trendy, testować produkty i rozumieć, co kryje się za obietnicami marketingowymi.
Article précédent
Mniej niż 1% kobiet posiada szczególną zdolność widzenia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mniej niż 1% kobiet posiada szczególną zdolność widzenia

A co, gdyby niektóre kobiety mogły dostrzegać kolory, których większość z nas nigdy nie widzi? Tetrachromacja to wyjątkowa...

Ta pozycja podczas snu może być przyczyną bezsenności.

Czy masz wrażenie, że w nocy przewracasz się z boku na bok lub budzisz się, nigdy nie czując...

Czy księżyc naprawdę może wpływać na menstruację? Oto, co mówi nauka.

Księżyc zawsze fascynował ludzi i podsycał liczne wierzenia, zwłaszcza te dotyczące cyklu menstruacyjnego. Biorąc pod uwagę ich niemal...

Ta pozycja jogi może pomóc złagodzić bóle menstruacyjne.

Ból miesiączkowy dotyka wiele kobiet i może czasami utrudniać codzienne życie. Chociaż niektóre szukają łagodnych rozwiązań, aby lepiej...

Talassofobia: kiedy strach przed morzem zakłóci Twoje wakacje

Podczas gdy niektórzy rozkoszują się ideą zanurzenia się w słonej wodzie, pływania wśród fal i skoku do otwartego...

Fala upałów: prosty gest językiem, który pomaga się ochłodzić

Fale upałów, które dotykają znaczną część Europy, zdają się nie mieć końca. I chociaż ten upał nie ustaje,...